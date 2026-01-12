"Fomentará el comercio, la inversión y la creación de empleo", destacó Caputo sobre el acuerdo Mercosur-UE

El funcionario resaltó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El ministro de Economía, Luis Caputo , se refirió con optimismo al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , que será rubricado el próximo sábado 17 de enero en Asunción. A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario calificó al entendimiento como “histórico”, al remarcar que llega luego de 25 años de negociaciones.

Según Caputo, el acuerdo permitirá a la Argentina ampliar sus exportaciones y acelerar el proceso de crecimiento económico. En ese marco, subrayó el respaldo político que tuvo la iniciativa al señalar que el avance fue posible gracias al liderazgo del presidente Javier Milei y al trabajo coordinado del equipo económico y diplomático.

Entre los principales beneficios, el ministro destacó que los productos argentinos accederán a un mercado de más de 700 millones de personas, que representa cerca del 20% del Producto Bruto Interno mundial . En particular, remarcó que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%.

“Esta apertura fomentará el comercio, la inversión y la creación de empleo en nuestro país”, afirmó Caputo, al tiempo que sostuvo que el acuerdo permitirá nivelar la posición argentina frente a otros países que ya cuentan con preferencias comerciales con el bloque europeo.

Reglas claras y oportunidades para las pymes

El titular del Palacio de Hacienda también puso el foco en la previsibilidad que aportará el entendimiento, con reglas claras y mayor transparencia regulatoria. En ese sentido, mencionó disposiciones vinculadas al despacho rápido de mercaderías, el tratamiento de productos perecederos, la reducción de inspecciones físicas y la simplificación de los procedimientos aduaneros.

Asimismo, destacó que el acuerdo facilitará la integración de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor y mejorará las condiciones para su inserción internacional. “Se generarán mayores oportunidades comerciales para las pymes, mientras que los consumidores accederán a una mayor variedad de bienes y servicios a precios competitivos”, señaló.

Finalmente, Caputo reafirmó el rumbo del Gobierno en materia de inserción internacional: “Seguimos trabajando para generar más empleo, incrementar las exportaciones y fortalecer el comercio entre la Argentina y el mundo”.