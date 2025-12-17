miércoles 17 de diciembre de 2025
    • Festuca bajo la lupa: detectan en Pergamino un hongo clave que puede afectar la ganadería

    Desde el laboratorio de semillas del INTA Pergamino advierten sobre la presencia de Epichloë coenophiala, un endófito que mejora la persistencia de la festuca pero puede provocar severos problemas sanitarios en el rodeo si no se detecta a tiempo.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    17 de diciembre de 2025 - 13:28
    Un dato clave que remarcan desde el INTA es que la concentración de toxinas no es constante durante el año en festuca.

    

    La festuca es una de las gramíneas más difundidas en los sistemas ganaderos de la región pampeana por su rusticidad, persistencia y buen comportamiento productivo. Sin embargo, detrás de esas virtudes puede esconderse un riesgo silencioso para la hacienda.

    

    
    

    

    Así lo confirmaron recientemente desde el laboratorio de calidad de semillas de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino, donde se logró detectar la presencia de Epichloë coenophiala, el hongo causante de la festucosis.

    El hallazgo forma parte de los trabajos que se realizan en el marco del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS I/714) y pone nuevamente en agenda un tema conocido, pero no siempre suficientemente considerado en el manejo forrajero.

    “Se trata de un hongo endófito, es decir, que vive dentro de la planta de festuca y se transmite exclusivamente a través de la semilla”, explicó la especialista Mariana Fernández, del INTA Pergamino. Según detalló, la relación entre la gramínea y el hongo es una simbiosis: ambos se benefician, ya que la planta gana persistencia, vigor y tolerancia a la sequía.

    Un riesgo latente

    El problema aparece cuando esa misma asociación impacta negativamente en los animales. “Epichloë coenophiala produce toxinas que, al ser consumidas por el ganado, pueden generar una enfermedad conocida como festucosis”, advirtió Fernández. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la cojera, la pérdida de peso, trastornos reproductivos y, en casos severos, la muerte de los animales.

    WhatsApp Image 2025-12-17 at 8.33.38 AM (2)

    Un dato clave que remarcan desde el INTA es que la concentración de toxinas no es constante durante el año. Aumenta principalmente en primavera y verano, cuando se combinan altas temperaturas y elevada humedad ambiental, coincidiendo además con la floración y la semillazón de la festuca. “Es justamente en ese período cuando el riesgo para el rodeo es mayor”, señaló la investigadora.

    Llegar a tiempo

    Por eso, la detección temprana del hongo en semillas se vuelve una herramienta estratégica. Analizar el material antes de la implantación o previo al pastoreo permite anticiparse y tomar decisiones de manejo que reduzcan el impacto sanitario. Desde el organismo técnico recomiendan prestar especial atención al origen de la semilla y recurrir a análisis de calidad que incluyan la presencia de endófitos.

    En un contexto donde la eficiencia productiva y el bienestar animal son cada vez más determinantes, el aporte del INTA Pergamino vuelve a poner en valor el rol de la ciencia aplicada. Identificar a tiempo un problema invisible a simple vista puede marcar la diferencia entre un sistema forrajero virtuoso y pérdidas que se sienten en el campo y en los números.

