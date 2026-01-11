domingo 11 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Secuestran repuestos de motos y rodados desarmados en allanamientos por robos en el Hospital San José

    La Policía secuestró numerosos repuestos de motos y rodados semi desmantelados en allanamientos ligados a robos reiterados en el Hospital San José de Pergamino.

    11 de enero de 2026 - 09:50
    En un domicilio de Blas Parera al 1.200 secuestraron una gran cantidad de repuestos de motos obtenidos de motocicletas desmanteladas.

    En un domicilio de Blas Parera al 1.200 secuestraron una gran cantidad de repuestos de motos obtenidos de motocicletas desmanteladas.

    LA OPINION

    Una investigación por reiterados robos de motocicletas en el predio del Hospital San José de Pergamino derivó en allanamientos donde la Policía secuestró una gran cantidad de repuestos de motos y rodados semi desmantelados. Los procedimientos se realizaron en viviendas vinculadas a sospechosos de reducir motocicletas robadas.

    Lee además
    En las filmaciones registradas por las cámaras de seguridad individualizaron a los menores que robaron las motos.

    Dos menores de 13 y 14 años estuvieron involucrados en el robo de una moto en el estacionamiento del Hospital
    Chocaron dos motos en la esquina de Irlanda y Sarratea en la mañana de este jueves.

    Dos conductoras de motos resultaron lesionadas tras un choque en una esquina del barrio Acevedo

    La Policía del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Segunda de Pergamino llevó adelante una serie de allanamientos con secuestro de moto repuestos en el marco de una causa que investiga una seguidilla de robos de motocicletas cometidos en el predio del Hospital San José y en los distintos pabellones de internación ubicados sobre avenida Liniers, entre Italia y Monteagudo, en el barrio Centenario.

    La investigación se inició tras múltiples denuncias por robos de motos estacionadas en sectores cercanos a la guardia, áreas de ambulancias y estacionamientos del complejo hospitalario. A partir del análisis de registros fílmicos y tareas de inteligencia, los efectivos lograron identificar domicilios presuntamente vinculados a personas dedicadas a la reducción y desarme de motocicletas sustraídas en Pergamino.

    Investigación de la Justicia de Menores con la Policía de la Comisaría Segunda

    Con intervención de la Fiscalía 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del fiscal Horacio Oldani y Juzgado del Menor Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, se libraron órdenes de allanamiento y secuestro que fueron ejecutadas por el GTO de la Comisaría Segunda, en cumplimiento de una orden de servicio específica orientada a delitos contra la propiedad.

    El primer procedimiento se realizó en una vivienda del complejo habitacional Virgen de Guadalupe, conocido popularmente como “512 Viviendas”, donde el resultado fue negativo en cuanto al hallazgo de elementos de interés para la causa, aunque se procedió a la identificación de las personas presentes en el domicilio.

    En un segundo objetivo, los efectivos allanaron una vivienda ubicada sobre Blas Parera, donde el procedimiento arrojó resultado positivo. Allí se logró el secuestro de una importante cantidad de moto partes, entre ellas tableros, asientos, plásticos laterales, bauleras, ópticas traseras y otros componentes, compatibles con motocicletas que habrían sido robadas recientemente.

    Durante el operativo se identificó a varias personas que se encontraban en el lugar y se dispuso el traslado de todos los elementos secuestrados a la Comisaría Segunda, donde quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente peritaje.

    Las autoridades no descartan que los repuestos incautados estén vinculados a otros robos de motos registrados en distintos puntos de la ciudad, por lo que la investigación continúa abierta con el objetivo de determinar el origen de las piezas y recuperar rodados sustraídos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Dos menores de 13 y 14 años estuvieron involucrados en el robo de una moto en el estacionamiento del Hospital

    Dos conductoras de motos resultaron lesionadas tras un choque en una esquina del barrio Acevedo

    La venta de motos registró una suba de 34% en el 2025

    Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible

    Hallaron semi desmantelada la moto robada del local de avenida Marcelino Ugarte

    Serían menores de edad los ladrones de una moto tras romper la vidriera del local en avenida Ugarte y Baradero

    Violento enfrentamiento entre jóvenes generó una concentración y tensión policial en el barrio Jorge Newbery

    Con una pick up fuera de control, chocó dos autos y casi atropella a un bebé en pleno microcentro de Pergamino

    Ojos en Alerta: un vecino frustró un intento de robo en una vivienda del barrio Vicente López

    El fiscal Pertierra investiga la agresión de vecinos con un rebenque a un menor en el barrio Mastrángelo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Policía desplegó varios móviles y utilizó postas de goma para disuadir una violenta pelea frente a un comercio del barrio Jorge Newbery.

    Violento enfrentamiento entre jóvenes generó una concentración y tensión policial en el barrio Jorge Newbery

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En un domicilio de Blas Parera al 1.200 secuestraron una gran cantidad de repuestos de motos obtenidos de motocicletas desmanteladas.

    Secuestran repuestos de motos y rodados desarmados en allanamientos por robos en el Hospital San José
    Podcast del 11 de enero de 2026

    Podcast del 11 de enero de 2026

    En las filmaciones registradas por las cámaras de seguridad individualizaron a los menores que robaron las motos.

    Dos menores de 13 y 14 años estuvieron involucrados en el robo de una moto en el estacionamiento del Hospital

    Hasta un 20% menos en tasas: Pergamino puso en marcha un Plan de Alivio Fiscal

    Hasta un 20% menos en tasas: Pergamino puso en marcha un Plan de Alivio Fiscal

    Laura Saccomanno, en la intimidad de su hogar, recibió a LA OPINION.

    Laura Saccomanno: del dolor más profundo, al acto de amor más reparador, una historia de resiliencia