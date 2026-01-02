Terremoto en México: sismo de 6,5 activó alarmas en Ciudad de México y no dejó daños graves

Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió este 2 de enero a la Ciudad de México y amplias regiones del centro y sur del país, activando la alerta sísmica y provocando evacuaciones preventivas. Sin embargo, las primeras evaluaciones oficiales indicaron que no hubo daños graves ni víctimas , y que el sistema de monitoreo respondió con rapidez.

El movimiento ocurrió a las 7.58 de la mañana (hora local), con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos , en el estado de Guerrero , según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) . Se sintió con intensidad en Guerrero y Michoacán, y la alerta telefónica se extendió también a otros estados como Jalisco y Tabasco .

Uno de los puntos centrales fue la reacción inmediata de los organismos de emergencia, especialmente en la capital mexicana, donde se activaron protocolos de evacuación en oficinas, edificios públicos y zonas céntricas. Como parte del operativo de verificación, helicópteros de la policía capitalina comenzaron a sobrevolar el centro de la ciudad para detectar posibles afectaciones estructurales.

En paralelo, se reportaron cortes de energía eléctrica en algunas colonias del norte de la Ciudad de México, aunque las autoridades no confirmaron una afectación generalizada y señalaron que se trataba de interrupciones puntuales bajo evaluación.

Desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicaron que, hasta el momento, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías no habían registrado daños relevantes, aunque el relevamiento continuaba en distintos puntos de la capital.

Sheinbaum suspendió su conferencia y activó el protocolo

El temblor también impactó en la agenda política: la presidenta Claudia Sheinbaum interrumpió su conferencia matutina cuando sonó la alerta sísmica en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde tanto la mandataria como los periodistas presentes fueron evacuados de forma ordenada.

Más tarde, en un mensaje oficial, Sheinbaum confirmó la magnitud preliminar del fenómeno y señaló que se comunicó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien convocó de inmediato al Consejo Estatal de Protección Civil para monitorear posibles daños.

Además, la presidenta informó que se realizaron sobrevuelos de evaluación en la capital y destacó que, por el momento, no se detectaron afectaciones graves, aunque el monitoreo continuaba ante cualquier eventualidad.

“Gracias a todos por guardar la calma, se portaron de primera”, expresó Sheinbaum, en un mensaje que buscó transmitir tranquilidad frente a un fenómeno que suele generar temor por antecedentes históricos en la región.

Fuerte sismo mientras Sheinbaum habla en conferencia en México



https://t.co/bIHRdfBXPZ pic.twitter.com/lTxh669pvQ — RT en Español (@ActualidadRT) January 2, 2026

Una ciudad vulnerable, pero con respuesta rápida

La Ciudad de México tiene una particularidad geológica: gran parte de su zona centro se asienta sobre un subsuelo fangoso, producto de lo que fue un antiguo lago. Esa condición hace que los sismos —sobre todo los originados en la costa de Guerrero, a menos de 400 kilómetros— se sientan con mayor fuerza y provoquen un efecto de amplificación.

El recuerdo del terremoto de 1985, de magnitud 8,1, sigue vigente en la memoria colectiva del país. Aquel desastre, con epicentro en la costa del Pacífico entre Guerrero y Michoacán, dejó más de 12.800 muertos, según recuentos oficiales publicados años después.

Por eso, aunque el movimiento de hoy fue fuerte, el dato alentador es la respuesta institucional: la evacuación se hizo en pocos minutos, los protocolos se activaron de manera coordinada y las autoridades insistieron en que la prevención y la calma fueron clave.

Qué sigue

Las autoridades mexicanas mantuvieron activos los protocolos de monitoreo y evaluación en los estados alcanzados, mientras se aguardaban informes finales sobre infraestructura, cortes de suministro y eventuales réplicas. Por el momento, el balance preliminar es positivo: un sismo importante, sin daños mayores y con respuesta rápida del sistema de protección civil.