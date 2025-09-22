Retenciones cero: el Gobierno se reunió con cerealeras y espera un ingreso de US$7.000 millones

Foto en alusión a las retenciones cero. La cosechadora mas grande del mundo. La maquinaria de New Holland que ganó una medalla de oro por sus características.

El Gobierno nacional recibió a los principales exportadores agroindustriales tras anunciar la eliminación temporal de las retenciones a los granos. Busca incentivar una liquidación inmediata de divisas por hasta 7.000 millones de dólares para estabilizar el dólar, recomponer reservas y calmar los mercados de cara a octubre. El campo respondió con cautela, pero valoró la medida.

El ministro de Economía, Luis Caputo , encabezó este lunes una reunión clave con directivos de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) , a pocas horas de anunciar la eliminación total de las retenciones a los granos . El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Hacienda y, según fuentes oficiales, se desarrolló “ en un marco de total cordialidad ”.

El objetivo del Gobierno es claro: acelerar el ingreso de divisas para reforzar las reservas del Banco Central, luego de dos semanas de presión sobre el dólar y caída de bonos y acciones. Según trascendió, el Ejecutivo aspira a obtener hasta 7.000 millones de dólares en concepto de liquidaciones del sector.

La resolución anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni , establece que hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos, incluyendo cereales y oleaginosas. “El equilibrio fiscal no se negocia, pero la prioridad es generar oferta de dólares ”, afirmó Adorni.

El Gobierno espera que esta señal incentive al agroexportador a vender más rápido, calmando la volatilidad cambiaria sin necesidad de seguir utilizando reservas. La medida se conoció antes de la apertura de los mercados, y fue leída por analistas como una jugada para construir un puente cambiario hasta las elecciones de octubre.

La respuesta del campo: cautela y apoyo

El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, expresó:

“Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones, aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo”.

Desde el sector agroexportador, la medida fue recibida con optimismo moderado. Señalan que el gesto va en la dirección correcta, pero advierten que la efectividad dependerá de la instrumentación técnica y la estabilidad regulatoria durante este período.

Contexto económico: presión sobre el dólar

La decisión oficial llega en un contexto complejo. Solo la semana pasada, el Banco Central vendió más de US$1.000 millones para contener la suba del dólar. El viernes se registró la décima venta diaria más alta desde 2003: US$678 millones.

El tipo de cambio mayorista había tocado el techo de la banda cambiaria, lo que activó las alarmas sobre el poder de fuego del Gobierno para sostener el esquema actual. Esta medida busca enviar una señal de certidumbre y mostrar margen de maniobra

Respaldo externo: apoyo desde EE.UU.

El anuncio se vio acompañado por un respaldo político clave: el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que “Argentina es un aliado importante” y expresó su voluntad de apoyar al país dentro del mandato del Tesoro norteamericano. El gesto se interpreta como parte de la estrategia oficial para construir confianza y alinear apoyos de cara al viaje del presidente Javier Milei a Nueva York.