Hasta ayer hacían vieja tu casa pero hoy es la nueva tendencia: cómo usar la madera oscura

Esta tendencia trae elegancia, equilibrio y contraste. REVISTA INTERIORES. La madera oscura como la teca, el nogal o la caoba son tendencia en 2026. EL PAÍS.

Las tendencias en decoración de interiores funcionan en ciclos. Lo que durante años se considera anticuado o demasiado intenso, tarde o temprano vuelve resignificado. Lejos de ser lineales, estos cambios reflejan transformaciones culturales, sociales y emocionales, y muestran cómo el diseño dialoga con las necesidades de cada época.

En ese ir y venir, la decoración interior vuelve a buscar equilibrio entre calidez, personalidad y funcionalidad. Tras etapas marcadas por la neutralidad absoluta y la ligereza visual, reaparece el deseo de sumar profundidad y contraste sin perder luminosidad.

Madera oscura, la nueva tendencia 2026 en interiores En 2026 ganan protagonismo los tonos de madera más oscuros, como el nogal o el roble profundo. Esto no responde a una búsqueda de espacios cerrados o pesados, sino a la necesidad de sumar profundidad visual y carácter en interiores que durante mucho tiempo priorizaron la neutralidad extrema.

En lugar de cubrir grandes superficies, los tonos oscuros aparecen como elementos de contraste: una isla de cocina, un mueble auxiliar, una mesa central o detalles en estanterías. Combinados con paredes claras, textiles suaves y superficies mate, permiten jerarquizar el espacio sin quitarle luminosidad ni sensación de amplitud.

Este recurso se ve especialmente en cocinas y salones, donde la madera oscura dialoga con paletas beige, arena o gris cálido, y se apoya en una iluminación bien pensada para evitar que el ambiente se vea apagado. La clave de la tendencia está en el equilibrio: usar estos tonos para marcar puntos de interés, sumar calidez y sofisticación, y construir espacios más expresivos sin caer en el exceso. Fuente: Ámbito.

