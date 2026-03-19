El miedo como motor de la política, la economía y el periodismo: el análisis de Carlos Pagni en ADEPA

Hay un factor que, según Carlos Pagni , explica buena parte de lo que ocurre hoy en el mundo: el miedo. No como debilidad individual sino como fuerza política , económica y cultural que moldea decisiones, simplifica discursos y erosiona la calidad democrática. Con esa premisa como hilo conductor, el periodista y conductor de Odisea Argentina (LN+) abrió este miércoles la 190ª Junta de Directores de ADEPA en Buenos Aires, ante directivos y editores de medios de todo el país.

"Un motor secreto de la vida humana es el miedo", dijo Pagni, y desde esa afirmación construyó un diagnóstico sobre el clima político y social contemporáneo. El miedo, en su análisis, no opera de manera visible sino que actúa por debajo de la superficie: condiciona la toma de decisiones, empuja a simplificar una realidad que se percibe como amenazante y alimenta un tipo de discurso que las redes sociales amplifican hasta convertir en odio.

Para Pagni, esta dinámica tiene consecuencias directas sobre la democracia, un sistema que requiere diálogo, construcción colectiva de la verdad y tolerancia a la complejidad. Cuando el miedo domina, todas esas condiciones se deterioran. Y con ellas, también el periodismo.

En ese contexto planteó lo que describió como una tensión estructural de la profesión: la necesidad de sostener audiencias a través del entretenimiento, sin caer en la banalización. "Es muy difícil equilibrar una cosa y otra", reconoció, sin ofrecer fórmulas fáciles.

Su consejo para los periodistas jóvenes fue concreto y algo contracultural en tiempos de inmediatez: resistir la lógica de la urgencia. Priorizar el pensamiento crítico por sobre la velocidad. Para Pagni, esa práctica no es un lujo intelectual sino una condición básica para no deteriorar la calidad del trabajo periodístico en un entorno que empuja permanentemente hacia lo contrario.

La Argentina y el desafío de las reformas radicales

Al analizar la coyuntura económica local, Pagni planteó lo que llamó un problema "casi filosófico o de teoría de la historia": si existe la posibilidad real de llevar adelante una reforma radical en una sociedad. La pregunta no es retórica. "Hacer una reforma radical para bajar la inflación implica tener cuidado con otras variables como la producción o el empleo, porque la destrucción es más rápida que la creación", señaló, citando al economista Ricardo Arriazu.

La tensión que describió es conocida pero no por eso menos vigente: las reformas estructurales generan costos en el corto plazo que pueden volverse políticamente insostenibles antes de que los beneficios se materialicen.

El mapa de la oposición y el espacio que viene

Ante una pregunta sobre el futuro de la oposición, Pagni eligió no responder desde la especulación sino desde el análisis de las condiciones del contexto. "Hay un consenso a favor de determinados valores económicos que Milei encarna, y prácticas que la sociedad ya sabe que no funcionan", dijo, en referencia al rechazo acumulado contra los gobiernos anteriores.

En ese marco, fue categórico sobre las chances del kirchnerismo: "Es muy difícil que una opción kirchnerista clásica, que no se haya reformado, pueda intervenir con éxito en la elección que viene." Y trazó el perfil del espacio político que podría ocupar ese hueco: "Tiene que ser una especie de bicho raro, con cabeza ortodoxa y corazón productivista." Una definición que sintetiza en pocas palabras la dificultad de construir una alternativa que sea creíble tanto en el plano fiscal como en el productivo.

La charla de Pagni fue moderada por Daniel Dessein, presidente de La Gaceta de Tucumán, y marcó el tono de una jornada que continuó con paneles sobre inteligencia artificial en las redacciones, uso de datos para el desarrollo de ingresos y estrategias de video digital. La Junta retoma actividades este jueves con deliberaciones institucionales, el informe semestral sobre libertad de prensa y nuevos bloques sobre economía, medios locales e innovación.