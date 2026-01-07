Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. El acuerdo entre Trump y Delcy Rodríguez

En medio de la transición política en Venezuela , Donald Trump anunció que el país entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos . El crudo se venderá a precio de mercado y el dinero será administrado bajo control norteamericano, con ejecución a cargo del secretario de Energía, Chris Wright.

Cuba confirmó que murieron 32 militares en el operativo de EEUU para capturar a Maduro

Estado de excepción en Venezuela: quiénes pueden ser detenidos y qué restricciones habilita el decreto

En un giro de alto impacto para la economía y el tablero energético regional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país como parte de los acuerdos vinculados a la transición política tras la captura de Nicolás Maduro.

Según comunicó el mandatario en su cuenta de Truth Social , el crudo será vendido a precio de mercado y el dinero recaudado quedará bajo supervisión presidencial. “Yo, como presidente, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, escribió Trump.

La logística del envío será ejecutada por el secretario de Energía, Chris Wright , y el petróleo será transportado mediante buques de almacenamiento , con descarga directa en puertos estadounidenses.

“He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, afirmó el presidente republicano.

El mensaje que compartió Trump en Truth Social El mensaje de Donald Trump Truth Social

Marco Rubio: sanciones y presión para ordenar la transición

El anuncio de Trump se produjo luego de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirmara que Estados Unidos utilizará el régimen de sanciones petroleras como herramienta de presión central sobre los eventuales sucesores del chavismo.

Rubio sostuvo que Washington planea sostener una estrategia de endurecimiento sobre el sector petrolero y sobre bandas criminales, con el fin de forzar una transición alineada con los intereses de la administración norteamericana.

El mercado reaccionó: caída del Brent y del WTI

La incertidumbre global sobre el futuro venezolano, sumada a la posibilidad de que el petróleo del país vuelva a los grandes circuitos comerciales bajo influencia estadounidense, tuvo un correlato inmediato en los mercados internacionales.

Este martes, tras una jornada volátil, los precios del petróleo cerraron a la baja:

El Brent del mar del Norte cayó 1,72% y cerró en US$60,70 .

El WTI estadounidense retrocedió 2,04% y terminó en US$57,13.

Analistas y operadores interpretaron la baja como parte del reacomodamiento ante un nuevo escenario: la posibilidad de explotar con mayor previsibilidad las enormes reservas venezolanas, ahora en medio de un rediseño político acelerado.

La Casa Blanca convocó a grandes petroleras

En paralelo, la Casa Blanca convocó para esta semana a ejecutivos de las principales petroleras de Estados Unidos, en una reunión considerada clave para la estrategia de Washington en Venezuela.

El objetivo central es abrir camino para el retorno de compañías norteamericanas al país, tras el retroceso sufrido hace dos décadas cuando el chavismo tomó el control del sector y desplazó parte de las operaciones privadas extranjeras.

Desde la Casa Blanca sostuvieron que el interés empresarial es alto. “Todas nuestras compañías petroleras están listas y dispuestas a hacer grandes inversiones en Venezuela que reconstruirán su infraestructura petrolera, que fue destruida por el régimen ilegítimo de Maduro”, afirmó Taylor Rogers, vocera presidencial.

Delcy Rodríguez, transición y condiciones impuestas por Trump

Luego de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez fue declarada presidenta interina por un mes —o hasta elecciones— según establece la Constitución venezolana. Trump afirmó que eligió a Rodríguez para liderar el proceso, aunque bajo condiciones explícitas.

Entre ellas, el presidente norteamericano rechazó que la ganadora del Nobel de la Paz María Corina Machado sea la figura de recambio inmediato y advirtió que el futuro de Rodríguez podría ser “peor” que el de su predecesor si no “hace lo correcto” y no se alinea con la agenda de Washington.

En ese marco, Rodríguez buscó enviar un mensaje hacia adentro y hacia afuera, con un tono de firmeza:

“Hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. Para quienes me amenacen: mi destino no lo decide sino Dios”.

Primer día de gobierno: duelo y equipo económico

Este martes, Rodríguez cumplió su primer día como mandataria interina. Entre sus primeras medidas decretó siete días de duelo por los fallecidos durante la operación militar de Estados Unidos y anunció la designación de un responsable clave para el área económica, un rol que ocupó durante la administración de Maduro y que aparece como pieza central del nuevo esquema de poder.

Un movimiento de enorme impacto regional

El envío de entre 30 y 50 millones de barriles no es solo una decisión energética: representa una señal concreta de cómo Estados Unidos busca ordenar la transición venezolana a partir de su principal activo económico, el petróleo.

Para Trump, el esquema combina dos objetivos:

garantizar que los recursos se administren bajo su control,

y asegurar que la reconstrucción se haga bajo lógica de inversión y acceso estadounidense.

En un escenario que todavía se redefine hora a hora, la jugada abre una nueva etapa donde el petróleo vuelve al centro como instrumento de poder y como llave de reorganización política en América Latina.