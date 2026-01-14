"Disparen a matar": se filtran relatos de masacres y pánico en Irán tras la brutal represión del régimen

Testimonios y videos que logran salir del país revelan ejecuciones, hospitales colapsados y cientos de muertos en medio de un apagón informativo total.

Irán atraviesa una de las represiones más violentas de su historia reciente. Pese al apagón informativo impuesto por el régimen, comenzaron a filtrarse videos y testimonios que describen ejecuciones a mansalva, hospitales desbordados y escenas de pánico en distintas ciudades, mientras las fuerzas de seguridad disparan contra manifestantes desarmados.

Aunque el gobierno iraní cortó internet, líneas telefónicas y comunicaciones internacionales, imágenes y relatos lograron salir del país y muestran una escalada represiva sin precedentes. Testigos presenciales aseguran que las fuerzas estatales comenzaron a disparar con armas automáticas contra manifestantes pacíficos, en muchos casos de manera indiscriminada.

En hospitales de Teherán, Isfahán y otras ciudades, médicos afirman que los heridos ya no llegan con lesiones por perdigones o gases lacrimógenos, sino con impactos de bala, fracturas de cráneo y heridas mortales. “Es una situación de múltiples víctimas”, relató un profesional de la salud bajo anonimato.

Cientos —o miles— de muertos

El número real de víctimas sigue siendo incierto. Organizaciones de derechos humanos estiman cientos de muertos, mientras fuentes oficiales del propio régimen, que hablaron bajo reserva, mencionan cifras cercanas a los 3000 fallecidos, entre civiles y fuerzas de seguridad.

Testigos describen francotiradores apostados en techos, disparos a quemarropa y protestas que se transforman en escenas de masacre en cuestión de minutos. En un hospital del norte de Teherán, una enfermera relató el ingreso simultáneo de 19 personas con heridas de bala en menos de una hora.

Hospitales militarizados y detenciones

Según múltiples testimonios, fuerzas de seguridad ingresaron a hospitales y clínicas para identificar y detener a manifestantes heridos. En varios casos, las familias que reclamaron los cuerpos de sus seres queridos denunciaron haber sido obligadas a firmar declaraciones en las que se atribuye la muerte a “terroristas”.

El régimen justifica la represión acusando a los manifestantes de estar dirigidos por potencias extranjeras y grupos armados. “Disparen a matar”, habría sido la orden transmitida a las fuerzas de seguridad, según médicos y testigos citados por organizaciones internacionales.

Un país aislado y en estado de terror

Las protestas, que comenzaron por el colapso económico y la devaluación de la moneda, se expandieron desde mercados y universidades hacia ciudades grandes y pequeñas. A medida que crece el aislamiento internacional de Irán, también aumenta la violencia estatal.

“Esto es diferente a todo lo que vivimos antes”, afirmó un empresario de Teherán que logró conectarse brevemente vía satélite. “Vi cómo mataban a un joven de un disparo en la cabeza. Es un baño de sangre”.

Esta nota está basada en una investigación publicada por The New York Times, con testimonios y reconstrucciones realizadas por los periodistas Erika Solomon, Farnaz Fassihi, Sanam Mahoozi y Sanjana Varghese.