viernes 26 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Feriados 2026: el Gobierno sumó tres días no laborables y habrá más fines de semana XXL

    Con el objetivo de impulsar el turismo interno, se incorporaron jornadas no laborables en marzo, julio y diciembre, que se acoplan a feriados nacionales.

    26 de diciembre de 2025 - 13:09
    Con este esquema, 2026 se perfila como un año con múltiples oportunidades para escapadas y descansos prolongados.

    Con este esquema, 2026 se perfila como un año con múltiples oportunidades para escapadas y descansos prolongados.

    INFOBAE

    El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables para 2026, con la incorporación de tres jornadas adicionales con fines turísticos que permitirán extender los descansos en distintos momentos del año. La medida fue formalizada mediante la Resolución 164/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

    Lee además
    El inicio de clases el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades.

    Ciclo lectivo 2026: las clases en la Provincia comenzarán el 2 de marzo
    el cambio de estación se producirá este domingo a las 12.03, de acuerdo con la Hora Oficial Argentina, según informó el Servicio de Hidrografía Naval.

    Comienza el verano en Argentina: ¿Cuándo será el día más largo del año y la noche más breve?

    Según lo dispuesto, los nuevos días no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Estas fechas se suman a los feriados previstos en la Ley N° 27.399, que regula el régimen de días festivos nacionales.

    Más fines de semana largos para el turismo

    La selección de estas fechas no es casual: cada una fue pensada para generar fines de semana extralargos, una política que el Gobierno viene aplicando en los últimos años con el propósito de dinamizar sectores clave de la economía, como el turismo, la hotelería, la gastronomía y el transporte.

    En marzo, el día no laborable del lunes 23 permitirá enlazar el descanso con el feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, generando un fin de semana de cuatro días. En julio, el viernes 10 se suma al jueves 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que en diciembre, el lunes 7 antecede al 8 de diciembre, jornada en la que se conmemora la Inmaculada Concepción de María.

    Calendario completo de feriados 2026

    Enero: Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

    Febrero: Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

    Marzo: Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

    Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

    Abril: Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible), que coincide con Jueves Santo (día no laborable).

    Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

    Mayo: Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

    Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

    Junio: Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable, se conmemora el 17).

    Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

    Julio: Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

    Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

    Agosto: Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable, sin cambios este año).

    Octubre: Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable que se mantiene en lunes).

    Noviembre: Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20 para conformar un fin de semana largo).

    Diciembre: Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

    Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

    Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

    Un mes sin descanso

    Como ocurre habitualmente, septiembre vuelve a quedar fuera del calendario de feriados. Por ahora, el mes no cuenta con jornadas no laborables, salvo que en el futuro se avance en declarar feriado el 11 de septiembre, fecha de fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

    Con este esquema, 2026 se perfila como un año con múltiples oportunidades para escapadas y descansos prolongados, especialmente para quienes puedan aprovechar los fines de semana XXL.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ciclo lectivo 2026: las clases en la Provincia comenzarán el 2 de marzo

    Comienza el verano en Argentina: ¿Cuándo será el día más largo del año y la noche más breve?

    El Gobierno detectó 178 mil certificados de discapacidad a nombre de personas fallecidas

    El empleo muestra señales de recuperación y baja la desocupación en la Argentina

    El oficialismo avanza en el Senado para sancionar el Presupuesto 2026

    Argentina y España se enfrentarán el 27 de marzo en Qatar

    La oposición le frenó la derogación de la ley de discapacidad y el financiamiento universitario

    El oficialismo inició el debate del presupuesto, logró el quórum al límite y ganó una pulseada clave

    El empresario argentino Enrique Shaw a un paso de su beatificación

    El Gobierno Nacional decretó dos asuetos para diciembre: cuándo serán y a quiénes alcanza

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Abandonado, había sido adoptado pro el barrio. Tras una operación, no soportó los cohetes y murió .

    San Pedro: Adiós a Ciro, el perrito del barrio de Lavalle y 11 de Septiembre que no soportó la pirotecnia
    La pelea entre las dos mujeres sólo interpeló a dos jóvenes que intervinieron para separalas.

    Pelea entre dos mujeres en pleno microcentro generó tensión en la víspera de Nochebuena

    Se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas, con impacto previsto durante la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre.

    Alerta amarilla por lluvias y tormentas en San Nicolás para la madrugada y mañana del sábado

    Daniel Pagliarulo se fue de la casa tras una discusión y les envió mensajes preocupantes a sus seres queridos.

    Averiguación de paradero: un hombre se fue de la casa y les dejó un mensaje preocupante a los familiares

    Avatar: Fuego y Cenizas se proyecta por estos días en Cinema Pergamino.
    Entretenimiento

    Con el estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, la trilogía hizo historia en el cine mundial