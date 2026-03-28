Cocinar y aprender recetas podría reducir el riesgo de demencia hasta un 70%, según un estudio

Un estudio realizado en Japón relaciona la preparación frecuente de comidas caseras con una reducción significativa en el riesgo de desarrollar demencia.

La demencia constituye un síndrome neurodegenerativo que afecta las funciones cognitivas, interfiriendo en la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Esta condición no es una enfermedad específica, sino un término general que engloba diversos trastornos, siendo la enfermedad de Alzheimer la causa más frecuente.

A nivel mundial, se estima que más de 55 millones de personas viven con esta condición , según datos de la Organización Mundial de la Salud. Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos, en un contexto donde el envejecimiento poblacional incrementa la prevalencia de este síndrome. Asimismo, representa una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores, afectando no solo a quienes la padecen, sino también a sus familias y cuidadores.

Los síntomas pueden variar, pero incluyen pérdida de memoria, desorientación temporal y espacial, dificultades para comunicarse y cambios en la personalidad o el comportamiento. Actualmente, no existe una cura y el abordaje se centra en tratamientos que buscan mejorar la calidad de vida y retrasar el avance de los signos. Con este panorama, un estudio identificó que preparar las comidas en casa puede asociarse con una reducción considerable en el riesgo de desarrollar demencia.

La relación de cocinar en el hogar y la demencia

Preparar los alimentos en casa podría ser una medida eficaz para reducir el riesgo de demencia en personas mayores, según concluye un estudio publicado en la revista Journal of Epidemiology & Community Health.

La investigación, realizada en Japón, señala que la preparación frecuente de comidas caseras, sobre todo si se utilizan ingredientes frescos, se asocia con una disminución significativa en la incidencia de deterioro cognitivo. El trabajo destaca la preocupación por la tendencia de muchos adultos mayores a consumir alimentos congelados o precocinados, lo que podría limitar tanto la actividad física como la estimulación mental necesaria para mantener la salud cerebral.

De acuerdo con los investigadores del Estudio de Evaluación Gerontológica de Japón, aporta beneficios que van más allá de la nutrición. El análisis de los datos revela que preparar una comida desde cero al menos una vez por semana puede reducir el riesgo de demencia hasta en un 30%. El efecto protector es aún mayor en quienes tienen menos experiencia culinaria, donde el riesgo llega a disminuir hasta en un 70%. Los autores del estudio sostienen que la cocina implica una serie de tareas cognitivas y motoras complejas que resultan especialmente estimulantes para el cerebro.

La evidencia presentada sugiere que crear entornos donde las personas mayores puedan cocinar sus propias comidas podría ser una estrategia relevante en la prevención de la demencia. Según los datos, la actividad de cocinar fomenta la autonomía, favorece la interacción social y contribuye a mantener un estilo de vida activo, todos aspectos vinculados a una mejor salud cognitiva en la vejez.

El impacto de la frecuencia al cocinar

La revisión realizada en Japón también hizo hincapié en la frecuencia con la que se cocina en la casa, como también el nivel de habilidades culinarias. Los autores explican que ambas cuestiones influyen de manera significativa en la reducción del riesgo de demencia en personas mayores. Así analizaron la relación entre cuántas veces por semana los participantes preparaban comidas desde cero y su competencia en tareas básicas de cocina, como pelar frutas y verduras o preparar guisos.

Los datos muestran que quienes cocinan al menos una vez por semana presentan un riesgo 23 % menor de desarrollar demencia en hombres y un 27 % menor en mujeres, en comparación con aquellos que no lo hacen. Este efecto resulta especialmente marcado en personas con poca experiencia culinaria: para este grupo, preparar los alimentos desde cero al menos una vez por semana se asocia con una reducción del 67 % en el riesgo de la condición.

La explicación propuesta por el estudio es que, para quienes poseen menores habilidades, la cocina representa una experiencia novedosa y estimulante a nivel cognitivo. Llevar a cabo actividades como planificar, comprar ingredientes, organizar la preparación y servir la comida exige la puesta en marcha de procesos mentales complejos y variados. Según los autores, estos desafíos pueden ayudar a mantener la función cerebral activa y resiliente frente al deterioro cognitivo.ç

El análisis también indica que, si bien un alto grado de competencia culinaria está relacionado con un menor riesgo, aumentar la frecuencia de la cocina en quienes ya poseen esas habilidades no incrementa de manera adicional la protección. Los beneficios se concentran sobre todo en quienes adquieren nuevas destrezas o desafían sus capacidades previas al involucrarse en la preparación de comidas.

Cómo se desarrolló el estudio relacionado con la demencia

La investigación se basó en el análisis de datos recopilados dentro del Estudio de Evaluación Gerontológica de Japón. Este trabajo observacional incluyó a 10.978 personas de al menos 65 años, cuya salud cognitiva fue monitoreada durante un período de seis años, hasta 2022. Los participantes fueron seleccionados para examinar la posible relación entre la frecuencia de la cocina en casa, las habilidades culinarias y la incidencia de demencia.

La muestra presentaba variedad en cuanto a edad, género, educación e ingresos: una quinta parte de los participantes tenía más de 80 años, la mitad eran mujeres y un tercio contaba con menos de nueve años de educación.

Durante el seguimiento, 1.195 personas desarrollaron el síndrome (incidencia acumulada del 11%), 870 fallecieron y 157 se mudaron antes de desarrollarlo. Los casos fueron identificados a través de registros del sistema público de seguros, que documenta el deterioro cognitivo funcionalmente significativo que requiere cuidados específicos.

El análisis estadístico consideró no solo la frecuencia de cocina y las habilidades culinarias, sino también factores potencialmente influyentes como el estilo de vida, los ingresos familiares y los años de educación. Además, los investigadores controlaron el impacto de otras actividades asociadas a la reserva cognitiva, como las manualidades, el voluntariado y la jardinería, para aislar el efecto específico de la cocina en casa sobre el riesgo de demencia.

Fuente: Infobae.