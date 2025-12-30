Foodie Radar 2025: los platos más pedidos en Latinoamérica

PedidosYa, la compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce de Latinoamérica, presenta el Foodie Radar 2025, un análisis de las principales tendencias gastronómicas de más de 19 millones de usuarios en 15 países y más de 500 ciudades de la región.
El informe traza un verdadero “mapa del sabor” latinoamericano a partir de más de 30 tipos de cocina disponibles en la plataforma y busca responder una pregunta clave: ¿qué se come hoy en Latinoamérica?
Hamburguesas, pollo y pizza: los platos más pedidos de la región
El análisis de las tendencias muestra que hay un grupo de sabores que predominan consistentemente, estableciéndose entre los favoritos de la mayoría de los países.
La hamburguesa lidera las preferencias de los latinoamericanos, dominando el top 3 de preferencias en 14 de los 15 países. Paraguay se destaca como el país con mayor consumo de la región.
Por su parte, el pollo (frito y a las brasas) es otro gran favorito para los latinos, especialmente en la región Andina y parte del Caribe. Este plato infaltable en la mesa se ubica entre los 3 más elegidos en 11 de los 15 países analizados. En Perú, el pollo a la brasa es un ícono indiscutido de la identidad gastronómica nacional.
La pizza se destaca en el top 3 de 10 países. Presenta variantes según la herencia cultural de cada país. Desde la influencia italiana en el sur —con masas altas “de molde” en Argentina y Uruguay y abundante mozzarella—, hasta el estilo estadounidense que prevalece en Centroamérica (Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala). En Chile y Bolivia, resaltan ingredientes locales como palta o carnes ahumadas en hornos de barro, mientras que en Centroamérica se encuentran fusiones creativas con sabores únicos que incluyen desde palmito, mariscos y aderezos de ketchup/mayonesa, hasta ingredientes típicos como frijoles, loroco o sabores de pupusa.
Viaje a las raíces: mapa de la identidad latinoamericana
En el Foodie Radar también se destaca el valor que los latinoamericanos le dan a sus preparaciones típicas dentro de los platos con mayor preferencia en órdenes. Estos platos representan el ADN gastronómico de cada país y PedidosYa es capaz de llevarlos a la casa de sus usuarios en menos de 30 minutos, todos los días de la semana.
Se destacan en cada país las siguientes preferencias por la comida local:
Argentina: la milanesa, un clásico indiscutido de la mesa argentina que trasciende generaciones, momentos y preferencias. Presente en almuerzos familiares, cenas compartidas y salidas de fin de semana, la milanesa es considerada un plato central de la cultura gastronómica argentina. De hecho, hay una cadena de restaurantes dedicada exclusivamente a este ícono nacional: El Club de la Milanesa. Fundada en 2007, cuenta con más de 20 variedades de este plato, entre opciones clásicas —como la tradicional, a caballo o napolitana— y combinaciones con toppings. Los días con mayor demanda son los viernes y sábados, con picos de consumo en julio y diciembre, reafirmando su lugar como emblema de la gastronomía local.
Perú: el pollo a la brasa, ese sabor ahumado y jugoso que es el favorito indiscutible del país.
Ecuador: el encebollado, potente caldo de pescado y yuca, ideal para recargar energías.
Bolivia: el silpancho, un plato contundente que combina arroz, papas y un filete de carne apanada con huevo frito.
Costa Rica: el casado, la combinación perfecta de arroz, frijoles, carne y plátano, representa el menú nacional.
República Dominicana: el arroz con habichuelas y carne (pollo guisado o res), es sin dudas el sabor tradicional que domina la mesa.
El Salvador: las pupusas, tortillas de maíz rellenas con queso, frijoles o chicharrón.
Guatemala: las dobladas, tortillas rellenas y dobladas, fritas a la perfección.
Honduras: la baleada, una tortilla de harina rellena de frijoles y queso.
Nicaragua: el baho, un cocido a base de carne, plátano y yuca, cocinado al vapor.
Panamá: el sancocho, un caldo nutritivo a base de gallina, ñame y culantro.
Paraguay: la chipa, el panecillo horneado a base de almidón de yuca y queso.
Venezuela: la empanada, un clásico frito relleno de queso, carne o pollo.
Fuente: Marcela Fitti Paldi.