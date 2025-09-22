lunes 22 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Retenciones cero: el Gobierno se reunió con cerealeras y espera un ingreso de US$7.000 millones

    El Gobierno eliminó retenciones a los granos hasta el 31 de octubre. Espera que el campo liquide US$7.000 millones para estabilizar el mercado y sumar reservas.

    22 de septiembre de 2025 - 14:20
    Foto en alusión a las retenciones cero. La cosechadora mas grande del mundo. La maquinaria de New Holland que ganó una medalla de oro por sus características.

    Foto en alusión a las retenciones cero. La cosechadora mas grande del mundo. La maquinaria de New Holland que ganó una medalla de oro por sus características.

    LAOPINION

    El Gobierno nacional recibió a los principales exportadores agroindustriales tras anunciar la eliminación temporal de las retenciones a los granos. Busca incentivar una liquidación inmediata de divisas por hasta 7.000 millones de dólares para estabilizar el dólar, recomponer reservas y calmar los mercados de cara a octubre. El campo respondió con cautela, pero valoró la medida.

    Lee además
    La medida llega en un momento delicado del plan económico del Gobierno.

    El Gobierno eliminó las retenciones a los granos hasta octubre para acelerar la liquidación de divisas
    presupuesto 2026, el gobierno preve que el agro crezca 2,7% y pueda recaudar 22,8% mas

    Presupuesto 2026, el Gobierno prevé que el agro crezca 2,7% y pueda recaudar 22,8% más

    Reunión en el Palacio de Hacienda

    El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este lunes una reunión clave con directivos de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), a pocas horas de anunciar la eliminación total de las retenciones a los granos. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Hacienda y, según fuentes oficiales, se desarrolló “en un marco de total cordialidad”.

    El objetivo del Gobierno es claro: acelerar el ingreso de divisas para reforzar las reservas del Banco Central, luego de dos semanas de presión sobre el dólar y caída de bonos y acciones. Según trascendió, el Ejecutivo aspira a obtener hasta 7.000 millones de dólares en concepto de liquidaciones del sector.

    La medida: retenciones cero por seis semanas

    La resolución anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, establece que hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos, incluyendo cereales y oleaginosas. “El equilibrio fiscal no se negocia, pero la prioridad es generar oferta de dólares”, afirmó Adorni.

    El Gobierno espera que esta señal incentive al agroexportador a vender más rápido, calmando la volatilidad cambiaria sin necesidad de seguir utilizando reservas. La medida se conoció antes de la apertura de los mercados, y fue leída por analistas como una jugada para construir un puente cambiario hasta las elecciones de octubre.

    La respuesta del campo: cautela y apoyo

    El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, expresó:

    “Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones, aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo”.

    Desde el sector agroexportador, la medida fue recibida con optimismo moderado. Señalan que el gesto va en la dirección correcta, pero advierten que la efectividad dependerá de la instrumentación técnica y la estabilidad regulatoria durante este período.

    Contexto económico: presión sobre el dólar

    La decisión oficial llega en un contexto complejo. Solo la semana pasada, el Banco Central vendió más de US$1.000 millones para contener la suba del dólar. El viernes se registró la décima venta diaria más alta desde 2003: US$678 millones.

    El tipo de cambio mayorista había tocado el techo de la banda cambiaria, lo que activó las alarmas sobre el poder de fuego del Gobierno para sostener el esquema actual. Esta medida busca enviar una señal de certidumbre y mostrar margen de maniobra

    Respaldo externo: apoyo desde EE.UU.

    El anuncio se vio acompañado por un respaldo político clave: el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que “Argentina es un aliado importante” y expresó su voluntad de apoyar al país dentro del mandato del Tesoro norteamericano. El gesto se interpreta como parte de la estrategia oficial para construir confianza y alinear apoyos de cara al viaje del presidente Javier Milei a Nueva York.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Gobierno eliminó las retenciones a los granos hasta octubre para acelerar la liquidación de divisas

    Presupuesto 2026, el Gobierno prevé que el agro crezca 2,7% y pueda recaudar 22,8% más

    Una buena: cae el dólar, baja el riesgo país y se disparan bonos y acciones tras medidas del Gobierno

    Dólar a $1500: se desploman bonos y acciones, y se tensa el equilibrio cambiario a 38 días de las elecciones

    La universidad pública argentina, a prueba: una defensa mayoritaria, una minoría crítica y rechazo a Milei

    Renacen las Fuerzas del Cielo: Santiago Caputo rediseña la estrategia de Milei tras la derrota en Provincia

    Insólito: Axel Kicillof aseguró que no se arrepiente de la expropiación: "Fue una decisión muy valiente"

    ¿A cuánto estará el dólar en 2026?

    Milei vetó la ley de reparto automático de ATN y desató una nueva pelea con los gobernadores

    Fernando Cerimedo declaró en la Justicia y confirmó que Spagnuolo le habló de coimas en Discapacidad

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El precio del dólar. la brújula indeseable de la economía argentina

    Una buena: cae el dólar, baja el riesgo país y se disparan bonos y acciones tras medidas del Gobierno

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Denuncia de la UOM San Nicolás a contratistas en Ternium por practicas sindicales desleales

    Conflicto en Ternium San Nicolás: la UOM local denunció a contratistas por prácticas antisindicales
    El automóvil blanco chocó a gran velocidad contra una camioneta estacionada contra el cordón de la vereda.

    Acevedo: denuncian que corren picadas de autos y provocan siniestros viales en las calles internas del pueblo

    La locomotora 3925 del año 1927 restaurada en los talleres del Ferroclub de Remedios de Escalada. 
    Turismo

    La locomotora 3925 del año 1927 busca ser un atractivo turístico de la provincia de Buenos Aires

    Un sujeto pasó corriendo y de un salto dio una patada voladora contra el cristal del frente del local para romperlo y escapar por avenida Colón hacia 3 de Febrero.

    Rompieron la vidriera de un local a la salida de un festejo juvenil por el Día de la Primavera

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo un importante trabajo en barrio Hernández

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo un importante trabajo en barrio Hernández