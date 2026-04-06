Un alfajor argentino fue elegido como el mejor del mundo

Coronados otra vez. De Traslasierra al mundo: un alfajor de Córdoba lideró el ranking de TasteAtlas. LA VOZ.

Los alfajores son uno de los dulces más elegidos y consumidos por millones de argentinos. En ese sentido, uno en particular fue elegido como el mejor del mundo por Taste Atlas, una reconocida plataforma gastronómica internacional. El dulce de leche y la cobertura de chocolate fueron los pilares de este reconocimiento.

Qué alfajor argentino fue elegido como el mejor del mundo Es el alfajor de chocolate tradicional de El Nazareno, una fábrica familiar originaria de Traslasierra, en Córdoba, que comenzó a producir alfajores y dulces en 1982. En marzo de este año, TasteAtlas los ubicó primeros en el ranking de las 100 mejores galletas del mundo.

“El dulce de leche es cremoso, con un sabor lácteo intenso y una dulzura natural que no resulta invasiva, sino que se integra de manera armónica con el resto de la composición. La cobertura de chocolate es suave y golosa, y aporta un sutil toque amargo que equilibra la intensidad dulce del relleno”, destacó el sitio.

Qué otros alfajores argentinos fueron destacados por el ranking Más allá de destacar a El Nazareno, el ranking reconoció a una gran cantidad de alfajores argentinos. El top 5 del listado está compuesto por:

El Nazareno – Alfajor de Chocolate Tradicional.

– Alfajor de Chocolate Tradicional. Guolis – Intenso Negro.

– Intenso Negro. La Olla de Cobre – Alfajor.

– Alfajor. Señor Alfajor – Alfajor Frambuesa y Merengue.

– Alfajor Frambuesa y Merengue. Alfajores Malfatti – Clásico Marplatense. De esta manera, uno de los productos más tradicionales de la cultura argentina trasciende fronteras y se ubica como uno de los dulces más destacados del mundo entero. Fuente: TN.

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