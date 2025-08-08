Por tierra o por aire: la importancia de combatir las malezas y evitar resistencia

En una clara referencia al lema de la presente edición del Congreso Aapresid , con la fuerza de Expoagro , especialistas en pulverización y control de malezas abrieron el código y se refirieron a las últimas tendencias en las pautas de manejo de esta plaga.

En particular, las definiciones giraron en torno a los aspectos a abordar en el corto y largo plazo: por un lado, la resistencia a los herbicidas , un problema muy palpable en diversos cultivos y, por el otro, las técnicas novedosas de aplicación de fitosanitarios en general, como la incorporación de los drones.

En la Sala Rizobacter, los especialistas Marcos Yanniccari , de la Universidad Nacional de La Pampa, Ramón Gigón , director de RG Malezas, y Germán Ferrari , del Comité de Acción de Resistencia a Herbicidas (HRAC), respondieron las preguntas “¿Cómo y cuánto se pueden retrasar las resistencias en malezas?”.

Gigón, ingeniero agrónomo y ex investigador del INTA, indicó que “ hay que cuidar los herbicidas existentes porque no se lanzaron nuevos ” y recomendó reducir paulatinamente el uso de herbicidas y combinarlos con prácticas como la mayor rotación de cultivos -incluso con pastoreo- y el uso de destructores de semillas.

No obstante, observó que, además del manejo integrado, la clave está en tener una base sólida. “El mejor herbicida es tener un cultivo sano, con semilla de buena calidad y suelo bien fertilizado, porque cuando está enfermo empieza a aparecer la maleza”, destacó.

Uso de drones aplicadores: la experiencia de Brasil

Para compartir la experiencia brasileña en materia de control de plagas, el agrónomo y especialista en fitosanitarios Fernando Kassis Carvalho destacó el uso que se le da a los drones en el país vecino y repasó los avances obtenidos con Buenas Prácticas Agrícolas.

image

Aportó que esta nueva tecnología está habilitada desde 2021 para pulverizar con todos los productos que ya se pueden aplicar mediante la aviación agrícola, lo que da cuenta de la diferencia de legislación que hay con respecto a Argentina. “Los drones empezaron a moverse mucho antes en Brasil y hoy el productor tiene varias opciones”, manifestó en su exposición en la Sala Syngenta, secundado por Augusto Scaglia.

Asimismo, aseguró que hay “más de 20.000 equipos trabajando para el sector agrícola” y que la actividad “está en una etapa de crecimiento muy grande”, sobre todo en cultivos como caña de azúcar y soja. Expresó que su principal ventaja es la “reducción de costos y del riesgo de deriva”, lo que torna a estas naves no tripuladas en opciones viables para reemplazar o complementar aplicaciones terrestres y aéreas tradicionales.

La REM celebró 15 años de trabajo en red

En el marco del XXXIII Congreso, el programa emblema de la entidad celebró sus 15 años con un brindis en la SALA EY, junto a todos los que acompañaron el recorrido y evolución de la Red en estos años: productores, staff, directores adjuntos - Pablo Lopez Anido, David Roggero, Juan Marsigliani, Gabriel Marzialetti y el recientemente asumido Jose Luis Zorzin - empresas y especialistas que fueron y son fuente de consulta para generar la información que se difunde desde el programa.

En el marco del mismo, Eugenia Niccia, actual Gte de la REM reflexionó sobre el camino recorrido: “La REM se consolidó como una red federal de referencia técnica, no sólo en cuanto a detección de nuevas resistencias en malezas, insectos y enfermedades, sino también en la generación de información objetiva y de calidad para asistir al productor en la toma de decisiones para el manejo integrado”.