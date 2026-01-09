Mercosur–Unión Europea: el acuerdo que abre una nueva etapa para la agroindustria argentina

Luego de más de 25 años de idas y vueltas, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea parece finalmente encaminarse hacia su cierre definitivo. La habilitación otorgada por los Estados miembros del bloque europeo para que la presidenta de la Comisión Europea firme el pacto la semana próxima en Asunción marca un punto de inflexión en una de las negociaciones comerciales más extensas de la historia reciente. Aunque resta la rúbrica final, el escenario es ampliamente favorable y renueva expectativas en la Argentina , en especial para su entramado agroindustrial.

El acuerdo UE - Mercosur quedó a un paso: tensión en Europa y expectativa en el agro argentino

Un análisis elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires junto con la Fundación INAI subraya que, en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales y un multilateralismo debilitado, el acuerdo con la Unión Europea aparece como una oportunidad estratégica para mejorar la inserción externa del Mercosur y potenciar el perfil exportador argentino.

No es un dato menor: el bloque europeo representa la tercera economía del mundo, con 450 millones de habitantes, alto poder adquisitivo y una demanda anual de productos agroindustriales que ronda los 220.000 millones de dólares , de los cuales la Argentina hoy participa con apenas el 3%.

Desde el informe destacan que las condiciones preferenciales de acceso, tanto arancelarias como no arancelarias, permitirán que el Mercosur se convierta en un proveedor privilegiado de la Unión Europea, en igualdad de condiciones con otros competidores que ya cuentan con acuerdos similares.

A la vez, el entendimiento funcionaría como un ancla institucional para políticas comerciales que históricamente han sufrido vaivenes internos, aportando previsibilidad y modernizando marcos regulatorios que facilitarían futuras negociaciones.

En ese sentido, el acuerdo no solo apunta a ampliar exportaciones, sino también a fortalecer la estabilidad de largo plazo. Para los autores del estudio, el entendimiento puede convertirse en un punto de inflexión que ayude a integrar al Mercosur en cadenas globales de valor y a consolidar una estrategia de apertura más consistente.

Tres pilares que estructuran el entendimiento

El Acuerdo de Asociación se apoya en tres grandes ejes. El primero, de carácter comercial, busca conformar una zona de libre comercio con reglas claras para el intercambio de bienes, servicios y capitales. Incluye capítulos sobre acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias, defensa comercial, compras públicas y competencia, entre otros, y fue el más extenso y sensible del proceso negociador.

El segundo pilar es político, orientado a establecer canales permanentes de diálogo y coordinación entre ambos bloques, tanto a nivel bilateral como en foros internacionales. El tercero se centra en la cooperación, con especial foco en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y en la diversificación de los intercambios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2009667583230849331&partner=&hide_thread=false MÁS COMERCIO, MÁS INVERSIÓN y MÁS EMPLEO:



EL CONSEJO EUROPEO AUTORIZA LA FIRMA DEL ACUERDO MERCOSUR-UE



Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques.



Todos ganamos:



La… — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 9, 2026

Acceso a mercados y alivio arancelario

Uno de los puntos más relevantes para la agroindustria es el acceso a mercados. Según el informe, la Unión Europea otorgará beneficios arancelarios al 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur. En la mayoría de los casos, los aranceles se eliminarán de manera inmediata o gradual, mientras que un conjunto de productos sensibles operará bajo sistemas de cuotas.

Entre los bienes con desgravación inmediata figuran derivados de la soja, maní, frutas, legumbres, aceites vegetales y productos pesqueros. Otros, como harinas, preparaciones alimenticias, cítricos, biodiésel, arroz, vinos y alimentos elaborados, tendrán plazos de eliminación de entre cuatro y diez años. En paralelo, se establecen contingentes para carnes, maíz, lácteos, miel, arroz, quesos, etanol y ovoproductos, cuya distribución deberá ser acordada entre los países del Mercosur.

El documento también resalta compromisos clave en materia de comercio de bienes. Argentina se compromete a no aplicar licencias discrecionales ni restricciones cuantitativas y, a partir del tercer año de vigencia del acuerdo, a eliminar los derechos de exportación para los envíos a la Unión Europea, con algunas excepciones y topes específicos para cadenas sensibles como la soja.

Sanidad, sostenibilidad y reglas claras

Otro capítulo central es el de medidas sanitarias y fitosanitarias, que establece procedimientos, plazos y mecanismos de consulta para otorgar previsibilidad al acceso de productos agroalimentarios. Esto cobra especial relevancia frente al endurecimiento de los requisitos europeos, ya que el acuerdo prioriza criterios científicos y limita la aplicación de medidas arbitrarias.

En materia de desarrollo sostenible, el entendimiento incorpora compromisos laborales y ambientales, reconoce el derecho de los Estados a regular y reafirma acuerdos internacionales sobre cambio climático. También introduce principios para evitar medidas ambientales unilaterales y promueve consensos multilaterales, un aspecto sensible para países exportadores de alimentos.

Una oportunidad estratégica para el Mercosur

El informe concluye que los beneficios potenciales del acuerdo son amplios. La Unión Europea es un socio comercial de enorme relevancia, el segundo del Mercosur, y el principal inversor extranjero en el bloque. El pacto aporta previsibilidad, actúa como contrapeso al proteccionismo global, profundiza la internacionalización del Mercosur y mejora su carta de presentación frente a otros países interesados en negociar.

Además, moderniza regulaciones, estabiliza políticas comerciales y crea un escenario más propicio para la inversión. En un mundo cada vez más fragmentado, el acuerdo Mercosur–Unión Europea aparece así como una señal política y económica de peso, con capacidad para redefinir el posicionamiento internacional de la Argentina y darle un nuevo impulso a su agroindustria.