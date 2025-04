Hernán Zárate es el nuevo director del Cuerpo Municipal de Danzas de Pergamino

“Comencé de muy pequeño a bailar y, en esos primeros pasos no menos importante, tuve el apoyo de mis padres. Pero fue después de los 12 o 13 años que realmente me di cuenta lo que para mí significaba la danza folklórica. En esa etapa rescato a un maestro que me dio la posibilidad de crecer y sobre todo en confiar y aprender, que fue el "Chaco" Ariel Andrada. Ahí comienza todo, no solo los logros sino el empezar a conocer nuestro amplio campo de la danza folclórica nacional. Tomar la decisión de aprender y perfeccionarme con grandes maestros, como Juan A. Martínez, Héctor Arico, Adrián Verges; mis actuales maestros Alejandro Montoya y Fernando Muñoz (actual director del Ballet Folclórico Nacional), entre otros”.

Zárate conoció los grandes festivales y crecieron las ganas de transitarlos participando. “Llegaron las medallas de oro en los Torneos Bonaerenses. Los primeros premios en el festival de las Sierras de Tandil 2005/2008/2013, como así también el reconocimiento de ganar un Pre Cosquín representado la sede Pergamino y actuar en el festival Mayor de Cosquín. También los campeonatos provinciales representando a Buenos Aires en el Festival Nacional del Malambo”, repasó.

En el año 2011 fue convocado para dirigir los talleres de Danzas Folclóricas y Malambo de la Escuela Municipal de Bellas Artes. “Yo ya me encontraba formando niños, jóvenes y adultos en otros espacios. La propuesta fue formar el Ballet Infantil de la Escuela Municipal que hasta entonces eran solo talleres, el cual logramos con mucho trabajo y que durante muchos años los niños y jóvenes representaron a Pergamino, no solo en actuaciones en nuestra ciudad, sino también con logros obteniendo medallas en Juegos Bonaerenses, en el festival Nacional del Malambo y certámenes regionales”, refirió.

Como en todas las actividades las restricciones impuestas por la pandemia fue un gran obstáculo “y todo el trabajo de años se vio afectado” –recordó-. Post pandemia y con la presencialidad, comenzamos nuevamente a trabajar con la formación de niños, jóvenes y adultos. Hoy contamos en la Escuela con más de 150 alumnos y con la formación de un Ballet Infantil, Ballet Juvenil, Ballet de Adultos, más las clases de formación para todas las edades.

Post pandemia, también junto a Melina Lencina (mi compañera de vida) iniciamos la formación del Espacio de Arte Popular El Candil, que logramos darle una identidad y generar un espacio cálido y renovador.

“Hoy me encuentro en estos espacios y también trabajando con malambistas de diferentes puntos del país en sus preparaciones artísticas para el Festival Nacional del Malambo, con representantes de la provincias de Buenos Aires, Entre ríos, Santa Fe y Córdoba”, puntualizó.

Para Zárate, el ocupar el cargo de director del Cuerpo Municipal de Danzas, “es la posibilidad de brindar todo un camino de experiencia y de aprendizaje a nuestra ciudad. De transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento y la disciplina necesaria para lograr los objetivos. Que el trabajo a conciencia, el estudio y la capacitación constante son las herramientas donde un verdadero trabajo debe apoyarse. Que el crecimiento artístico va acompañado de la calidad humana, y no es posible de otra manera.

-¿Cuál va a ser tu lineamiento de trabajo? ¿Vas a convocar a nuevos bailarines?

- Como primera instancia y no menos importante el proyecto tiene como iniciativa que los talleres de la Escuela Municipal sean los formadores de los bailarines que integren luego el elenco. Junto a todos los bailarines de nuestra ciudad y la región que quieran formar parte. Entender que nuestra Escuela Municipal es una gran formadora es reconocer con el nivel que allí se trabaja y que desde ahí se gesta un gran semillero.

El lineamiento general va a focalizarse en varios ítems: primeramente entender nuestro lenguaje, saber que nosotros trabajamos con nuestro cuerpo, tener la conciencia de que para hacer "danza", es necesario en principio generar las aptitudes y luego profundizarlas. La conciencia corporal nos ayuda a superar las limitaciones a conocer las virtudes y cualidades artísticas. Vamos a tener la posibilidad de transitar capacitaciones regulares de grandes exponentes de nuestra danza para generar la profundidad y calidad artística necesaria.

Mi idea como director es correr este espacio de cualquier tipo de confrontación con otros espacios donde se desarrolla la disciplina.

Esta etapa se inicia convocando a todos aquellos que tengan entre 18 y 35 años de edad, de nuestra ciudad y la región. La idea es abrir nuevas posibilidades a nuevos integrantes y también invitar al elenco que hasta hace unos días nos representó a la audición que desde la Subsecretaria de Cultura y la nueva dirección convocamos para el sábado 12 de abril a las 14:00 en la Escuela Municipal de Bellas Artes. La cuál va a contar con etapas en donde vamos a transitar sobre cuestiones folclóricas tradicionales, malambo y estilización. Sí, es necesario contar con conocimientos previos y herramientas básicas, para desde ahí profundizar. Esta etapa se inicia convocando a todos aquellos que tengan entre 18 y 35 años de edad, de nuestra ciudad y la región. La idea es abrir nuevas posibilidades a nuevos integrantes y también invitar al elenco que hasta hace unos días nos representó a la audición que desde la Subsecretaria de Cultura y la nueva dirección convocamos para el sábado 12 de abril a las 14:00 en la Escuela Municipal de Bellas Artes. La cuál va a contar con etapas en donde vamos a transitar sobre cuestiones folclóricas tradicionales, malambo y estilización. Sí, es necesario contar con conocimientos previos y herramientas básicas, para desde ahí profundizar.

Insisto, creo en la construcción de un espacio íntegro, diverso y de calidez humana, valorando la capacidad de trabajo en grupo y lo que cada uno tiene individualmente para aportar.

-¿Tu desempeño como director va a estar ligado a las otras actividades que venías realizando como director de Espacio Popular El Candil y coordinador de los talleres de Folklore de Bellas Artes?

- Si bien uno trabaja en varios espacios, cada cual tiene su identidad y su impronta. Mi entrega es sincera y honesta en cada espacio. Sí, hay una constante que aúna, y es la convicción de que sin la calidad humana es imposible construir un espacio íntegro.

Agradecimientos

Hernán Zárate cerró la nota con un agradecimiento al Subsecretario de Cultura, Diego Morello, y todo su equipo. Cómo así también a todos los que día a día trabajan desde la Escuela Municipal de Bellas Artes de nuestra ciudad para ofrecer un espacio placentero y de aprendizaje. Mil gracias a mi gran compañera Melina Lencina, y nuestra hija hermosa. Todo nace desde nuestra familia”, concluyó.