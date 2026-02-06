Acústica en casa: 10 soluciones decorativas para decir adiós al eco (y al ruido)

Cuando en el interiorismo de una casa predominan las superficies y los materiales lisos (cristal, porcelánico, paredes desnudas), el sonido se refleja y se alarga, creando ese eco que vuelve el ambiente más frío. La buena noticia es que la acústica puede mejorarse con decoración, casi como si vistiéramos la casa con capas de confort.

En estas 10 ideas encontrarás soluciones estéticas —desde alfombras a paneles— para reducir la reverberación, suavizar el ruido y ganar bienestar en el día a día.

Si sientes que las voces rebotan y todo suena más alto dentro de una estancia, el problema suele ser reverberación (muchas superficies duras). Si, en cambio, lo que te molesta es lo que llega del exterior o de la vivienda vecina, hablamos más de aislamiento (paredes, ventanas, puertas ).

La decoración ayuda sobre todo a lo primero —y también a suavizar lo segundo—, así que el primer paso es observar: ¿te molesta más el retumbo del salón vacío o el tráfico y los pasos? Con esa respuesta elegirás mejor dónde invertir.

Alfombras grandes: el truco más rápido

Una alfombra no solo abriga visualmente: rompe la reflexión del sonido en el suelo, una de las superficies que más devuelve eco. Cuanto más grande, mejor. Si el suelo es muy duro (mármol, porcelánico, microcemento), suma un buen fieltro o base antideslizante para que, además de confort al pisar, se reduzcan las vibraciones.

Cortinas con caída generosa: textiles que absorben (y visten)

Las ventanas son puntos críticos porque el cristal refleja mucho el sonido. Las cortinas de tejido denso y con pliegue generoso mejoran la percepción acústica y, de paso, la térmica y la privacidad. Si quieres un extra sin perder elegancia, apuesta por doble capa (visillo + cortina) o por tejidos más pesados tipo terciopelo, lana o mezclas con cuerpo. Un detalle que marca: colgarlas de techo a suelo hace el efecto más envolvente.

Paneles acústicos decorativos

Los paneles fonoabsorbentes ya no parecen de estudio de grabación. Hoy existen en fieltro de PET, madera ranurada con base absorbente, lamas, piezas textiles o formatos tipo cuadro. Funcionan porque introducen materiales porosos que atrapan parte de la energía sonora y reducen la reverberación. Para que se noten, colócalos donde el sonido incide con más fuerza, como la pared del sofá, en la zona de comedor (por las conversaciones que allí se dan) o en la pared frente al televisor.

Librerías y estanterías llenas

Los libros —y, en general, los objetos con volumen— ayudan a difundir el sonido: en lugar de rebotar como un espejo, se dispersa. Una estantería grande, especialmente si combina libros en vertical y horizontal, cajas, cerámica y algún textil, puede suavizar mucho el eco. Además, en una pared larga y desnuda, una librería aporta ritmo, color y sensación de hogar.

Tapicerías mullidas que amortiguan

Para acercarte de manera sencilla a la acústica doméstica, toma nota: más superficie blanda, menos rebote. Un sofá con tapicería generosa, una butaca orejera, un cabecero acolchado o bancos tapizados en el comedor aportan absorción de manera muy decorativa y hogareña. Si estás renovando, valora tejidos con textura (bouclé, chenilla, lana) y cojines suficientes. Esto hace que tu casa no solo se llene de estilo sino de confort sonoro.

Cuadros textiles y tapices y láminas con marco profundo

No hace falta llenar paredes de paneles acústicos para notar un cambio en la acústica de una estancia. Estamos viendo otras soluciones y sumamos lo que puede aportar un tapiz, un cuadro de tejido tensado, una pieza bordada o incluso una lámina enmarcada con passe-partout y cámara (más profundidad). Son elementos que añaden capas y reducen el carácter reflectante de una pared lisa.

Divide (con gracia) los espacios: biombos, cortinas interiores y piezas ligeras

Los espacios diáfanos son preciosos, pero acústicamente exigentes porque permiten que el sonido viaje sin obstáculos. Si notas que todo se oye en toda la casa, introduce elementos que interrumpan el recorrido, como un biombo, una cortina ligera para separar comedor y estar, o una estantería abierta como separador. No se trata de cerrar, sino de matizar. Los separadores aportan intimidad, orden visual y una sensación inmediata de calma. Proyecto de la interiorista Silvia Trigueros con paneles móviles en el comedor.

Burletes en puertas y ventanas

Para el ruido que se cuela, a veces el enemigo está en los detalles como esas rendijas que quedan bajo la puerta, holguras o marcos. Un burlete o un bajo-puertas puede reducir corrientes de aire (y la entrada de sonido), y no afecta al estilo si eliges un diseño discreto. En dormitorios, una puerta vestida con un textil decorativo también ayuda a suavizar el ambiente. No es un aislamiento total.

Crea capas y notarás el cambio en cuanto a bienestar

Como conclusión, la clave no suele estar en una sola medida, sino en sumar varias de ellas y diseñar un ambiente con o por capas. Esta idea está cada vez más presente en interiorismo. Decorar con alfombra, cortinas, algo en las paredes, muebles con volumen… Si tu casa es minimalista y con superficies continuas, empieza por lo más visible y útil (alfombra y cortinas) y añade después una pieza protagonista (panel tipo cuadro o librería). El resultado no es el de lograr silencio absoluto, sino algo más valioso: una casa que suena acogedora, donde conversar no cansa y descansar se vuelve más fácil.

Fuente: Hola.