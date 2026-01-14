miércoles 14 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Una manifestante agita la bandera iraní previa a la revolución islámica de 1979

    "Disparen a matar": se filtran relatos de masacres y pánico en Irán tras la brutal represión del régimen

    Testimonios y videos que logran salir del país revelan ejecuciones, hospitales colapsados y cientos de muertos en medio de un apagón informativo total.

    14 de enero de 2026 - 10:28

    Irán atraviesa una de las represiones más violentas de su historia reciente. Pese al apagón informativo impuesto por el régimen, comenzaron a filtrarse videos y testimonios que describen ejecuciones a mansalva, hospitales desbordados y escenas de pánico en distintas ciudades, mientras las fuerzas de seguridad disparan contra manifestantes desarmados.

    Lee además
    Los precios en general deberían seguir bajando durante el 2026

    La inflación tocó su nivel más bajo desde 2017 y marcó un punto de inflexión en la economía
    Una postal de la más reciente edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en enero de 2025. 
    Cultura y espectáculos

    Festival Nacional de Folklore de Cosquín: grilla confirmada para las nueve lunas y cómo comprar las entradas

    La represión más letal en más de una década

    Aunque el gobierno iraní cortó internet, líneas telefónicas y comunicaciones internacionales, imágenes y relatos lograron salir del país y muestran una escalada represiva sin precedentes. Testigos presenciales aseguran que las fuerzas estatales comenzaron a disparar con armas automáticas contra manifestantes pacíficos, en muchos casos de manera indiscriminada.

    En hospitales de Teherán, Isfahán y otras ciudades, médicos afirman que los heridos ya no llegan con lesiones por perdigones o gases lacrimógenos, sino con impactos de bala, fracturas de cráneo y heridas mortales. “Es una situación de múltiples víctimas”, relató un profesional de la salud bajo anonimato.

    Cientos —o miles— de muertos

    El número real de víctimas sigue siendo incierto. Organizaciones de derechos humanos estiman cientos de muertos, mientras fuentes oficiales del propio régimen, que hablaron bajo reserva, mencionan cifras cercanas a los 3000 fallecidos, entre civiles y fuerzas de seguridad.

    Testigos describen francotiradores apostados en techos, disparos a quemarropa y protestas que se transforman en escenas de masacre en cuestión de minutos. En un hospital del norte de Teherán, una enfermera relató el ingreso simultáneo de 19 personas con heridas de bala en menos de una hora.

    Hospitales militarizados y detenciones

    Según múltiples testimonios, fuerzas de seguridad ingresaron a hospitales y clínicas para identificar y detener a manifestantes heridos. En varios casos, las familias que reclamaron los cuerpos de sus seres queridos denunciaron haber sido obligadas a firmar declaraciones en las que se atribuye la muerte a “terroristas”.

    El régimen justifica la represión acusando a los manifestantes de estar dirigidos por potencias extranjeras y grupos armados. “Disparen a matar”, habría sido la orden transmitida a las fuerzas de seguridad, según médicos y testigos citados por organizaciones internacionales.

    Cuerpos apilados en iran
    los cuerpos se encuentran apilados en Iran

    los cuerpos se encuentran apilados en Iran

    Un país aislado y en estado de terror

    Las protestas, que comenzaron por el colapso económico y la devaluación de la moneda, se expandieron desde mercados y universidades hacia ciudades grandes y pequeñas. A medida que crece el aislamiento internacional de Irán, también aumenta la violencia estatal.

    “Esto es diferente a todo lo que vivimos antes”, afirmó un empresario de Teherán que logró conectarse brevemente vía satélite. “Vi cómo mataban a un joven de un disparo en la cabeza. Es un baño de sangre”.

    Esta nota está basada en una investigación publicada por The New York Times, con testimonios y reconstrucciones realizadas por los periodistas Erika Solomon, Farnaz Fassihi, Sanam Mahoozi y Sanjana Varghese.

    Embed

    Una imagen se repite en los videos difundidos por activistas: largas filas de bolsas mortuorias. En algunos registros se observa a familias llorando junto a cadáveres ensangrentados, mientras funcionarios reconocen que “la mayoría son personas comunes”.

    Temas
    Seguí leyendo

    La inflación tocó su nivel más bajo desde 2017 y marcó un punto de inflexión en la economía

    Festival Nacional de Folklore de Cosquín: grilla confirmada para las nueve lunas y cómo comprar las entradas

    Rissaga en la costa boanerense: el extraño fenómeno que hizo avanzar el mar repentinamente

    A los 74 años el arrecifeño Adolfo Fito Bernardes pedaleó 613 kilómetros para cumplir la promesa de su vida

    Un agente de ICE mató a tiros a una mujer en Minneapolis y estallaron protestas por el operativo migratorio

    EEUU interceptó dos petroleros en el Atlántico y el Caribe y escaló la tensión con Rusia

    Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. El acuerdo entre Trump y Delcy Rodríguez

    El Banco Central tomó un repo por US$3000 millones con bancos internacionales para reforzar dólares

    Fotos clonadas y una web falsa: así operaba el acusado de estafar a más de 200 familias argentinas en Chile

    Dejá tu comentario

    Te Puede Interesar

    El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) inició formalmente su temporada de colonia de verano en la localidad de San Pedro, una iniciativa que cuenta con 198 afiliados inscriptos y que se desarrolla por primera vez en la ciudad bajo esta modalidad, según informaron autoridades de la obra social.

    PAMI inauguró su colonia de verano en San Pedro con casi 200 afiliados
    La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, el pasado fin de semana en Mar del Plata
    Reforma Laboral

    El Congreso retoma la discusión por la reforma laboral y el oficialismo refuerza los contactos para aprobarla

    Viajar con mascotas se convirtió en una tendencia que transforma la manera de organizar las vacaciones y pone a prueba tanto la logística como el sentido de responsabilidad de los tutores. 

    Vacaciones: lo que tenés que saber si querés viajar con tu mascota

    Los precios en general deberían seguir bajando durante el 2026

    La inflación tocó su nivel más bajo desde 2017 y marcó un punto de inflexión en la economía

    Orillas House es obra del arquitecto argentino Axel Gerlero.

    Una casa argentina que está en Escobar ganó un premio internacional de arquitectura