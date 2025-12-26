Feriados 2026: el Gobierno sumó tres días no laborables y habrá más fines de semana XXL

Con este esquema, 2026 se perfila como un año con múltiples oportunidades para escapadas y descansos prolongados.

El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables para 2026, con la incorporación de tres jornadas adicionales con fines turísticos que permitirán extender los descansos en distintos momentos del año. La medida fue formalizada mediante la Resolución 164/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Comienza el verano en Argentina: ¿Cuándo será el día más largo del año y la noche más breve?

Ciclo lectivo 2026: las clases en la Provincia comenzarán el 2 de marzo

Según lo dispuesto, los nuevos días no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Estas fechas se suman a los feriados previstos en la Ley N° 27.399, que regula el régimen de días festivos nacionales.

La selección de estas fechas no es casual: cada una fue pensada para generar fines de semana extralargos, una política que el Gobierno viene aplicando en los últimos años con el propósito de dinamizar sectores clave de la economía, como el turismo, la hotelería, la gastronomía y el transporte.

En marzo, el día no laborable del lunes 23 permitirá enlazar el descanso con el feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, generando un fin de semana de cuatro días. En julio, el viernes 10 se suma al jueves 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que en diciembre, el lunes 7 antecede al 8 de diciembre, jornada en la que se conmemora la Inmaculada Concepción de María.

Calendario completo de feriados 2026

Enero: Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero: Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo: Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril: Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible), que coincide con Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo: Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio: Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable, se conmemora el 17).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio: Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto: Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable, sin cambios este año).

Octubre: Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable que se mantiene en lunes).

Noviembre: Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20 para conformar un fin de semana largo).

Diciembre: Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Un mes sin descanso

Como ocurre habitualmente, septiembre vuelve a quedar fuera del calendario de feriados. Por ahora, el mes no cuenta con jornadas no laborables, salvo que en el futuro se avance en declarar feriado el 11 de septiembre, fecha de fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

Con este esquema, 2026 se perfila como un año con múltiples oportunidades para escapadas y descansos prolongados, especialmente para quienes puedan aprovechar los fines de semana XXL.