El origen de la palabra "restaurante", explicado por un chef

La palabra francesa "restaurant" se usó para describir los alimentos que "restauraban" el cuerpo, como sopas y caldos.

El chef Jordi Roca , referente de la repostería compartió una explicación sobre el origen de la palabra restaurante . Su relato recupera un momento histórico que redefinió la profesión: la salida de cocineros de las cortes hacia nuevas formas de servicio y venta de comidas.

Roca sitúa el nacimiento del término en Francia “después de la revolución francesa”. Según su explicación, muchos cocineros que trabajaban en palacios perdieron sus empleos: “Los que eran los chefs o los cocineros de los palacios se quedaron sin trabajo” y tuvieron que reinventarse fuera de la nobleza, transformando la oferta culinaria.

El chef describe que esos profesionales abrieron casas de comidas que empezaron a llamarse “le restaurant”. En esos locales, explicaba Roca, “restauraban a los viajeros”, es decir, ofrecían alimento y reposo a quienes pasaban por allí. Esa función de recuperar fuerzas fue clave para que el nombre perdurara.

Con el uso y la traducción, la palabra francesa derivó en el español como “restaurante” y se vinculó también con la figura del propietario o encargado: “restaurante” y “restaurador” pasaron a designar tanto el lugar como al emprendedor.

El detrás del origen de los restaurantes

Jordi añade que la idea de “restaurar” al cliente no era solo alimentar: “Un restaurador es alguien que se dedica a restaurar el cuerpo, la mente y el alma de sus clientes”, frase que refleja la dimensión social y simbólica que adquirió el oficio. Esa concepción ayudó a legitimar y popularizar el término.

La etimología que propone el chef indica que estamos ante una palabra con más de dos siglos de historia, importada de la Francia posrevolucionaria y adaptada a distintos idiomas y realidades. Hoy, el término restaurante convive en la diaria de cartas, reseñas y guías gastronómicas.

Fuente: La 100.