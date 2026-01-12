lunes 12 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • "Fomentará el comercio, la inversión y la creación de empleo", destacó Caputo sobre el acuerdo Mercosur-UE

    El ministro de Economía calificó de histórico el entendimiento que se firmará el 17 de enero en Asunción y aseguró que abrirá nuevas oportunidades para las exportaciones argentinas y del Mercosur y propiciará un crecimiento económico.

    12 de enero de 2026 - 09:13
    El funcionario resaltó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

    El funcionario resaltó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió con optimismo al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que será rubricado el próximo sábado 17 de enero en Asunción. A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario calificó al entendimiento como “histórico”, al remarcar que llega luego de 25 años de negociaciones.

    Lee además
    Los países del Mercosur celebran la decisión.

    Mercosur–Unión Europea: el acuerdo que abre una nueva etapa para la agroindustria argentina
    El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur está cerca de sellarse, pero su implementación llevaría un tiempo más.

    El acuerdo UE - Mercosur quedó a un paso: tensión en Europa y expectativa en el agro argentino

    Según Caputo, el acuerdo permitirá a la Argentina ampliar sus exportaciones y acelerar el proceso de crecimiento económico. En ese marco, subrayó el respaldo político que tuvo la iniciativa al señalar que el avance fue posible gracias al liderazgo del presidente Javier Milei y al trabajo coordinado del equipo económico y diplomático.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2009688980787286264&partner=&hide_thread=false

    Un mercado ampliado y menos aranceles

    Entre los principales beneficios, el ministro destacó que los productos argentinos accederán a un mercado de más de 700 millones de personas, que representa cerca del 20% del Producto Bruto Interno mundial. En particular, remarcó que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%.

    “Esta apertura fomentará el comercio, la inversión y la creación de empleo en nuestro país”, afirmó Caputo, al tiempo que sostuvo que el acuerdo permitirá nivelar la posición argentina frente a otros países que ya cuentan con preferencias comerciales con el bloque europeo.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaOpiniONline/status/2009719165284725076&partner=&hide_thread=false

    Reglas claras y oportunidades para las pymes

    El titular del Palacio de Hacienda también puso el foco en la previsibilidad que aportará el entendimiento, con reglas claras y mayor transparencia regulatoria. En ese sentido, mencionó disposiciones vinculadas al despacho rápido de mercaderías, el tratamiento de productos perecederos, la reducción de inspecciones físicas y la simplificación de los procedimientos aduaneros.

    Asimismo, destacó que el acuerdo facilitará la integración de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor y mejorará las condiciones para su inserción internacional. “Se generarán mayores oportunidades comerciales para las pymes, mientras que los consumidores accederán a una mayor variedad de bienes y servicios a precios competitivos”, señaló.

    Finalmente, Caputo reafirmó el rumbo del Gobierno en materia de inserción internacional: “Seguimos trabajando para generar más empleo, incrementar las exportaciones y fortalecer el comercio entre la Argentina y el mundo”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Mercosur–Unión Europea: el acuerdo que abre una nueva etapa para la agroindustria argentina

    El acuerdo UE - Mercosur quedó a un paso: tensión en Europa y expectativa en el agro argentino

    La soja arranca en muy buenas condiciones, pero el rinde dependerá de las lluvias

    Maíz temprano, en la recta final: la lluvia define si se sostienen los rindes

    De la ruta al tren y al puerto: la industria logística se consolida en 2026

    Pronóstico trimestral: el verano seguirá con lluvias normales y temperaturas elevadas

    La lechería argentina le pone un freno al estrés térmico con precisión

    El flete vuelve a la carga: en el agro, cerró 2025 con subas por encima de la inflación

    La soja empieza 2026 bajo presión: el mercado pierde referencias y el clima manda

    Renatre: la Sociedad Rural Argentina toma la posta en la presidencia

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    ¿Adiós a las rejas pesadas? Esta tendencia combina minimalismo, confort y seguridad.

    Adiós a las clásicas rejas: las alternativas que serán tendencia en arquitectura en 2026
    La experiencia demuestra que la inteligencia artificial no es exclusiva de laboratorios o grandes empresas. También puede encontrar su lugar entre ollas, cuchillos y fuegos, redefiniendo procesos y abriendo nuevas posibilidades para una gastronomía que busca adaptarse a los tiempos sin resignar su esencia.

    El chef argentino que incorpora inteligencia artificial a la cocina y transforma la forma de crear recetas

    Ireneo Portela se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas de su calendario: el Portelazo.

    Se viene el Portelazo en Baradero: Ireneo Portela festeja su 117° aniversario con una gran cena shows en vivo

    El bloque de concejales libertarios a nivel local tendrá una resonante modificación ya que la referente zarateña, Daiana Hergert, pidió licencia de su banca.

    Zárate: Daiana Hergert pidió licencia y dejará su banca para abocarse a la Anses

    El cine llega con novedades. Grandes producciones marcarán la cartelera cinematográfica de 2026. video
    Entretenimiento

    Los 15 filmes más esperados del año 2026: de La Odisea a El diablo viste a la moda 2