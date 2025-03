Imputan delitos excarcelables al conductor de la moto y su acompañante

En la tarde-noche de este domingo, el fiscal Fernando Pertierra indagó a los dos sujetos involucrados en el terraplén del Arroyo, tal como les imputó el fiscal Pertierra en la sede de la Fiscalía N° 6.

Tal como le leyeron en la imputación penal: “Maximiliano González circulaba al comando de una motocicleta marca Honda modelo CB color azul, dominio colocado 654JPA, por Avenida Colón con sentido al Arroyo Pergamino, sin casco colocado y bajo los efectos del alcohol. Esto en compañía de Damián Oscar Gómez, quien iba sentado detrás y con casco colocado. Al arribar al puente de Avenida Colón, González inició una maniobra prohibida, antirreglamentaria y temeraria, cuando decidió subirse al terraplén peatonal que bordea todo el Arroyo en su margen norte y en forma paralela a calle Intendente Biscayart, circulando por la cinta asfáltica a alta velocidad por la senda peatonal desde Avenida Colón hacia el este con sentido a Avenida Rocha. Cabe resaltar que el terraplén es una zona central de la ciudad de Pergamino, muy concurrida por sus habitantes, prohibida para el tránsito vehicular y destinada a actividades recreativas y deportivas, fundamentalmente la caminata o el trote. Sin embargo, al momento del hecho, por el horario y no habiendo aún amanecido, todavía no había sido concurrido. Es así como, luego de cruzar el puente de calle Merced, continuó su marcha hasta llegar a la altura de la pasarela conocida como Puente de la Mujer, ubicada en el cruce con calle 25 de Mayo. Allí, dado el estado en el que manejaba, esto es bajo los efectos del alcohol, su velocidad e imprudencia a González no advirtió la presencia de un joven que caminaba por el terraplén en sentido opuesto, desde el este hacia el oeste y en su avance impactó con su motocicleta directamente en el cuerpo de Marcos Gorbarán. Tras el impacto de la moto, la víctima cayó sobre el pasto a algunos metros de la cinta asfáltica del terraplén y por el fuerte golpe recibido sufrió un traumatismo raquimedular que le ocasionó inmediatamente su fallecimiento”.

“Por su parte, el conductor González, su acompañante Gómez y la motocicleta cayeron y derraparon por el terraplén varios metros hacia el mismo sentido que llevaban”.

Las imputaciones penales

El caso se divide en dos partes porque corresponden distintas imputaciones penales. En esa primera parte del trágico siniestro le imputan la responsabilidad penal a González del delito de homicidio culposo agravado por la conducción alcoholizado, en forma temeraria y en un lugar prohibido para el tránsito vehicular.

Inmediatamente después los dos ocupantes de la motocicleta que provocaron el siniestro cometieron otro delito en complicidad al abandonar la escena del choque.

La imputación fiscal sostiene que “en ese momento, González y Gómez, en lugar de detenerse y asistir y brindarle auxilio a la víctima, pese a que notoriamente estaba herida, decidieron darse a la fuga del lugar, tomaron la motocicleta y se la llevaron a tiro empujándola hacia Avenida Rocha”.

En esa segunda secuencia criminal son ambos los imputados por el la calificación penal de “omisión de los deberes de auxilio”.

Para la Fiscalía 6 la huida de ambos ocupantes del vehículo quedó acreditado por un video de un domo urbano ubicado en el espacio público.

“Esta situación fue advertida por las cámaras municipales de monitoreo, quienes dieron aviso al personal policial. Finalmente, efectivos de la patrulla municipal interceptaron a González y Gómez queriendo cruzar avenida Rocha, logrando retenerlos hasta su aprehensión por parte de policías a bordo de un móvil policial del comando de patrulla, que arribaron minutos después, procediendo asimismo al secuestro de la motocicleta”, tal como reza la imputación de la acusación fiscal.