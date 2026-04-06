Industriales del pan advierten por un aumento inminente en el precio

La Federación de la Industria del Pan y Afines advirtió este lunes que la rentabilidad del sector “está en su mínimo histórico” por lo que habrá traslado a precios al público prácticamente inmediato del incremento en los insumos que, según denunciaron, experimenta una fuerte aceleración.

En un comunicado, la a Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa) alertó sobre la imposibilidad de sostener los valores actuales del pan.

Elaboración del pan y derivados Desde la entidad señalaron que, durante meses, las panaderías absorbieron subas para evitar trasladarlas al consumidor, pero remarcaron que la rentabilidad llegó a un “mínimo histórico”, poniendo en riesgo la continuidad de miles de pymes y fuentes de trabajo.

Entre los factores que presionan sobre la actividad, detallaron aumentos del 30% en insumos clave como grasas, margarinas, azúcar y empaques, además de subas en tarifas de servicios, combustibles, costos de distribución, salarios y alquileres.

Contexto económico complejo, sin aumento de las harinas En este contexto, Faipa sostuvo que los incrementos deberán reflejarse en los precios para garantizar el abastecimiento y mantener la calidad de los productos, al tiempo que reafirmó su compromiso con la producción nacional y el acceso al pan como alimento esencial.

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