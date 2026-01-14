miércoles 14 de enero de 2026
    • Paritarias bonaerenses: no hubo acuerdo en la primera reunión

    Empleados estatales, docentes y judiciales bonaerenses rechazaron la oferta del 1,5% que realizó Kicillof. Las paritarias pasaron a un cuarto intermedio.

    14 de enero de 2026 - 13:35
    En la primera reunión paritaria no hubo acuerdo entre los gremios y el gobierno bonaerense comandado por Axel Kicillof.

    En la primera reunión paritaria no hubo acuerdo entre los gremios y el gobierno bonaerense comandado por Axel Kicillof.

    INFOCIELO

    El reinicio de las negociaciones paritarias entre la Provincia de Buenos Aires y los sindicatos que representan a los empleados públicos bonaerenses tuvo un primer capítulo con sabor amargo. La oferta del gobierno provincial realizada este martes, fue considerada “insuficiente” por los gremios y las conversaciones pasaron a un cuarto intermedio.

    la provincia recibira este martes a estatales, docentes y judiciales para negociar salarios

    La Provincia recibirá este martes a estatales, docentes y judiciales para negociar salarios
    Los precios en general deberían seguir bajando durante el 2026

    La inflación tocó su nivel más bajo desde 2017 y marcó un punto de inflexión en la economía

    La propuesta del gobierno de Axel Kicillof fue del 1,5 por ciento para el mes de enero, dejando de lado la posibilidad de retomar las charlas sobre la pauta salarial 2025. Desde UPCNBA, ATE, el Frente Docente y Judiciales, rechazaron la propuesta.

    El último aumento en los sueldos de los empleados públicos bonaerenses llegó con los haberes de octubre y fue cobrado a principios de noviembre. Se trató de un 2,5 por ciento que completó un total de 5 por ciento acordado en julio del año pasado. Desde entonces, no hubo más movimientos.

    La negociación entró en cuarto intermedio y desde los gremios esperan una oferta superadora en los próximos días.

