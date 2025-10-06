lunes 06 de octubre de 2025
    • Revelan que "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

    El fiscal Adrián Arribas confirmó que una cámara de seguridad registró a Lara junto al principal acusado en un local de comidas rápidas.

    6 de octubre de 2025 - 22:17
    Pequeno J detenido por el triple crimen de Brenda Morena y Lara

    La causa por el triple crimen de Florencio Varela no deja de sumar datos escalofriantes. Ahora, el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación, confirmó que “Pequeño J” se reunió con Lara Gutiérrez días antes de que la mataran junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi.

    Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal acusado del triple crimen de Florencio Varela.

    La Justicia de Perú le dictó la prisión preventiva a "Pequeño J" y empezarán los trámites para la extradición
    Brenda, Morena y Lara fueron descuartizadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela.

    De la desaparición de Brenda, Morena y Lara al ensañamiento: cronología del triple crimen de Florencio Varela

    El dato surge del registro de una cámara de seguridad que captó a Tony Janzen Valverde Victoriano reunido con la adolescente de 15 años que fue una de las víctimas, el 6 de septiembre en un local de comida rápida.

    En las imágenes, además del presunto autor intelectual del triple crimen y Lara, aparecen otras dos personas: un hombre y una mujer, cuya identidad todavía no trascendió.

    Pequeno J y Lara Gutierrez
    Pequeño J y Lara Gutiérrez el 6 de septiembre.

    Pequeño J y Lara Gutiérrez el 6 de septiembre.

    Esta imagen, que ya se encuentra incluida en la causa, demuestra que el acusado, que está preso en Perú a la espera de su extradición a la Argentina, se conocía con al menos una de las víctimas, lo que refuerza la hipótesis de que los crímenes podrían estar vinculados a un robo posterior.

    El encuentro clave antes del triple crimen

    En diálogo con LN+, el fiscal detalló que “Pequeño J” y Lara Gutiérrez se vieron en un local de comida rápida el 6 de septiembre, menos de dos semanas antes del triple homicidio. “Sí, esa reunión existió”, afirmó Arribas.

    Además, Arribas señaló que Matías Agustín Ozorio, mano derecha de Pequeño J, también conocía a por lo menos una de las víctimas.

    Sin embargo, Ozorio se negó a declarar tras ser detenido en Perú el 30 de septiembre.

    Más sospechosos y allanamientos en puerta

    El avance en el análisis de los celulares permitió identificar nuevas personas vinculadas al caso. “Creemos que hay entre tres o cuatro personas más por lo menos y en las próximas horas habrá más allanamientos. Esta semana habrá más testimoniales en la sede de la Fiscalía”, adelantó el fiscal de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza.

    Arribas explicó que, una vez que logren individualizar a quienes aparecen en los audios, procederán a su detención. “Todavía no hay ningún pedido, pero puede pasar en las próximas horas”, sostuvo en la misma entrevista.

    matias ozorio detenido triple crimen de Brenda Morena y Lara
    Con un chaleco antibalas y custodiado por Interpol: la primera imagen de Matías Ozorio en la Argentina.

    Con un chaleco antibalas y custodiado por Interpol: la primera imagen de Matías Ozorio en la Argentina.

    La hipótesis del narcotráfico y las dudas sobre los roles

    Aunque una de las líneas de investigación apunta al negocio de la venta de drogas, el fiscal fue cauto: “Todavía debemos probar que hay una causa de narcotráfico para hablar de una causa de narcotráfico. Todavía no lo tenemos comprobado. Es una de las hipótesis, pero necesitamos datos más concretos y pruebas para vincularlo”.

    En los allanamientos realizados hasta ahora no encontraron droga y los roles de cada implicado siguen sin estar claros. “Esto sucedió dentro de una casa y no tenemos una declaratoria de lo que ocurrió allí dentro o qué hizo cada uno. Hay pruebas objetivas como cámaras, pero en situaciones como esta es muy dificultoso saber qué hizo cada uno”, reconoció Arribas.

    triple crimen Brenda morena y Lara
    Brenda, Morena y Lara fueron engañadas para ser trasladadas a la casa de Florencio Varela donde las descuartizaron y mataron.

    Brenda, Morena y Lara fueron engañadas para ser trasladadas a la casa de Florencio Varela donde las descuartizaron y mataron.

    Quiénes son los nueve detenidos por el triple crimen

    Hasta el momento, hay nueve personas detenidas. Los primeros fueron Maximiliano Andrés Parra e Iara Daniela Ibarra, sorprendidos lavando manchas de sangre en la casa de Río Jáchal y Chañar, donde encontraron los cuerpos de las tres jóvenes enterrados en un pozo.

    Después cayeron Celeste Magalí González Guerrero y su pareja, el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva. La mujer había alquilado la propiedad para una supuesta “fiesta”.

    Las víctimas, que vivían en los monoblocks de La Tablada, fueron engañadas con la promesa de 300 dólares por asistir a una fiesta.

    El “remisero” Víctor Sotacuro fue detenido en Villazón, Bolivia, a metros de la frontera con Jujuy. Poco después, atraparon a su sobrina Florencia, quien había dado una entrevista en TV. Ambos fueron de los pocos que declararon ante la Justicia.

    Otro de los detenidos, Giménez, fue identificado gracias al testimonio de un chofer de aplicación que lo trasladó con una pala y un parlante desde la casa del crimen.

    En la vivienda allanada, la Policía encontró un parlante y, en una casa vecina, un pico y una pala que habrían sido usados para enterrar a las víctimas.

    Finalmente, el 30 de septiembre, Ozorio y “Pequeño J” fueron capturados en Perú.

    La investigación sigue abierta y la Justicia busca determinar el rol de cada uno en el brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara.

