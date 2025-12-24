miércoles 24 de diciembre de 2025
    • INTA Pergamino: Innovación propia y gestión eficiente para superar la incertidumbre nacional

    Horacio Acciaresi, titular de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Pergamino, destaca un balance anual positivo marcado por la autogestión financiera y el lanzamiento de un plan estratégico que prioriza la innovación frente a los cambios institucionales.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    24 de diciembre de 2025 - 11:03
    Dr. Horacio Acciaresi, titular del INTA Pergamino.

    A pesar de un contexto institucional complejo a nivel nacional, el INTA Pergamino cierra el año con un balance altamente satisfactorio. Bajo la conducción de Horacio Acciaresi, la unidad no solo ha mantenido su operatividad, sino que logró consolidar un modelo de gestión que le permite proyectarse con autonomía.

    Lee además
    Más de mil adultos de la plaga en trampas de luz en menos de diez días.

    Alerta por plaga en la región: advierten un fuerte aumento de la "militar temprana"
    En trigo, las primeras alertas llegaron temprano.

    Invierno excepcional: altos rindes pero fuerte presión sanitaria en trigo y cebada

    Durante el presente ciclo, la experimental se mantuvo plenamente activa mediante una vasta oferta de capacitaciones, disertaciones y jornadas, recibiendo visitas que van desde el nivel medio hasta delegaciones de universidades extranjeras.

    image

    En términos productivos y científicos, el despliegue ha sido total: "Nuestra experimental hoy se encuentra con sus 700 hectáreas en uso pleno, ya sea relacionado con la experimentación y la investigación, como así también unidades demostrativas", señaló Acciaresi.

    La producción de conocimiento se vio reflejada en más de 50 informes técnicos, tres números de la Revista de Tecnología Agropecuaria y ediciones semestrales de la Revista Red. Un punto clave para sostener este nivel de excelencia ha sido la capacidad de financiamiento; actualmente, la unidad cuenta con recursos extrapresupuestarios que superan a los provenientes del Tesoro Nacional, lo que garantiza un funcionamiento adecuado ante las demandas del medio.

    Hacia un plan estratégico de modernización propio

    Frente a la falta de precisiones sobre el plan de modernización de INTA a nivel central, la experimental de Pergamino ha decidido tomar la iniciativa para no quedar sujeta a las vicisitudes nacionales.

    image

    Para ello, se está trabajando en un plan estratégico basado en problemas centrales del territorio y una estructura de gestión moderna. El eje de esta propuesta son los módulos de innovación tecnológica, que buscan integrar la investigación y la extensión como una sola actividad.

    Según explicó Acciaresi, este modelo busca "aportar de manera concreta y con mucho esfuerzo, con mucha capacidad, a lo que es la innovación tecnológica" para brindar una hoja de ruta propia que dé respuesta al sector productivo.

    Presencia territorial y vinculación

    El impacto de la EEA Pergamino se extiende a través de 14 agencias de extensión y una unidad demostrativa forestal, distribuidas en una amplia zona de la provincia de Buenos Aires. Este alcance territorial se complementa con la consolidación de la mesa de gestión productiva para el periurbano y una vinculación activa a través de canales de comunicación y redes sociales.

    image

    "Este modelo es adaptable a lo que se pueda generar a nivel nacional y nos permite tener una hoja de ruta propia", concluyó Acciaresi, reafirmando el compromiso de la institución con la vanguardia tecnológica y el desarrollo regional.

