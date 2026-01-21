miércoles 21 de enero de 2026
    • San Nicolás: Preocupación por los reiterados incendios de pastizales en distintos puntos de la ciudad

    En los últimos meses se multiplicaron los incendios de pastizales en San Nicolás. Bomberos registran hasta 16 intervenciones diarias.

    21 de enero de 2026 - 14:34
    En los últimos meses se registraron numerosos incendios de pastizales en San Nicolás, una situación que mantiene en alerta al Cuartel de Bomberos de la ciudad, quienes aseguraron que actualmente cuentan con una estadística de entre 10 y 16 intervenciones diarias vinculadas a incendios de campo y forestales.

    Los reiterados incendios de pastizales encendieron la alarma en San Nicolás durante los últimos meses, con múltiples intervenciones diarias del Cuartel de Bomberos. La situación genera preocupación por los riesgos para la población, el impacto ambiental y las complicaciones en la circulación, especialmente por la densa humareda que se forma en distintos sectores de la ciudad.

    San Nicolás: Comenzó la obra del Parque Somisa, un nuevo espacio deportivo y recreativo en la zona sur
    La dirigencia del club de calle Pellegrini contó que “está todo listo para empezar”. Será un espacio cubierto que tendrá espacio suficiente como para ubicar dos canchas de handball.

    Club Belgrano de San Nicolás proyecta un gimnasio cubierto de gran escala en su camping

    Incendios de pastizales: múltiples intervenciones diarias

    Desde el Cuartel de Bomberos de San Nicolás informaron que actualmente registran entre 10 y 16 salidas diarias relacionadas con incendios de campo y forestales. Según indicaron, una parte importante de estos focos se originan de manera intencional, lo que agrava el escenario y demanda un importante despliegue de recursos humanos y materiales.

    Focos recientes en barrios y zonas sensibles

    Uno de los episodios más recientes ocurrió en barrio Don Américo, en un predio ubicado en Ameghino y Cantilo, donde el fuego provocó una intensa humareda que redujo notablemente la visibilidad. También se registró un incendio de gran magnitud frente al Hospital Zona Norte, donde las llamas avanzaron sobre pastizales y alcanzaron árboles, generando preocupación entre vecinos y transeúntes.

    Riesgos para vecinos y daños ambientales

    A comienzos de enero se reportaron incendios en la zona sur, entre calle Estanislao del Campo y la Ruta 1001, y en la zona norte, entre los barrios San Jorge y Las Mellizas. Desde Bomberos insisten en la necesidad de generar conciencia sobre los peligros de la quema de basura y pastizales, tanto por el riesgo para las personas como por los daños ambientales y los problemas de visibilidad que afectan la circulación.

    San Nicolás: Comenzó la obra del Parque Somisa, un nuevo espacio deportivo y recreativo en la zona sur

