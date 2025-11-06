Mundial del Turismo Rural: las joyas arquitectónicas bonaerenses que participan

Este marte comenzó el Mundial del Turismo Rural 2025, un certamen que busca encontrar la mayor "joya oculta" de la provincia de Buenos Aires. La competencia reúne a 64 destinos únicos elegidos por su valor histórico, cultural y natural. Se disputará durante todo noviembre, hasta la gran final el 30 de este mes.
Según detallaron los organizadores, las 64 atracciones seleccionadas pertenecen a 62 localidades de 49 municipios bonaerenses, divididas en 23 categorías que van desde iglesias, balnearios, castillos, y pueblos fantasmas hasta rincones naturales poco conocidos.
La emblemática Catedral representará a la capital provincial
En la capital provincial, la representante será la mítica Catedral de La Plata, una de las construcciones más imponentes de la ciudad y un emblema de su identidad arquitectónica. Competirá en la categoría Catedrales, donde en la primera ronda se medirá frente a la de Los Santos Pedro y Cecilia de Mar del Plata. Ambas buscarán quedarse con el voto popular y avanzar a la siguiente fase.