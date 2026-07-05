Feria Estudiantil en Pergamino: el espacio donde los jóvenes emprenden, aprenden y construyen su futuro

Las Ferias Estudiantiles son ampliamente convocantes y se realizan con periodicidad mensual.

La Dirección de Juventud del Municipio continúa consolidando una agenda de actividades pensadas por y para los jóvenes de Pergamino. Entre las propuestas que mayor convocatoria viene logrando se encuentra la Feria Estudiantil, una iniciativa que mes a mes reúne a estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria para ofrecer productos elaborados por ellos mismos, desarrollar experiencias emprendedoras y, al mismo tiempo, recaudar fondos destinados al viaje de egresados, la compra de camperas, la fiesta de fin de curso u otros proyectos colectivos.

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La próxima edición se desarrollará hoy, de 14:00 a 18:00, en el Parque Belgrano , con la participación de 30 grupos pertenecientes a escuelas e instituciones educativas de la ciudad y las localidades del Partido.

Para Gabriel "Chino" Pereyra, recientemente designado al frente de la Dirección de Juventud, la propuesta ya superó todas las expectativas.

"Estamos muy contentos porque ya tenemos 30 feriantes. Participan cursos de quinto, sexto y séptimo año, además de centros de estudiantes, todos con propuestas muy interesantes y con muchísimas ganas de trabajar para juntar fondos para sus proyectos."

Pero el funcionario asegura que el objetivo va mucho más allá del aspecto económico.

"Queremos que esta experiencia también les sirva para descubrir que pueden emprender. Que esto no quede solamente en una feria, sino que sea el primer paso para desarrollar un proyecto propio el día de mañana."

Integrantes Dirección de Juventud Integrantes de la Dirección de Juventud de Pergamino. LA OPINION

Emprender desde la escuela

Quienes recorran la feria encontrarán una gran diversidad de propuestas. Habrá alimentos elaborados por los propios estudiantes, indumentaria, feria americana, stickers, impresiones 3D, artesanías y distintos productos desarrollados en talleres escolares.Incluso alumnos de escuelas técnicas exhibirán trabajos realizados durante el año para compartir con la comunidad el resultado de su formación.

Como parte del acompañamiento municipal, todos los grupos que comercializan alimentos realizan previamente el curso obligatorio de manipulación segura de alimentos junto al área de Bromatología.

"El certificado no solamente les sirve para esta feria. También representa una herramienta que les puede abrir puertas si el día de mañana quieren trabajar en gastronomía o iniciar un emprendimiento propio", explicó Pereyra.

La Feria Estudiantil se realiza una vez por mes y la convocatoria viene creciendo edición tras edición. Tanto es así que en esta oportunidad quedaron grupos en lista de espera para futuras jornadas.

Un domingo con actividades para toda la familia en el Parque Belgrano

Además de los stands, la jornada ofrecerá múltiples propuestas recreativas para quienes visiten el Parque Belgrano.

Habrá música en vivo con la participación del DJ emergente AZ, sorteos de pelotas de fútbol, remeras y otros premios, además del tradicional intercambio de figuritas que se convirtió en un clásico entre los más chicos.

También estará presente el stand del sistema SUBE para que los estudiantes puedan realizar trámites vinculados al Boleto Estudiantil Gratuito.

La intención es que la feria siga consolidándose como un espacio de encuentro familiar, aprovechando uno de los lugares más elegidos por los pergaminenses durante los fines de semana.

Escuchar antes que decidir

Aunque la Feria Estudiantil es hoy una de las actividades más visibles del área, desde la Dirección de Juventud aseguran que el verdadero desafío pasa por construir políticas públicas escuchando directamente a los jóvenes.

Pereyra explicó que desde el inicio de la gestión comenzaron a desarrollar mesas de diálogo con estudiantes, agrupaciones juveniles y referentes barriales para conocer cuáles son sus inquietudes.

En ese sentido, destacó que el Galpón de Juventud permanece abierto para que cualquier grupo pueda reunirse, estudiar, organizar actividades o simplemente compartir un espacio. "Queremos que sientan que ese lugar les pertenece", resumió.

"Hablemos": poner en palabras lo que duele

Entre los programas que la Dirección considera prioritarios aparece "Hablemos", un dispositivo gratuito que aborda la salud mental adolescente y busca generar ámbitos de escucha y contención.

Los encuentros se realizan todos los martes a las 18:30 en el Galpón de Juventud y son coordinados por profesionales especializados.

Pereyra sostuvo que la iniciativa nació frente a una realidad que preocupa cada vez más.

"Durante mucho tiempo la salud mental fue un tema del que no se hablaba. Hoy sabemos que es fundamental generar espacios donde los chicos puedan expresar lo que sienten."

Según explicó, muchos adolescentes buscan respuestas en internet o incluso consultan a la inteligencia artificial sobre cuestiones emocionales.

"En una charla con un curso pregunté cuántos habían usado alguna vez la inteligencia artificial para consultar algo relacionado con sus problemas personales y prácticamente todos levantaron la mano", contó.

Frente a ese escenario, insistió en la importancia de recurrir a profesionales.

La importancia de sentirse parte

Otro de los pilares del trabajo de la Dirección es el grupo de voluntariado juvenil, integrado por decenas de adolescentes que participan en actividades solidarias, recreativas y comunitarias.

Teo Raminelli, integrante del equipo, explicó que allí pueden verse transformaciones muy profundas.

"Hemos visto chicos que llegaron muy tímidos, prácticamente sin amigos, y hoy forman parte de un grupo donde encontraron contención, confianza y proyectos de vida."

Según señaló, el voluntariado termina convirtiéndose en una verdadera red de apoyo.

"Muchos descubren que pueden ayudar a otros, participar, organizar actividades o simplemente sentirse parte de algo importante. Eso cambia muchísimo la autoestima."

Pereyra coincide con esa mirada. "El gran problema muchas veces es que los chicos sienten que no pertenecen a ningún lugar. Nosotros queremos abrirles esa puerta para que encuentren un espacio donde puedan crecer."

Redes sociales, frustración y nuevos desafíos

Durante la entrevista también surgió una reflexión sobre el impacto de las redes sociales y las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los adolescentes.

Los integrantes de la Dirección consideran que muchas veces los jóvenes viven comparándose con modelos de éxito que observan en internet, lo que genera frustración y una sensación permanente de insuficiencia.

"Las redes muestran apenas unos minutos de la vida de una persona, pero muchos terminan creyendo que esa es la realidad completa. Nosotros tratamos de transmitirles que cada uno tiene su propio camino y que no hace falta compararse constantemente", señaló Raminelli.

La invitación permanente es valorar los logros personales, aceptar los procesos y buscar ayuda cuando aparecen dificultades.

Vacaciones de invierno con el Galpón abierto

El trabajo de la Dirección continuará durante el receso escolar. Desde el lunes 20 de julio el Galpón de Juventud abrirá todos los días, de 12:00 a 18:00, con propuestas recreativas gratuitas. Habrá mesas de ping pong, pool, metegol, tejo, juegos de mesa, música, meriendas compartidas y distintas actividades pensadas para que los adolescentes cuenten con un espacio de encuentro durante las vacaciones.

"Queremos que siempre tengan un lugar donde venir, compartir con amigos y sentirse acompañados", adelantó Pereyra.