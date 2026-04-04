Paciente de salud mental del Hospital San José tomó el auto de una enfermera y apareció en Salto

El automóvil Volkswagen Gol rojo de la enfermera fue hallado abandonado cerca del santuario del Gauchito Gil sobre ruta 32.

Un paciente internado en el pabellón de salud mental del Hospital San José de Pergamino sustrajo las llaves del automóvil de una enfermera, salió del establecimiento y condujo hasta Salto , donde finalmente fue localizado por la Policía tras abandonar el vehículo sobre la ruta provincial 32.

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El episodio se registró el jueves en el sector de salud mental del centro asistencial ubicado en Italia y avenida Liniers, cuando un hombre que permanece bajo tratamiento por consumos problemáticos y que además cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad aprovechó un descuido de una trabajadora sanitaria encargada del cuidado de los internados.

En esas circunstancias tomó las llaves de un automóvil Volkswagen Gol rojo perteneciente a la enfermera y salió del predio hospitalario sin ser advertido en un primer momento. Luego condujo por la ruta provincial 32 en dirección a Salto, recorriendo aproximadamente 60 kilómetros desde Pergamino.

De acuerdo con la reconstrucción posterior del hecho, a unos ocho kilómetros antes de ingresar a la ciudad vecina dejó abandonado el vehículo en la banquina, en cercanías del santuario popular del Gauchito Gil, un punto habitual de referencia sobre esa traza bonaerense.

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Caminó hasta Salto

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Tras abandonar el automóvil continuó caminando hacia la zona urbana de Salto y llegó hasta la vivienda de un familiar. Durante esa visita relató lo sucedido como una anécdota, aunque la reacción de una tía fue determinante para el desenlace del caso: la mujer decidió presentarse ante la Policía y dar aviso de lo ocurrido.

A partir de esa información, efectivos policiales de Salto verificaron la presencia del Volkswagen Gol rojo en inmediaciones del santuario sobre la ruta 32 y dieron intervención al gabinete de investigaciones de la Comisaría Segunda de Pergamino, dependencia que ya trabajaba en esclarecer el episodio y había emitido el pedido de secuestro del rodado.

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Con esos elementos, los uniformados concretaron la aprehensión del hombre en Salto y lo trasladaron a la dependencia policial de avenida Juan B. Justo, donde quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8.

Ante el fiscal Francisco Furnari fue indagado por la sustracción del vehículo y posteriormente desde la Fiscalía solicitaron al Juzgado de Garantías que permanezca detenido mientras avanza la investigación penal.

Entre los fundamentos presentados por el Ministerio Público Fiscal para sostener el pedido de detención se incorporaron antecedentes condenatorios recientes, entre ellos una sentencia por una estafa vinculada a la venta fraudulenta de un camión.

La investigación judicial ahora busca determinar en detalle las circunstancias de seguridad dentro del sector de internación del Hospital San José y cómo logró salir conduciendo sin ser interceptado en los primeros minutos posteriores al hecho.