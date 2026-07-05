Buscan que Pergamino sea reconocido como damnificado por las obras nunca realizadas en la Ruta 188

La falta de ejecución de obras sobre la Ruta 188 constituye desde hace años uno de los principales reclamos de Pergamino en materia de infraestructura vial. Pese a las sucesivas concesiones otorgadas por el Estado nacional, a los incrementos en las tarifas de peaje y a los compromisos asumidos en los distintos contratos, numerosas intervenciones previstas para mejorar la seguridad y la circulación nunca llegaron a concretarse.

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Ahora, esa historia vuelve a cobrar actualidad a partir de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante, mediante el cual se propone declarar al Municipio de Pergamino como damnificado directo por los presuntos hechos de corrupción, cartelización y falta de ejecución de obras públicas que actualmente son investigados por la Justicia Federal en el marco de la denominada “Causa Cuadernos”.

La iniciativa sostiene que el perjuicio sufrido por la comunidad no solo fue económico, sino también social y humano, ya que durante años miles de vecinos continuaron transitando una ruta que nunca recibió las obras de infraestructura comprometidas en los contratos de concesión.

Según la documentación incorporada a este importante proyecto, la historia se remonta a aquellas concesiones otorgadas sobre el Corredor Vial Nº 2, que comprende la ruta nacional Nº 188 desde San Nicolás hasta Realicó, en la provincia de La Pampa. Durante la concesión iniciada en 2004 ya existían obras previstas para el Partido de Pergamino, pero los incumplimientos motivaron reiterados pedidos de informes por parte del Concejo Deliberante dirigidos al entonces Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi).

En este sentido, los expedientes municipales dan cuenta de que entre 2007 y 2009 el cuerpo deliberativo solicitó explicaciones sobre los trabajos que, de acuerdo con todos los plazos establecidos en los pliegos, ya debían encontrarse terminados. Sin embargo, las respuestas nunca llegaron o resultaron insuficientes.

Posteriormente, con la nueva concesión adjudicada para el período 2010 - 2016, el contrato volvió a contemplar importantes obras obligatorias para el tramo pergaminense de la ruta nacional Nº 188. Entre ellas figuraban las adecuaciones de accesos, mejoras geométricas, iluminación, intervenciones en los cruces considerados críticos y las obras de travesía urbana en localidades como Guerrico, Acevedo y Peña.

La documentación oficial remitida en su momento por el Occovi confirmó que esos trabajos integraban el plan obligatorio de obras y hasta incluía los proyectos técnicos aprobados y los presupuestos asignados. Sin embargo, de acuerdo con el proyecto presentado en el Concejo Deliberante, por la concejal Gabriela Taruselli, del bloque Juntos, ninguna de esas intervenciones llegó a ejecutarse.

Un pedido concreto de Pergamino

Los autores de la iniciativa sostienen que existió un incumplimiento tanto por parte de las empresas concesionarias como de los organismos nacionales encargados del control, al considerar que nunca se aplicaron sanciones ni se adoptaron medidas para exigir el cumplimiento de los contratos.

Durante los años siguientes, el Concejo de Pergamino continuó impulsando distintos reclamos institucionales. Se realizaron nuevas presentaciones ante el Occovi y la Dirección Nacional de Vialidad, además de pedidos elevados a la Cámara de Diputados de la Nación y a la Auditoría General de la Nación para que investigaran el destino de los fondos comprometidos en las concesiones. Según consta en el proyecto, ninguno de esos planteos obtuvo respuestas concretas.

La presentación incorpora además un elemento que adquiere especial relevancia a partir del avance de las investigaciones judiciales por corrupción en la obra pública. Los concejales vinculan la falta de ejecución de las obras previstas para la ruta nacional Nº 188 con los hechos investigados en la causa conocida como “Cuadernos”, donde los ex funcionarios nacionales y empresarios de la construcción ya fueron procesados o bien declararon como imputados colaboradores.

Entre los testimonios citados aparece el del empresario Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de una de las firmas que integraban la unión transitoria de empresas concesionaria del corredor vial. Su declaración judicial sobre el sistema de retornos y pago de sobornos constituye uno de los fundamentos utilizados para sostener que parte de los recursos destinados a la infraestructura vial habrían sido desviados mediante maniobras de corrupción.

Los Derechos de los pergaminenses

Este proyecto aclara que no pretende atribuir las responsabilidades penales, tarea que corresponde exclusivamente a la Justicia, sino preservar los derechos del Municipio y de la comunidad de Pergamino frente al perjuicio ocasionado por la falta de ejecución de las obras comprometidas.

En ese sentido, solicita que el Ejecutivo realice las gestiones administrativas y legales necesarias para que la Municipalidad pueda intervenir en las actuaciones judiciales como damnificada y reclamar que los bienes decomisados, los embargos preventivos o los fondos obtenidos de las eventuales subastas de activos de las empresas y ex funcionarios involucrados sean afectados específicamente a la financiación de las obras pendientes sobre el tramo local de la ruta nacional Nº 188.

La propuesta también invita a los municipios atravesados por el mismo corredor vial a impulsar un reclamo institucional conjunto, entendiendo que las consecuencias del incumplimiento exceden a Pergamino y afectan a toda la región.

Más allá del debate político y judicial, el proyecto pone nuevamente sobre la mesa una realidad que miles de automovilistas conocen desde hace años: la ruta nacional Nº 188 continúa presentando sectores donde las obras proyectadas nunca se realizaron. Accesos sin adecuar, cruces que permanecen sin las mejoras comprometidas y trabajos de infraestructura que quedaron únicamente plasmados en planos y expedientes forman parte de una deuda histórica cuya resolución sigue siendo uno de los principales reclamos de las comunidades que dependen diariamente de este corredor vial.