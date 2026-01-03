Trump dijo que Estados Unidos dirigirá Venezuela "hasta una transición apropiada" tras la captura de Maduro

Donald Trump afirmó que Estados Unidos dirigirá Venezuela “hasta una transición apropiada” luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, tras una operación militar a gran escala sobre objetivos estratégicos. El presidente norteamericano calificó el operativo como “espectacular”, mostró una imagen del traslado y aseguró que sus fuerzas están listas para una “segunda ola” si fuera necesario.

Javier Martínez aseguró: "Venezuela será libre" tras el anuncio sobre la captura de Maduro

Trump anunció que EEUU capturó a Nicolás Maduro y a su esposa tras ataques sobre Caracas

En un anuncio de altísimo impacto global y con repercusiones inmediatas en todo el continente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este sábado que su país dirigirá Venezuela “hasta que se pueda hacer una transición ordenada” , luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York.

“ Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa ”, repitió Trump en varias ocasiones durante una conferencia de prensa en Washington , acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio , y con funcionarios del área de seguridad nacional presentes en la sala.

Trump evitó fijar plazos o mencionar nombres propios para el eventual traspaso político, pero fue categórico en un punto: no quiere que el chavismo continúe en el poder con otro liderazgo .

Foto del traslado y advertencia por “una segunda ola”

Antes de hablar, el mandatario publicó una imagen de Maduro tras su captura. “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió, junto a una foto en la que el líder chavista aparece con los ojos vendados, esposado, con auriculares grandes y un conjunto deportivo gris.

Trump detalló que Maduro y Flores fueron extraídos en helicóptero, embarcados en el USS Iwo Jima y trasladados rumbo a Nueva York. Luego afirmó que sus fuerzas están preparadas para una “segunda ola” de ataques si el escenario lo requiere.

“Fue un operativo espectacular”, dijo, y remarcó que no hubo bajas estadounidenses durante la intervención.

Ataque a Venezuela Como fué el operativo New York Times

Acusaciones por narcoterrorismo y traslado a Nueva York

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Maduro y Flores fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos vinculados a “conspiración narcoterrorista y para importar cocaína”, entre otras figuras.

“Pronto enfrentarán toda la ira de la justicia en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, afirmó Bondi.

Según se informó, también habría una nueva acusación que incluye a otros miembros del núcleo del régimen, mencionando un entramado de corrupción dentro de las instituciones venezolanas asociado al narcotráfico.

Petróleo: un eje central del mensaje norteamericano

Trump sostuvo que Estados Unidos estará “muy involucrado” en el futuro de la industria petrolera venezolana, a la que definió como clave.

“Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas. Y queremos recuperarlo”, declaró.

De acuerdo con reportes posteriores, la infraestructura petrolera no habría sufrido daños durante los ataques, lo que abre interrogantes sobre el rol que tendrá el sector energético en la etapa que viene.

Caracas bajo tensión: estado de excepción y pedido de “prueba de vida”

Tras el anuncio estadounidense, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez exigió una “prueba de vida”, afirmó que se desconoce el paradero del líder chavista y aseguró que Maduro dejó firmado un decreto de estado de excepción, que ella hará cumplir.

Con ese decreto quedarían suspendidas garantías constitucionales en todo el país, en un contexto de incertidumbre institucional y fuerte tensión social tras los ataques nocturnos.

Durante la madrugada, se reportaron explosiones y ataques en Caracas y otras zonas, incluyendo la base aérea La Carlota, además de estallidos en La Guaira e Higuerote, según diversos reportes.

Reacciones regionales: Milei celebró y Machado llamó a la organización

La noticia fue celebrada por el presidente argentino Javier Milei, quien escribió en X: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, sostuvo que “llegó la hora de la libertad” y pidió a los venezolanos mantenerse “vigilantes, activos y organizados” para impulsar una transición democrática.

El detrás del operativo: inteligencia, drones y fuerzas especiales

Según se informó, la operación habría sido posible por un trabajo intenso de inteligencia, con monitoreo de movimientos, detección de ubicaciones y despliegue de fuerzas especiales.

Se indicó también que Maduro y su esposa habrían sido capturados en su dormitorio durante la noche, y que la misión fue ejecutada por una unidad de élite.

En este marco, Trump insistió en que se trató de una maniobra sin precedentes: “Ningún otro país en la Tierra podría hacer algo así”, dijo.