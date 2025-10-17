Mar del Plata: Federico Sturzenegger: "Estamos dejando de ser unos pelotudos" y anticipó más reformas

En una exposición cargada de frases filosas en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata , el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , cuestionó las trabas estructurales de la economía argentina, anunció reformas adicionales y criticó privilegios sindicales. “Estamos dejando de ser unos pelotudos”, lanzó al comparar la producción minera con Chile.

Con tono irónico, Sturzenegger planteó: “Cuando Dios creó los Andes, puso el cobre y el oro sólo de un lado. La otra hipótesis es que somos unos pelotudos”. Y aclaró: “Esa última es la que va. Estamos dejando de ser unos pelotudos”.

El ministro explicó que Chile exporta US$50.000 millones anuales en minerales, mientras que Argentina apenas US$4000 millones. Aseguró que su gestión apunta a generar “círculos virtuosos” entre minería, transporte e industria, apoyados en equilibrio fiscal y respeto a la propiedad privada.

“Argentina va a tener una de las energías más baratas del mundo, lo que reducirá el costo país e impulsará la industrialización”, afirmó. También destacó las licitaciones en curso para potenciar el Belgrano Cargas .

Desregulación, Starlink y “curritos” heredados

El funcionario repasó logros y medidas adoptadas desde su cartera. Señaló que recibió 210 pedidos de desregulación en la edición pasada de IDEA y que ya se resolvieron 94. “Vinimos a rendir cuentas”, dijo, vestido con una camiseta de la selección argentina.

Criticó “curritos” implementados durante la gestión de Alberto Fernández, como el “peaje ridículo” en la habilitación de camiones. También destacó la habilitación de Starlink, con 250.000 usuarios activos tras la apertura satelital vía DNU, y cuestionó los US$7000 millones invertidos en fibra óptica por ARSAT.

Aseguró que desde diciembre se eliminaron más de 10.000 normas y adelantó nuevas medidas para sectores como transporte, telecomunicaciones y energía.

Reforma laboral: impuestos, “peajes” y convenios

Sturzenegger detalló cuatro ejes de la reforma laboral que impulsa el Gobierno:

Altos impuestos al trabajo: “Se habla mucho de retenciones, pero poco de la carga sobre el empleo”.

Peajes en convenios colectivos: Señaló costos adicionales impuestos por sindicatos. “Son 100% ilegales”, dijo, y recordó que los prohibió por decreto.

Costos sindicales: “En Camioneros se llevan $1 millón por trabajador por año; los encargados $1,3 millones. Eso lo pagan los que tienen departamentos y expensas”.

Prevalencia de convenios inferiores: busca adaptar las condiciones laborales a cada región para aumentar la empleabilidad. “En el NOA, la tasa de empleo subiría 16 puntos”, aseguró.

Un sistema de privilegios “difícil de desarmar”

El ministro también cuestionó los “monopolios culturales” como el de SADAIC y las restricciones en el sector del transporte fluvial. “A veces el juego es difícil. Argentina tiene un sistema de castas con privilegios que no son fáciles de eliminar”, sostuvo.

Cerró su intervención con una frase del boxeador Muhammad Ali: “No son las montañas que tienes adelante las que te cansan, sino las piedras en tu zapato”.