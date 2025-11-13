Faena bovina: leve repunte mensual y señales de ajuste en la producción nacional

El último Informe de Faena y Producción Bovina del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) reflejó que octubre de 2025 fue un mes de estabilidad productiva y de cierta prudencia en la faena. Con 1,201 millones de cabezas procesadas, el sector mostró una suba leve respecto de septiembre (+2,3%), pero todavía se ubicó 4,9% por debajo del mismo mes del año anterior, cuando la actividad había superado las 1,28 millones de cabezas.

El documento, presentado por Mario Ravettino , presidente del Consorcio ABC , también precisó que el volumen producido fue de 278,6 mil toneladas res con hueso , lo que implicó un incremento mensual moderado, aunque sin lograr revertir la caída interanual. La tendencia confirma un año de estabilidad en la producción, con 2,63 millones de toneladas acumuladas entre enero y octubre, prácticamente el mismo registro que en 2024.

La lectura técnica del informe muestra un cambio en la composición de la faena: se redujo la participación de las vacas, mientras que vaquillonas y novillitos ganaron terreno. En comparación con septiembre, la faena de hembras jóvenes subió más del 10%, mientras que la de vacas cayó 6,6%. Esto sugiere una mayor retención de vientres adultos, posiblemente por las expectativas de mejores condiciones forrajeras hacia fin de año.

A nivel de estructura, el 47,7% de la faena total correspondió a hembras , proporción levemente superior al año anterior. En el acumulado de diez meses, esa participación se mantiene en 47,3%, con unas 116 mil cabezas menos que en igual período de 2024. El dato consolida una leve moderación del proceso de liquidación, que había sido más marcado durante 2023.

Pesos más altos y eficiencia industrial

Otro aspecto relevante del informe es el peso promedio de las carcasas, que en octubre se ubicó en 231,9 kilogramos, igual que en septiembre y 1,6% por encima del promedio de octubre de 2024. En lo que va del año, el peso medio se mantiene en 231,3 kilos, confirmando una mayor eficiencia productiva y mejor aprovechamiento de los animales terminados, especialmente en novillos y vaquillonas.

“El rendimiento se mantuvo firme y refleja un trabajo sostenido de las plantas y los productores en materia de terminación y manejo”, explicó Ravettino en el comunicado. El dato no es menor: un incremento en el peso promedio, aún con una faena estable o en baja, ayuda a sostener el nivel de producción total de carne disponible.

Las empresas que integran el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) representaron el 34,3% de la faena nacional en octubre, unas 411,8 mil cabezas, manteniendo una presencia fuerte pese a leves ajustes. Si bien la participación bajó respecto de septiembre (34,7%), fue superior al registro de octubre 2024 (34,1%), lo que indica un sostén en la actividad exportadora a pesar de las restricciones estacionales de oferta.

Entre las firmas destacadas por volumen de procesamiento se ubicaron Swift Argentina, Frig. Rioplatense, Grupo Lequio, Frimsa y Catter Meat, entre otras. En conjunto, las empresas asociadas al ABC faenaron 3,9 millones de bovinos en los primeros diez meses del año, manteniendo su cuota histórica de alrededor de un tercio de la producción nacional.

El informe también consignó que los feedlots acumulan 1,8 millones de bovinos en engorde, cifra 8% menor que el año pasado, reflejando el impacto de los costos de alimentación y la recomposición de los sistemas pastoriles tras la sequía. Este dato podría anticipar cierta menor disponibilidad de animales para faena en los próximos meses, aunque con una mejora en los índices de terminación.

Una ganadería en búsqueda de equilibrio

Los resultados de octubre confirman que la ganadería argentina atraviesa una fase de ajuste suave, en la que se intenta equilibrar los márgenes del engorde, la recomposición del stock y la demanda de exportación. A pesar de las bajas interanuales, la producción se mantiene firme, y el sector exportador continúa siendo un pilar de estabilidad dentro de la cadena cárnica.

Con precios internacionales más estables y una oferta interna que empieza a ordenarse, el cierre de 2025 podría mostrar una mejor relación entre faena, peso y producción, anticipando un 2026 con mayor previsibilidad.