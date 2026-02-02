lunes 02 de febrero de 2026
    • Patios chicos: las 5 tendencias para redecorarlos sin gastar de más

    Muebles funcionales, iluminación y pequeños cambios decorativos permiten renovar el espacio y hacerlo más cómodo, moderno y disfrutable todo el año.

    2 de febrero de 2026 - 08:05
    Con ideas simples y decisiones inteligentes, los patios chicos pueden transformarse sin grandes gastos.

    Con ideas simples y decisiones inteligentes, los patios chicos pueden transformarse sin grandes gastos.

    DURMI.

    Tener un patio pequeño no es una limitación, sino una oportunidad para potenciar el diseño con decisiones inteligentes. Hoy, las tendencias en decoración apuestan por recursos simples, funcionales y de bajo presupuesto que permiten transformar estos espacios en rincones atractivos y disfrutables sin grandes obras ni inversiones.

    5 tendencias para ponerle onda a tu patio

    1. Muebles livianos y multifunción

    En patios chicos, menos es más. La tendencia es elegir muebles compactos, plegables o apilables que se adapten a distintos usos. Bancos con espacio de guardado, mesas rebatibles o sillones modulares permiten optimizar cada metro disponible sin sobrecargar el ambiente. Un consejo clave es optar por materiales livianos como aluminio, hierro fino o madera clara, que aportan diseño sin ocupar demasiado volumen visual.

    2. Plantas en vertical

    Cuando el espacio en el piso escasea, las paredes se convierten en aliadas. Jardines verticales, estanterías con macetas, soportes colgantes o trepadoras permiten sumar verde sin perder superficie útil. Además de decorar, las plantas aportan frescura y mejoran la sensación de amplitud. Especies resistentes y de bajo mantenimiento, como helechos, potus, suculentas o jazmín, son ideales para este tipo de patios.

    3. Textiles que renuevan sin obra

    Alfombras de exterior, almohadones y mantas livianas son recursos accesibles para cambiar el look del patio de manera rápida. La tendencia apunta a tonos neutros, fibras naturales y estampas suaves que aportan calidez y continuidad visual con el interior de la casa. Cambiar textiles según la temporada es una forma económica de mantener el espacio siempre actualizado.

    4. Iluminación cálida y económica

    La iluminación define el clima del patio, incluso en espacios pequeños. Guirnaldas de luces, faroles solares o lámparas portátiles LED permiten crear ambientes acogedores sin necesidad de instalaciones complejas. Además, son opciones de bajo consumo y fáciles de reubicar según la ocasión. Colocar puntos de luz a distintas alturas ayuda a generar profundidad y a ampliar visualmente el espacio.

    5. Revestimientos simples que transforman

    Sin hacer grandes obras, pequeños cambios pueden marcar la diferencia. Pintar una pared de color claro, renovar macetas, sumar un deck modular o usar baldosas encastrables son soluciones prácticas y económicas que actualizan el patio al instante. Los tonos claros y las superficies continuas ayudan a reflejar la luz y hacen que el patio se perciba más amplio y ordenado.

    Fuente: Oh La Lá.

