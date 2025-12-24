INTA Pergamino: Innovación propia y gestión eficiente para superar la incertidumbre nacional

A pesar de un contexto institucional complejo a nivel nacional, el INTA Pergamino cierra el año con un balance altamente satisfactorio. Bajo la conducción de Horacio Acciaresi , la unidad no solo ha mantenido su operatividad, sino que logró consolidar un modelo de gestión que le permite proyectarse con autonomía.

Durante el presente ciclo, la experimental se mantuvo plenamente activa mediante una vasta oferta de capacitaciones, disertaciones y jornadas , recibiendo visitas que van desde el nivel medio hasta delegaciones de universidades extranjeras.

En términos productivos y científicos, el despliegue ha sido total: "Nuestra experimental hoy se encuentra con sus 700 hectáreas en uso pleno, ya sea relacionado con la experimentación y la investigación, como así también unidades demostrativas" , señaló Acciaresi.

La producción de conocimiento se vio reflejada en más de 50 informes técnicos , tres números de la Revista de Tecnología Agropecuaria y ediciones semestrales de la Revista Red. Un punto clave para sostener este nivel de excelencia ha sido la capacidad de financiamiento; actualmente, la unidad cuenta con recursos extrapresupuestarios que superan a los provenientes del Tesoro Nacional , lo que garantiza un funcionamiento adecuado ante las demandas del medio.

Hacia un plan estratégico de modernización propio

Frente a la falta de precisiones sobre el plan de modernización de INTA a nivel central, la experimental de Pergamino ha decidido tomar la iniciativa para no quedar sujeta a las vicisitudes nacionales.

image

Para ello, se está trabajando en un plan estratégico basado en problemas centrales del territorio y una estructura de gestión moderna. El eje de esta propuesta son los módulos de innovación tecnológica, que buscan integrar la investigación y la extensión como una sola actividad.

Según explicó Acciaresi, este modelo busca "aportar de manera concreta y con mucho esfuerzo, con mucha capacidad, a lo que es la innovación tecnológica" para brindar una hoja de ruta propia que dé respuesta al sector productivo.

Presencia territorial y vinculación

El impacto de la EEA Pergamino se extiende a través de 14 agencias de extensión y una unidad demostrativa forestal, distribuidas en una amplia zona de la provincia de Buenos Aires. Este alcance territorial se complementa con la consolidación de la mesa de gestión productiva para el periurbano y una vinculación activa a través de canales de comunicación y redes sociales.

image

"Este modelo es adaptable a lo que se pueda generar a nivel nacional y nos permite tener una hoja de ruta propia", concluyó Acciaresi, reafirmando el compromiso de la institución con la vanguardia tecnológica y el desarrollo regional.