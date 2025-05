Martes 13: supersticiones que sobreviven al tiempo

Más allá de la religión, el número ha sido evitado en múltiples culturas y contextos: edificios sin piso 13, asientos saltados en aviones, y personas con auténtico pánico a esta cifra, un trastorno conocido como triscaidecafobia.

Martes 13, ¿Día maldito?

Curiosamente, no en todo el mundo el martes 13 es el día maldito. En países como Estados Unidos, Reino Unido o Rusia, el temor se traslada al viernes 13, también por motivos religiosos (el día de la crucifixión de Cristo) y por la cultura popular. La novela “Friday the Thirteenth” de Thomas Lawson y, más tarde, la saga cinematográfica "Viernes 13", reforzaron el terror asociado a esa fecha.

En Francia, la superstición se remonta al viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV ordenó el arresto masivo de los Caballeros Templarios, acusados de herejía y posteriormente ejecutados.

Superstición

La fuerza de esta creencia no es menor. Para quienes lo creen, la prevención va desde no firmar contratos, no viajar, no tomar decisiones importantes, hasta evitar salir de casa. A eso se suman otros rituales protectores: tocar madera, usar amuletos, no cruzarse con gatos negros, evitar espejos rotos o pasar por debajo de escaleras. También, claro, levantarse con el pie derecho.

¿Mala suerte o profecía autocumplida?

Algunos psicólogos explican que el martes 13 funciona como una profecía autocumplida: quien cree que algo malo puede pasar, está más predispuesto a interpretarlo así. El miedo puede generar ansiedad, torpeza o decisiones impulsivas que terminan dando lugar a situaciones desafortunadas. Y así, la superstición se perpetúa.

¿Y si simplemente es un martes más?

Al final del día, la suerte es una construcción cultural, y como tal, está sujeta a interpretaciones. Algunos eligen evitar riesgos, otros aprovechar la baja demanda para viajar más barato o concertar citas clave. Y algunos, simplemente, ni se enteran que es martes 13.

Porque quizás, como decía un viejo sabio, “la buena suerte no depende del calendario, sino de lo que uno elige hacer con el día que tiene enfrente.