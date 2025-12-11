"Profundizar el crédito", la apuesta del Banco Nación en el lanzamiento de AgroActiva 2026

AgroActiva 2026 se lanzó en el Banco Nación con un mensaje contundente para el campo argentino: la vuelta del crédito para el sector más dinámico de la economía nacional. La edición “Una muestra de lo que somos” se presentó junto a Daniel Tillard y autoridades del Banco Nación, reafirmando una alianza estratégica clave para la producción agroindustrial.

Alivio fiscal: el Gobierno "vuelve a bajar retenciones" al campo a días de fin de año

Allí, el acto de lanzamiento estuvo encabezado por Rosana Nardi , directora general de AgroActiva, y Daniel Tillard , presidente del Banco Nación Argentina (BNA), y reunió a empresarios, autoridades nacionales y provinciales, referentes del agro y medios especializados.

La nueva edición, titulada “Una muestra de lo que somos” , se llevará a cabo del 3 al 6 de junio de 2026 en Armstrong , Santa Fe, reafirmando su identidad como uno de los encuentros más importantes del sector productivo argentino y latinoamericano.

Durante el acto, la entidad anunció la continuidad de su alianza con AgroActiva como naming sponsor y socio estratégico de la próxima edición. La presentación formalizó un vínculo que, según Tillard, “llega en un día histórico” para el sector.

“El lanzamiento de AgroActiva coincide con un día clave, marcado por la baja de retenciones, un impulso enorme para el ánimo de los productores. El agroexportador aporta dos tercios de las divisas del país", expuso el referente.

"Nuestro objetivo estratégico es profundizar el crédito, reducir riesgos y aumentar el valor agregado. En 2025 alcanzamos un récord de financiamiento: 6.500 millones de dólares. Una de cada tres máquinas agrícolas nacionales se vendió con crédito del Banco Nación. En 2026 vamos a poner todo nuestro potencial al servicio de esta alianza", dijo Daniel Tillard.

Autoridades del Banco Nación, como Gastón Álvarez, gerente general, representantes del Gobierno de Santa Fe, entidades, medios del agro y empresas líderes de maquinaria agrícola destacaron el impacto regional y nacional que genera AgroActiva como motor productivo, comercial y tecnológico.

El mensaje de Rosana Nardi: identidad, ética y producción federal

Rosana Nardi definió el lanzamiento como “un día histórico para AgroActiva”, resaltando el significado simbólico de presentar la muestra “en un lugar emblemático de la producción argentina”.

“El Banco Nación es un aliado histórico del productor. Esta alianza no es solo estratégica: es ética. Es el Banco Nación mirando al interior productivo, valorándolo y reconociéndolo. Es el Banco Nación diciendo: ‘Yo me planto con la producción federal’, y es AgroActiva respondiendo: ‘Nuestro compromiso es mantener el motor encendido”, expresó la directora general de la muestra que tendrá lugar del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe.

Nardi destacó también el rol de AgroActiva como gran facilitadora de tecnología, innovación, inversiones y oportunidades que se transforman en negocios reales para todo el país.

“AgroActiva 2026, Edición Banco Nación, es una muestra de lo que somos y de lo que podemos ser cuando trabajamos juntos por el crecimiento de nuestra patria”, manifestó convencida.

UNA ALIANZA QUE IMPULSA AL AGRO

La presentación en la Casa Central del Banco Nación reafirma la importancia de una alianza que potencia al sector productivo argentino. Con más de 250.000 visitantes por edición, AgroActiva continúa consolidándose como uno de los eventos agroindustriales más relevantes de la región.