Mundial del Turismo Rural: las joyas arquitectónicas bonaerenses que participan

Este marte comenzó el Mundial del Turismo Rural 2025 , un certamen que busca encontrar la mayor "joya oculta" de la provincia de Buenos Aires . La competencia reúne a 64 destinos únicos elegidos por su valor histórico, cultural y natural. Se disputará durante todo noviembre, hasta la gran final el 30 de este mes.

La emblemática Catedral representará a la capital provincial

En la capital provincial, la representante será la mítica Catedral de La Plata, una de las construcciones más imponentes de la ciudad y un emblema de su identidad arquitectónica. Competirá en la categoría Catedrales, donde en la primera ronda se medirá frente a la de Los Santos Pedro y Cecilia de Mar del Plata. Ambas buscarán quedarse con el voto popular y avanzar a la siguiente fase.