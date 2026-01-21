Pánico en Villa Crespo: un policía de la Federal se bajó de un auto, disparó 14 veces e hirió a un chofer

La pistola 9 milímetros que utilizó el policía de la Federal para disparar generando pánico y riesgo en Villa Crespo este martes.

Un policía federal que circulaba en auto por el barrio porteño de Villa Crespo se bajó, disparó 14 veces e hirió a una persona que estaba entrando a su trabajo en la mañana de este martes. El violento episodio ocurrió poco antes de las 6 en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas .

Personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Ciudad se acercó hasta allí tras ser alertado por los vecinos y lograron reducir al agresor.

Cuando llegaron, los efectivos se encontraron con una violenta situación: el atacante, un cabo de la Federal, había descendido de su vehículo, un Volkswagen negro, y había comenzado a disparar al aire justo en el momento en el que un grupo de empleados ingresaba a una empresa de alimentos.

En ese contexto, alcanzó a herir a un hombre que se desempeña como chofer en el lugar. La víctima recibió un disparo en la pierna izquierda, por lo que rápidamente se solicitó una ambulancia.

Una ambulancia de Same asistió a la víctima

Poco después, personal del SAME llegó a la zona y lo trasladó de urgencia al hospital Durand. Allí detectaron que sufrió una lesión con orificio de entrada y salida, sin riesgo de vida. Pese a la violenta situación, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Por otra parte, el autor de los disparos fue reducido y quedó detenido. Según especificaron los testigos del ataque, el agresor se encontraba alterado y se investiga si estaba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes. Fue identificado como Cristian Brítez, quien cumple funciones en la Comisaría de Belgrano Sur.

Por el momento se desconoce si hubo una discusión previa con la víctima, si se trató de un ataque premeditado o si fue al azar.

Hay un importante operativo en la zona llevado adelante por la Policía de la Ciudad que está tomando declaración a los testigos. Los peritos trabajan en el lugar para recopilar las pruebas que ayuden a determinar lo sucedido.

Sumado a ello, se secuestró el vehículo del policía y la pistola 9 milímetros con la que efectuó los disparos, que sería su arma reglamentaria. Los efectivos ordenaron un operativo cerrojo amplio en busca de más vainas servidas y le realizaron el test de alcoholemia al acusado.

“Cuando vi que manejaba el auto así, que no podía caminar bien, noté que algo raro pasaba. Me hablaba, se quedaba quieto un rato y me miraba de reojo”, contó un empleado de la fábrica de alimentos que fue testigo del hecho a la prensa.

Tras ello, ocurrió una situación inesperada: “Se bajó, abrió el baúl y me apuntó. Me dijo que me quede quieto, que levante las manos y me quede pillo ahí”.

El chico contó que unos segundos después comenzó a correr y en la huida alcanzó a escuchar seis disparos, pero los investigadores detectaron al menos 14 balas en la zona.

Acerca de la víctima, el joven señaló que el agresor simplemente lo vio llegar y le disparó directamente. “Cuando llegó la policía, se quedó acorralado en el patrullero y lo agarraron porque parece que no tenía más balas”, remarcó.

Otro testigo, además, llegó a escuchar que mientras disparaba gritaba “soy un soldado”. La zona continúa afectada por el trabajo de la Policía Científica. En medio de la investigación se descubrió que uno de los disparos ingresó a la casa de un vecino a través de una ventana.