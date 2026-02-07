Museo Buffo: la joya arquitectónica con una historia de amor en las Sierras de Córdoba

El sitio lleva el apellido de su creador, Guido Buffo , artista plástico italiano que llegó a la Argentina a comienzos del siglo XX y encontró en Córdoba no solo un lugar para desarrollar su obra, sino también el amor . Allí conoció a Leonor Allende, periodista y escritora, considerada la primera periodista cordobesa.

Según relata Marta del Prete, Guía del Museo, es la historia de amor lo que marcaría para siempre la vida y la obra de Buffo.

Tras la muerte de su esposa y, años después, de su hija Eleonora, ambas a causa de tuberculosis, Guido Buffo se retiró a su casa de campo en Los Quebrachitos. Desde ese profundo dolor nació la idea de construir una cripta que los reuniera para siempre. La capilla, concebida como su obra final, es una síntesis de todos sus conocimientos: arte, ciencia, arquitectura , astronomía y música. “Esa obra final, además de ser su lugar de descanso eterno para los tres, va a ser como su síntesis de conocimientos”, explica Marta.

Guido Buffo fue un hombre de formación amplia y espíritu inquieto. Obtuvo el título de Licenciado en Bellas Artes en París cuando aún era muy joven, una base académica que marcó profundamente su producción artística, en especial el dominio de la técnica del fresco, utilizada por maestros como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. Sin embargo, gran parte de sus saberes los incorporó de manera autodidacta: astronomía, arquitectura, música, matemática y física fueron campos que estudió con rigor y pasión a lo largo de su vida. Todo ese conocimiento confluyó en la capilla, donde cada proporción, cada imagen y cada rayo de luz responden a cálculos precisos y a una concepción integral del arte y la ciencia como lenguajes complementarios.

Una arquitectura única y sorprendente

En la arquitectura del lugar sorprende la cripta con su cúpula oval, inspirada en principios pitagóricos, y por una acústica especial. En su interior, los frescos renacentistas —pintados por Buffo durante trece años— dialogan con la luz natural, cuidadosamente estudiada desde un observatorio propio. En fechas puntuales, como el 24 de marzo y el 6 de septiembre, la luz ilumina exactamente los rostros de su esposa y su hija, en coincidencia con los aniversarios de sus fallecimientos.

Otro de los aspectos más singulares del conjunto es la presencia de los péndulos de Foucault instalados por el propio Guido Buffo en el interior de la cúpula. Aunque muchas veces se los confunde con un sismógrafo, su función principal era el estudio de la rotación de la Tierra sobre su eje; sin embargo, a partir de estas investigaciones Buffo logró anticipar movimientos sísmicos con varias horas de antelación.

Ese mismo espíritu lo llevó a otorgarle a la educación un valor central, uno de los tres pilares que definieron su legado junto al arte y la ciencia. Profundamente comprometido con la docencia, Buffo soñó con que su obra y el entorno natural que tanto amaba fueran aprovechados por las futuras generaciones. Por eso decidió ceder los terrenos a la Nación con la intención de crear un campamento de montaña estudiantil, inaugurado en 1950, pensado como un espacio de formación, contacto con la naturaleza y desarrollo integral.

Patrimonio cultural de Córdoba

Hoy, el museo y la cripta están abiertos al público y forman parte del patrimonio cultural de Córdoba. Para Marta del Prete, hay algo que trasciende lo histórico y lo arquitectónico: “La calidez de estas personas, el amor que ellos pudieron transmitir a pesar de los años, ese amor se siente todavía”. Visitar la capilla Buffo no es solo recorrer un museo, sino encontrarse con una obra nacida del amor, el dolor y la búsqueda de trascendencia.

Fuente: Radio María.