sábado 17 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Milei en Jesús María: agradeció a Córdoba y cantó junto al Chaqueño Palavecino

    El Presidente asistió al Festival de Jesús María, se mostró distendido, permaneció una hora y media en el predio y subió al escenario con El Chaqueño Palavecino.

    17 de enero de 2026 - 08:43
    Javier Milei y el Chaqueño Palavecino

    Javier Milei y el Chaqueño Palavecino

    Sebastián Salguero

    Javier Milei participó este domingo del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, en su primera incursión como presidente en una fiesta popular de gran magnitud. Agradeció el apoyo de la provincia, siguió el show desde el palco oficial y terminó cantando junto a El Chaqueño Palavecino ante miles de personas.

    Lee además
    La nave Orion de la NASA

    Argentina participará de la misión lunar Artemis II de la NASA con un satélite propio
    Delcy Rodriguez

    Nicolás Maduro sigue detenido, pero el chavismo empieza a ensayar un giro pragmático hacia Trump

    Una visita en la noche más convocante del festival

    Milei llegó al predio pasadas las 0.30, vestido con equipo de gimnasia y escoltado por su comitiva. La jornada elegida no fue una más: tradicionalmente es la más multitudinaria, con Palavecino como figura central, y este año reunió a 27.480 personas en el anfiteatro.

    Los locutores habían anticipado su presencia cerca de las 21, pero el nombre del Presidente volvió al centro de la escena recién alrededor de la 1 de la mañana, cuando el artista salteño interrumpió unos minutos su show para saludar a las autoridades nacionales y agradecerles la visita a “esta fiesta criolla”.

    “Gracias a Córdoba”: el mensaje de Milei desde el palco

    Desde el palco oficial y con micrófono en mano, Milei respondió con un mensaje breve y directo: destacó el valor del festival, el “respeto y valor de nuestras tradiciones” y agradeció a Córdoba por haberlo acompañado en el camino a la Presidencia. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”, expresó, en línea con lo que él mismo definió como su “tour de la gratitud”.

    Durante el espectáculo se lo vio entusiasmado, marcando el ritmo con palmas y acercándose a quienes pedían fotos. En el palco conversó de manera frecuente con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien también recibió algunos obsequios que le acercaron asistentes (entre ellos, un sombrero, un poncho y una boina).

    Del pedido de un clásico al momento en el escenario con el Chaqueño

    El punto más comentado de la noche llegó cuando Milei le pidió a Palavecino uno de sus temas emblemáticos, “Amor salvaje”. El cantante lo invitó entonces a subir al escenario. Al principio el Presidente dudó en tono de broma, pero en pocos segundos terminó cantando al lado del Chaqueño. Al cierre, Milei se rió y agradeció “por permitirme arruinar la canción”.

    Más tarde, antes de “Caballo viejo”, Palavecino pidió la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela. Milei y su comitiva se pusieron de pie para aplaudir el mensaje del artista, en una escena que sumó tensión política a una noche de música y tradición.

    Con el público ya encendido —entre chayas, sapucays y la seguidilla de artistas y DJs—, el Presidente permaneció en el anfiteatro hasta completar cerca de 90 minutos de estadía. Fue su primera participación en un evento de esta magnitud con organización ajena a su fuerza política, en un escenario donde la dinámica del festival —con la pista de doma en el centro y el público distribuido en tribunas y campo— le dio a la noche un clima particular.

    Embed

    Temas
    Seguí leyendo

    Argentina participará de la misión lunar Artemis II de la NASA con un satélite propio

    Nicolás Maduro sigue detenido, pero el chavismo empieza a ensayar un giro pragmático hacia Trump

    Luego del furor del streaming del Conicet la muestra Vidas Submarinas llega a Mar del Plata

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Paritarias bonaerenses: no hubo acuerdo en la primera reunión

    La inflación tocó su nivel más bajo desde 2017 y marcó un punto de inflexión en la economía

    Festival Nacional de Folklore de Cosquín: grilla confirmada para las nueve lunas y cómo comprar las entradas

    Rissaga en la costa boanerense: el extraño fenómeno que hizo avanzar el mar repentinamente

    A los 74 años el arrecifeño Adolfo Fito Bernardes pedaleó 613 kilómetros para cumplir la promesa de su vida

    Un agente de ICE mató a tiros a una mujer en Minneapolis y estallaron protestas por el operativo migratorio

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Delcy Rodriguez

    Nicolás Maduro sigue detenido, pero el chavismo empieza a ensayar un giro pragmático hacia Trump

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En un encuentro que resalta la labor de preservación patrimonial en la provincia de Buenos Aires, autoridades del Museo Casa Rosada visitaron el Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres de San Pedro para profundizar en el estudio de una carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento, hallada recientemente en el Centro de Documentación Histórica de dicha institución. video

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento
    Junto a Zoilo Bartolo (ganador de Talentos en Escena), Walter Juárez estuvo en el programa Fuera de Página, que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1.
    Cultura y espectáculos

    Walter Juárez busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    La nave Orion de la NASA

    Argentina participará de la misión lunar Artemis II de la NASA con un satélite propio

    Por un presunto caso de maltrato infantil el Jardín Maternal fue clausurado preventivamente por la Municipalidad de Villa Constitución.

    Clausuraron un jardín maternal de Villa Constitución tras viralizarse un video por presunto maltrato infantil

    Delcy Rodriguez

    Nicolás Maduro sigue detenido, pero el chavismo empieza a ensayar un giro pragmático hacia Trump