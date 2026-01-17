Milei en Jesús María: agradeció a Córdoba y cantó junto al Chaqueño Palavecino

Javier Milei participó este domingo del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba , en su primera incursión como presidente en una fiesta popular de gran magnitud. Agradeció el apoyo de la provincia, siguió el show desde el palco oficial y terminó cantando junto a El Chaqueño Palavecino ante miles de personas.

Milei llegó al predio pasadas las 0.30, vestido con equipo de gimnasia y escoltado por su comitiva. La jornada elegida no fue una más: tradicionalmente es la más multitudinaria, con Palavecino como figura central, y este año reunió a 27.480 personas en el anfiteatro.

Los locutores habían anticipado su presencia cerca de las 21, pero el nombre del Presidente volvió al centro de la escena recién alrededor de la 1 de la mañana, cuando el artista salteño interrumpió unos minutos su show para saludar a las autoridades nacionales y agradecerles la visita a “esta fiesta criolla”.

Desde el palco oficial y con micrófono en mano, Milei respondió con un mensaje breve y directo: destacó el valor del festival, el “respeto y valor de nuestras tradiciones” y agradeció a Córdoba por haberlo acompañado en el camino a la Presidencia. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”, expresó, en línea con lo que él mismo definió como su “tour de la gratitud”.

Durante el espectáculo se lo vio entusiasmado, marcando el ritmo con palmas y acercándose a quienes pedían fotos. En el palco conversó de manera frecuente con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien también recibió algunos obsequios que le acercaron asistentes (entre ellos, un sombrero, un poncho y una boina).

Del pedido de un clásico al momento en el escenario con el Chaqueño

El punto más comentado de la noche llegó cuando Milei le pidió a Palavecino uno de sus temas emblemáticos, “Amor salvaje”. El cantante lo invitó entonces a subir al escenario. Al principio el Presidente dudó en tono de broma, pero en pocos segundos terminó cantando al lado del Chaqueño. Al cierre, Milei se rió y agradeció “por permitirme arruinar la canción”.

Más tarde, antes de “Caballo viejo”, Palavecino pidió la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela. Milei y su comitiva se pusieron de pie para aplaudir el mensaje del artista, en una escena que sumó tensión política a una noche de música y tradición.

Con el público ya encendido —entre chayas, sapucays y la seguidilla de artistas y DJs—, el Presidente permaneció en el anfiteatro hasta completar cerca de 90 minutos de estadía. Fue su primera participación en un evento de esta magnitud con organización ajena a su fuerza política, en un escenario donde la dinámica del festival —con la pista de doma en el centro y el público distribuido en tribunas y campo— le dio a la noche un clima particular.