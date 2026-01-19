Más de 5.000 autos provenientes de China llegan al mercado argentino

En la jornada de hoy llegan a nuestro país más de 5.000 autos provenientes de China y la descarga se realizará en el Puerto de Zárate.

En la jornada de hoy llegan a Argentina más de 5.000 automóviles provenientes de China . La descarga se realizará en el Puerto de Zárate, donde el buque arribó anoche. Hoy se inician las tareas en la Terminal TZ1, el mismo predio que utiliza habitualmente la industria automotriz para el movimiento de vehículos importados y de fabricación nacional destinados a exportación.

Se trata del primer barco de una flota perteneciente a la automotriz china BYD, que llega al país con un embarque superior a las 5.000 unidades habilitadas para ingresar sin pagar el arancel extrazona del 35%. Estos vehículos forman parte del cupo especial dispuesto por el Gobierno para autos híbridos y eléctricos.

La operación le dará un fuerte impulso a la participación de este tipo de vehículos en el mercado local. Sobre un cupo total de 50.000 unidades anuales que pueden ingresar bajo este régimen, se estima que ya llegaron unas 15.000.

Más allá del volumen, la llegada del buque resulta significativa porque pertenece directamente a una automotriz y no a una empresa logística. El barco, denominado BYD Changzhou, integra una flota de ocho navíos con los que la compañía proyecta transportar hasta 65.000 vehículos por viaje entre todos sus buques. Cada uno tiene capacidad para unas 7.000 unidades.

Esta estrategia permite a la empresa reducir costos logísticos y evitar intermediarios, un factor que resultó clave tras los problemas de distribución y el encarecimiento de los fletes registrados en los años posteriores a la pandemia. En la misma línea, BYD opera en la Argentina sin representante oficial y desembarcó en el mercado local mediante una filial propia.

El antecedente más cercano de esta operatoria en la región se dio en Brasil, donde en mayo del año pasado otro navío de la marca descargó más de 5.400 autos eléctricos e híbridos en el puerto de Suape, en el estado de Pernambuco. En paralelo, la empresa inició allí el ensamblado de vehículos para abastecer el mercado local.

La llegada de BYD, junto con otras diez marcas nuevas, se inscribe en un cambio estructural del mercado automotor argentino. Por un lado, la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei despertó el interés de fabricantes asiáticos que hasta 2023 enfrentaban fuertes restricciones para ingresar al país. Por otro, el régimen especial que exime del arancel del 35% a vehículos híbridos y eléctricos con un valor menor a USD 16.000 FOB en origen permitirá el ingreso de hasta 50.000 unidades por año.

Este programa estará vigente hasta 2029 inclusive y habilitará, en total, la importación de 250.000 vehículos exentos del gravamen, consolidando un nuevo escenario para la oferta de autos en el mercado argentino.

Luis Caputo: “Va a bajar el precio de los 0 km”

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, esgrimió los argumentos detrás de esta medida que tomó el Gobierno argentino. “La importación de autos estaba prácticamente cerrada. Solo permitían unas pocas unidades y, por supuesto, se pagaban precios altísimos", contextualizó el ministro.

“Va a bajar el precio de los 0 km. Por simple lógica, si tenés más oferta y la misma demanda, el precio baja”, explicó, y añadió que esto aumentará la presión en las fábricas locales: “Los autos nacionales también van a tener que bajar sus precios para competir”.