Paritarias bonaerenses: no hubo acuerdo en la primera reunión

En la primera reunión paritaria no hubo acuerdo entre los gremios y el gobierno bonaerense comandado por Axel Kicillof.

El reinicio de las negociaciones paritarias entre la Provincia de Buenos Aires y los sindicatos que representan a los empleados públicos bonaerenses tuvo un primer capítulo con sabor amargo. La oferta del gobierno provincial realizada este martes, fue considerada “insuficiente” por los gremios y las conversaciones pasaron a un cuarto intermedio.

La propuesta del gobierno de Axel Kicillof fue del 1,5 por ciento para el mes de enero, dejando de lado la posibilidad de retomar las charlas sobre la pauta salarial 2025. Desde UPCNBA, ATE, el Frente Docente y Judiciales, rechazaron la propuesta.

El último aumento en los sueldos de los empleados públicos bonaerenses llegó con los haberes de octubre y fue cobrado a principios de noviembre. Se trató de un 2,5 por ciento que completó un total de 5 por ciento acordado en julio del año pasado. Desde entonces, no hubo más movimientos.

La negociación entró en cuarto intermedio y desde los gremios esperan una oferta superadora en los próximos días.

