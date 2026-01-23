Un rapero de San Nicolás fue campeón en un torneo internacional de freestyle en Uruguay

Embed - Diario EL NORTE on Instagram: "Un rapero nicoleño se consagró campeón en un torneo internacional de freestyle en Uruguay Un rapero de San Nicolás se consagró campeón en un torneo internacional de freestyle disputado en Uruguay. Se trata de Lucas Romero de 22 años, conocido artísticamente como @lukas_sintapujos, quien obtuvo el primer puesto en la competencia underground denominada “Forner Freestyle”, en modalidad uno contra uno, en la cual participaron raperos de distintos puntos de Argentina y de Uruguay. En diálogo con EL NORTE, Lukas contó que su vínculo con el rap comenzó a los 12 o 13 años, a partir de compañeros de la escuela secundaria, aunque su participación competitiva se intensificó hace dos o tres años. Sus primeras experiencias se dieron en la plaza Mitre, en San Nicolás, durante encuentros conocidos como “Manifiesto”, y luego en la plaza de la radio, donde se desarrollaba la “MVA”, organizada por integrantes de su crew “853”. Con el tiempo, también formó parte del circuito que incluyó competencias como “Coliseo Freestyle”. Cuando ya estaba consolidado en el circuito nicoleño, la mudanza de sus padres a Buenos Aires lo obligó a tomar una decisión personal. “Para terminar la escuela, por trabajo y también por mis amistades, decidí quedarme. Durante un tiempo estuve yendo y viniendo de Buenos Aires a San Nicolás”, explicó. Sobre su experiencia en la capital, sostuvo: “Buenos Aires fue un desafío grande: otro tipo de rap, otra intensidad y mucha gente. Al principio me costó, pero con el tiempo fui ganando experiencia y encontrando mi espacio”. Su regreso a la competencia se dio de manera inesperada y derivó en la posibilidad de viajar a Uruguay. “Yo nunca hago esto por los resultados, pero se dio que salí campeón de una competencia organizada por un amigo en Buenos Aires, que en esta ocasión se llevó a Uruguay”, señaló. “La modalidad era uno contra uno y la competencia se disputó el último día. Entre la ansiedad, los nervios y todo lo que se jugaba en ese momento, sentí que eso me dio un impulso, un motor extra”, afirmó. La nota www.diarioelnorte.com.ar"

