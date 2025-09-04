jueves 04 de septiembre de 2025
    • Jornada clave en el Senado: la oposición desafía vetos y decretos de Milei

    En una jornada clave, el Congreso podría revertir un veto de Milei. El kirchnerismo evalúa pedir la interpelación de Karina por el escándalo de los audios.

    4 de septiembre de 2025 - 11:53
    El senado de la Nación Argentina en una jornada clave.

    El senado de la Nación Argentina en una jornada clave.

    LANACION

    El Senado se convierte en epicentro político: El Senado de la Nación protagoniza hoy una sesión clave que podría redefinir el equilibrio de poder entre el Congreso y el Ejecutivo. Con el presidente Javier Milei de viaje en Estados Unidos y Victoria Villarruel a cargo del Ejecutivo, la oposición abrió el recinto para tratar dos temas de alto voltaje institucional:

    • La ley de emergencia en discapacidad, vetada por Milei, que podría ser reinstaurada si el Senado reúne dos tercios.

    • Un proyecto para limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo, con media sanción en juego.

    Ley de discapacidad: ¿primer veto revertido a Milei?

    La ley de emergencia en discapacidad fue sancionada en julio con fuerte apoyo multipartidario. Ya cuenta con respaldo de la Cámara de Diputados (172 votos a favor) y ahora el Senado tiene la última palabra.

    Si se logra el rechazo del veto con dos tercios, la norma quedará vigente, en lo que sería el primer veto revertido al gobierno de Milei.

    ¿Qué establece la ley?

    • Actualiza aranceles a prestadores.

    • Crea una pensión no contributiva por discapacidad del 70% del haber mínimo.

    • Transforma pensiones por invalidez laboral.

    • Garantiza acceso a programas de salud.

    • Ordena saldar deudas del sistema con prestadores.

    El Gobierno vetó la ley por su costo fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto sería del 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026, sin movilidad jubilatoria.

    DNU bajo la lupa: el Congreso quiere recuperar control

    La segunda iniciativa busca reformar la Ley 26.122 que regula el trámite legislativo de los DNU. La norma vigente permite que un decreto siga en pie si el Congreso no lo rechaza expresamente. Es decir, el silencio implica convalidación.

    El nuevo proyecto, con dictamen firmado, invierte esa lógica:

    • El Congreso deberá ratificar activamente los DNU en ambas cámaras.

    • Si no lo hace en 90 días, el decreto cae automáticamente.

    Esta reforma institucional no tiene costo fiscal, pero impacta de lleno en el margen de maniobra del Ejecutivo. La oposición necesita mayoría simple para su aprobación inicial. La Cámara de Diputados tendrá luego la decisión final.

    ¿Interpelación a Karina Milei?

    En el trasfondo de la sesión flota el escándalo por los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que sugieren un presunto esquema de coimas y vinculan a Karina Milei como supuesta beneficiaria.

    El kirchnerismo evalúa pedir su interpelación, pero para eso necesita dos tercios del Senado, un umbral difícil de alcanzar sin romper el equilibrio opositor. Por ahora, el tema no se incluyó formalmente en el temario, pero podría irrumpir en el recinto si la coyuntura lo permite.

