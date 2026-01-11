Secuestran repuestos de motos y rodados desarmados en allanamientos por robos en el Hospital San José

En un domicilio de Blas Parera al 1.200 secuestraron una gran cantidad de repuestos de motos obtenidos de motocicletas desmanteladas.

Una investigación por reiterados robos de motocicletas en el predio del Hospital San José de Pergamino derivó en allanamientos donde la Policía secuestró una gran cantidad de repuestos de motos y rodados semi desmantelados. Los procedimientos se realizaron en viviendas vinculadas a sospechosos de reducir motocicletas robadas.

Dos menores de 13 y 14 años estuvieron involucrados en el robo de una moto en el estacionamiento del Hospital

La Policía del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Segunda de Pergamino llevó adelante una serie de allanamientos con secuestro de moto repuestos en el marco de una causa que investiga una seguidilla de robos de motocicletas cometidos en el predio del Hospital San José y en los distintos pabellones de internación ubicados sobre avenida Liniers, entre Italia y Monteagudo, en el barrio Centenario.

La investigación se inició tras múltiples denuncias por robos de motos estacionadas en sectores cercanos a la guardia, áreas de ambulancias y estacionamientos del complejo hospitalario. A partir del análisis de registros fílmicos y tareas de inteligencia, los efectivos lograron identificar domicilios presuntamente vinculados a personas dedicadas a la reducción y desarme de motocicletas sustraídas en Pergamino.

Con intervención de la Fiscalía 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del fiscal Horacio Oldani y Juzgado del Menor Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, se libraron órdenes de allanamiento y secuestro que fueron ejecutadas por el GTO de la Comisaría Segunda, en cumplimiento de una orden de servicio específica orientada a delitos contra la propiedad.

El primer procedimiento se realizó en una vivienda del complejo habitacional Virgen de Guadalupe, conocido popularmente como “512 Viviendas”, donde el resultado fue negativo en cuanto al hallazgo de elementos de interés para la causa, aunque se procedió a la identificación de las personas presentes en el domicilio.

En un segundo objetivo, los efectivos allanaron una vivienda ubicada sobre Blas Parera, donde el procedimiento arrojó resultado positivo. Allí se logró el secuestro de una importante cantidad de moto partes, entre ellas tableros, asientos, plásticos laterales, bauleras, ópticas traseras y otros componentes, compatibles con motocicletas que habrían sido robadas recientemente.

Durante el operativo se identificó a varias personas que se encontraban en el lugar y se dispuso el traslado de todos los elementos secuestrados a la Comisaría Segunda, donde quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente peritaje.

Las autoridades no descartan que los repuestos incautados estén vinculados a otros robos de motos registrados en distintos puntos de la ciudad, por lo que la investigación continúa abierta con el objetivo de determinar el origen de las piezas y recuperar rodados sustraídos.