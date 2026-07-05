Crisis en el Hospital San José de Pergamino: juntan firmas en Change.org

"Con la salud de los chicos no", expresan los impulsores de la iniciativa, quienes convocan a los vecinos a acompañar el pedido mediante su firma.

La preocupación por el futuro de la atención en pediatría en el Hospital San Jos é de Pergamin o dio un nuevo paso. Mientras los profesionales de la salud continúan advirtiendo sobre la compleja realidad que atraviesan los distintos sectores de Pediatría, un grupo de ciudadanos decidió trasladar ese reclamo a la comunidad mediante una campaña de recolección de firmas en la plataforma Change.org .

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La iniciativa está dirigida al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, y al director del Hospital San José, José Agudo, con el objetivo de exigir medidas urgentes que permitan revertir una situación que consideran crítica para la atención de niños y recién nacidos.

La campaña surge en un contexto en el que los pediatras del hospital vienen visibilizando desde comienzos de mayo la falta de profesionales, las dificultades para cubrir guardias y el agotamiento de los equipos que sostienen diariamente el funcionamiento de áreas consideradas esenciales.

Los impulsores de la petición sostienen que la crisis ya dejó de ser un problema exclusivo del personal de salud para transformarse en una preocupación de toda la comunidad.

En la fundamentación publicada en Change.org expresan que la situación que atraviesa el Hospital San José resulta "inadmisible" y aseguran que los servicios de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica atraviesan una profunda crisis debido a la falta de pediatras, las guardias descubiertas de manera reiterada y la sobrecarga laboral que soportan los profesionales que continúan prestando servicio.

Además, remarcan que las advertencias realizadas por la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Pergamino, y por la Asociación Médica de Pergamino reflejan el riesgo que enfrenta la atención de los pacientes pediátricos más vulnerables.

Para quienes impulsan la campaña, la situación requiere decisiones urgentes y no puede seguir dependiendo únicamente del esfuerzo cotidiano del personal médico.

Los principales reclamos en pediatría

A través de la campaña de firmas, los vecinos solicitan una serie de medidas que consideran prioritarias para recuperar el funcionamiento pleno del servicio.

Entre los pedidos figuran la cobertura inmediata de todas las guardias pediátricas, la incorporación de profesionales especializados para Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica, la generación de condiciones laborales que permitan frenar el éxodo de médicos y una intervención directa del Ministerio de Salud bonaerense para fortalecer el sistema sanitario local.

Asimismo, la petición también reclama cambios en la conducción del Hospital San José al considerar que la actual gestión no logró revertir la crisis que atraviesa el establecimiento.

"Con la salud de los chicos no", expresan los impulsores de la iniciativa, quienes convocan a los vecinos a acompañar el pedido mediante su firma para lograr que las autoridades provinciales y hospitalarias adopten medidas concretas.

La campaña ciudadana se suma a una serie de acciones que durante las últimas semanas llevaron adelante los propios profesionales del Hospital San José con el propósito de visibilizar la situación.