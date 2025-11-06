jueves 06 de noviembre de 2025
    • Mundial del Turismo Rural: las joyas arquitectónicas bonaerenses que participan

    Se trata de un certamen que busca destacar los rincones más sorprendentes de la provincia de Buenos Aires.

    6 de noviembre de 2025 - 09:08
    La Catedral de La Plata aparece como una de las 64 atracciones seleccionadas para el Mundial del Turismo Rural 2025.

    PROGRAMA FE.

    Este marte comenzó el Mundial del Turismo Rural 2025, un certamen que busca encontrar la mayor "joya oculta" de la provincia de Buenos Aires. La competencia reúne a 64 destinos únicos elegidos por su valor histórico, cultural y natural. Se disputará durante todo noviembre, hasta la gran final el 30 de este mes.

    Según detallaron los organizadores, las 64 atracciones seleccionadas pertenecen a 62 localidades de 49 municipios bonaerenses, divididas en 23 categorías que van desde iglesias, balnearios, castillos, y pueblos fantasmas hasta rincones naturales poco conocidos.

    La emblemática Catedral representará a la capital provincial

    En la capital provincial, la representante será la mítica Catedral de La Plata, una de las construcciones más imponentes de la ciudad y un emblema de su identidad arquitectónica. Competirá en la categoría Catedrales, donde en la primera ronda se medirá frente a la de Los Santos Pedro y Cecilia de Mar del Plata. Ambas buscarán quedarse con el voto popular y avanzar a la siguiente fase.

    Algunos de las atracciones de la Provincia

    • Castillo San Francisco de Egaña (Rauch), una joya arquitectónica envuelta en leyendas que hoy es uno de los destinos más fotografiados del turismo rural bonaerense
    • Villa Epecuén (Adolfo Alsina), el pueblo sumergido que resurgió del agua
    • Bosque Energético (Miramar), famoso por sus curiosos efectos magnéticos
    • Castillo Tornquist (Tornquist), una joya arquitectónica en las sierras
    • Marisol (Coronel Dorrego) y Reta (Tres Arroyos), como representantes de los pueblos con playa
    • Luján y San Nicolás, en la categoría de turismo religioso
    • Miranda (Rauch), una pequeña localidad que conserva su espíritu de campo y sus costumbres tradicionales

    Fuente: 0221.

    Temas
