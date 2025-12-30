Foodie Radar 2025: los platos más pedidos en Latinoamérica

Se destacan en cada país las siguientes preferencias por la comida local:

Argentina: la milanesa, un clásico indiscutido de la mesa argentina que trasciende generaciones, momentos y preferencias. Presente en almuerzos familiares, cenas compartidas y salidas de fin de semana, la milanesa es considerada un plato central de la cultura gastronómica argentina. De hecho, hay una cadena de restaurantes dedicada exclusivamente a este ícono nacional: El Club de la Milanesa. Fundada en 2007, cuenta con más de 20 variedades de este plato, entre opciones clásicas —como la tradicional, a caballo o napolitana— y combinaciones con toppings. Los días con mayor demanda son los viernes y sábados, con picos de consumo en julio y diciembre, reafirmando su lugar como emblema de la gastronomía local.

Perú: el pollo a la brasa, ese sabor ahumado y jugoso que es el favorito indiscutible del país.

Ecuador: el encebollado, potente caldo de pescado y yuca, ideal para recargar energías.

Bolivia: el silpancho, un plato contundente que combina arroz, papas y un filete de carne apanada con huevo frito.

Costa Rica: el casado, la combinación perfecta de arroz, frijoles, carne y plátano, representa el menú nacional.

República Dominicana: el arroz con habichuelas y carne (pollo guisado o res), es sin dudas el sabor tradicional que domina la mesa.

El Salvador: las pupusas, tortillas de maíz rellenas con queso, frijoles o chicharrón.

Guatemala: las dobladas, tortillas rellenas y dobladas, fritas a la perfección.

Honduras: la baleada, una tortilla de harina rellena de frijoles y queso.

Nicaragua: el baho, un cocido a base de carne, plátano y yuca, cocinado al vapor.

Panamá: el sancocho, un caldo nutritivo a base de gallina, ñame y culantro.

Paraguay: la chipa, el panecillo horneado a base de almidón de yuca y queso.