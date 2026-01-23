Un rapero de San Nicolás fue campeón en un torneo internacional de freestyle en Uruguay

viernes 23 de enero de 2026
    23 de enero de 2026 - 15:00
    El Norte

    Un joven rapero de San Nicolás se consagró campeón en una competencia internacional de freestyle disputada en Uruguay. Lucas Romero, conocido artísticamente como Lukas Sin Tapujos, se quedó con el primer puesto del torneo underground Forner Freestyle, un certamen que reunió a exponentes de Argentina y del país vecino.

    Lukas Sin Tapujos, campeón internacional de freestyle en Uruguay

    El certamen Forner Freestyle se desarrolló bajo la modalidad uno contra uno y convocó a freestylers de distintos puntos de Uruguay y Argentina. En ese marco, Lukas logró imponerse ronda tras ronda hasta alcanzar el título, consolidando su crecimiento dentro del circuito competitivo y representando a San Nicolás en una escena cada vez más exigente.

    De las plazas de San Nicolás al circuito nacional

    El vínculo de Lukas con el rap comenzó a los 12 o 13 años, impulsado por compañeros de la escuela secundaria. Sus primeras experiencias fueron en la plaza Mitre y luego en la plaza de la radio, en encuentros como Manifiesto y MVA, organizados por su crew “853”. Con el tiempo, también participó en competencias como Coliseo Freestyle, donde se afianzó dentro de la escena local.

    El regreso tras una pausa y el mensaje a los que empiezan

    Luego de una etapa de competencia intensa y una experiencia formativa en Buenos Aires, el rapero atravesó una pausa de varios meses que describió como un proceso de crecimiento personal. Su regreso derivó en el viaje a Uruguay y en el título obtenido. Al cerrar, dejó un mensaje para quienes dan sus primeros pasos: perseverar, confiar en uno mismo y animarse a participar, aun con nervios y miedos.

