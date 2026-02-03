martes 03 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hasta ayer hacían vieja tu casa pero hoy es la nueva tendencia: cómo usar la madera oscura

    Los interiores buscan equilibrio, contraste y calidez, combinando luz, materiales y personalidad sin excesos.

    3 de febrero de 2026 - 10:08
    Esta tendencia trae elegancia, equilibrio y contraste.&nbsp;

    Esta tendencia trae elegancia, equilibrio y contraste. 

    REVISTA INTERIORES.
    La madera oscura como la teca, el nogal o la caoba son tendencia en 2026.

    La madera oscura como la teca, el nogal o la caoba son tendencia en 2026.

    EL PAÍS.

    Las tendencias en decoración de interiores funcionan en ciclos. Lo que durante años se considera anticuado o demasiado intenso, tarde o temprano vuelve resignificado. Lejos de ser lineales, estos cambios reflejan transformaciones culturales, sociales y emocionales, y muestran cómo el diseño dialoga con las necesidades de cada época.

    Lee además
    Dividen sin cerrar, suman diseño y recuperan un gesto clásico con mirada contemporánea.

    Puertas holandesas: tendencia en diseño y arquitectura en 2026
    Con ideas simples y decisiones inteligentes, los patios chicos pueden transformarse sin grandes gastos.

    Patios chicos: las 5 tendencias para redecorarlos sin gastar de más

    En ese ir y venir, la decoración interior vuelve a buscar equilibrio entre calidez, personalidad y funcionalidad. Tras etapas marcadas por la neutralidad absoluta y la ligereza visual, reaparece el deseo de sumar profundidad y contraste sin perder luminosidad.

    Madera oscura, la nueva tendencia 2026 en interiores

    En 2026 ganan protagonismo los tonos de madera más oscuros, como el nogal o el roble profundo. Esto no responde a una búsqueda de espacios cerrados o pesados, sino a la necesidad de sumar profundidad visual y carácter en interiores que durante mucho tiempo priorizaron la neutralidad extrema.

    En lugar de cubrir grandes superficies, los tonos oscuros aparecen como elementos de contraste: una isla de cocina, un mueble auxiliar, una mesa central o detalles en estanterías. Combinados con paredes claras, textiles suaves y superficies mate, permiten jerarquizar el espacio sin quitarle luminosidad ni sensación de amplitud.

    Este recurso se ve especialmente en cocinas y salones, donde la madera oscura dialoga con paletas beige, arena o gris cálido, y se apoya en una iluminación bien pensada para evitar que el ambiente se vea apagado. La clave de la tendencia está en el equilibrio: usar estos tonos para marcar puntos de interés, sumar calidez y sofisticación, y construir espacios más expresivos sin caer en el exceso.

    Fuente: Ámbito.

    Temas
    Seguí leyendo

    Puertas holandesas: tendencia en diseño y arquitectura en 2026

    Patios chicos: las 5 tendencias para redecorarlos sin gastar de más

    La casa más estrecha del mundo: con 92 cm de ancho, desafía las reglas de la arquitectura urbana

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Emplazado en San Nicolás, el proyecto Sidersa+ no solo interesa por el nivel de inversión o por la cantidad de puestos de trabajo que implicará.

    San Nicolás será sede del acero más sustentable de América Latina, anuncia Sidersa
    La cocina de nuestro país tuvo una destacada participación en Madrid Fusión Alimentos 2026, el congreso gastronómico más importante del mundo.

    Madrid Fusión 2026: cómo fue la destacada participación de la cocina argentina

    Esta tendencia trae elegancia, equilibrio y contraste. 

    Hasta ayer hacían vieja tu casa pero hoy es la nueva tendencia: cómo usar la madera oscura

    La agrupación Comerciantes Unidos de San Pedro emitió un comunicado oficial para aclarar que no forma parte de la organización ni del impulso de la movilización prevista para los próximos días en la ciudad.

    San Pedro: Comerciantes Unidos se desmarca de la marcha por seguridad

    Podcast del 3 de febrero de 2026

    Podcast del 3 de febrero de 2026