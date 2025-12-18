jueves 18 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El origen de la palabra "restaurante", explicado por un chef

    El chef cuenta cómo el término "restaurante" vino de Francia tras la revolución y se consolidó en la gastronomía.

    18 de diciembre de 2025 - 10:11
    &nbsp;Hoy, el término&nbsp;restaurante&nbsp;convive en la diaria de cartas, reseñas y guías gastronómicas.

     Hoy, el término restaurante convive en la diaria de cartas, reseñas y guías gastronómicas.

    ISTOCK.
    La palabra francesa restaurant&nbsp;se usó para describir los alimentos que restauraban el cuerpo, como sopas y caldos.

    La palabra francesa "restaurant" se usó para describir los alimentos que "restauraban" el cuerpo, como sopas y caldos.

    INFO GASTRONÓMICA.

    El chef Jordi Roca, referente de la repostería compartió una explicación sobre el origen de la palabra restaurante. Su relato recupera un momento histórico que redefinió la profesión: la salida de cocineros de las cortes hacia nuevas formas de servicio y venta de comidas.

    Lee además
    Se trata de una propuesta que combina la tendencia global del smash con uno de los sabores más reconocidos de la cocina veraniega. 

    La "Caesar Burger", la nueva tendencia gastronómica para el verano
    Ubicada en la esquina de avenida Colón y 11 de Septiembre, Sandwichería Avenida es sinónimo de tradición y confianza en la gastronomía local.
    La Opinión Gourmet

    Sandwichería Avenida: el clásico de Pergamino que resuelve tu lunch en dos clics

    El contexto histórico de la palabra “restaurante”

    Roca sitúa el nacimiento del término en Francia “después de la revolución francesa”. Según su explicación, muchos cocineros que trabajaban en palacios perdieron sus empleos: “Los que eran los chefs o los cocineros de los palacios se quedaron sin trabajo” y tuvieron que reinventarse fuera de la nobleza, transformando la oferta culinaria.

    El chef describe que esos profesionales abrieron casas de comidas que empezaron a llamarse “le restaurant”. En esos locales, explicaba Roca, “restauraban a los viajeros”, es decir, ofrecían alimento y reposo a quienes pasaban por allí. Esa función de recuperar fuerzas fue clave para que el nombre perdurara.

    Con el uso y la traducción, la palabra francesa derivó en el español como “restaurante” y se vinculó también con la figura del propietario o encargado: “restaurante” y “restaurador” pasaron a designar tanto el lugar como al emprendedor.

    El detrás del origen de los restaurantes

    Jordi añade que la idea de “restaurar” al cliente no era solo alimentar: “Un restaurador es alguien que se dedica a restaurar el cuerpo, la mente y el alma de sus clientes”, frase que refleja la dimensión social y simbólica que adquirió el oficio. Esa concepción ayudó a legitimar y popularizar el término.

    La etimología que propone el chef indica que estamos ante una palabra con más de dos siglos de historia, importada de la Francia posrevolucionaria y adaptada a distintos idiomas y realidades. Hoy, el término restaurante convive en la diaria de cartas, reseñas y guías gastronómicas.

    Fuente: La 100.

    Temas
    Seguí leyendo

    La "Caesar Burger", la nueva tendencia gastronómica para el verano

    Sandwichería Avenida: el clásico de Pergamino que resuelve tu lunch en dos clics

    Séptimo Cielo: una experiencia gourmet para saborear las noches de Pergamino

    Pan Dulce de Oro 2025: Panadería Nemo se coronó campeona de la primera edición

    Fiorente en Pergamino: sabores que invitan a quedarse, a cualquier hora del día

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

    Hoy se celebra el Día del Cupcake, un clásico de la pastelería

    Cambio de rumbo: celebridades que apuestan a la gastronomía con cafés, pastelerías y casas de pasta

    La cocina italiana, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

    Los mejores alimentos para combatir el calor extremo: cómo sumar agua al cuerpo sin darte cuenta

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Zarcam acordó la participación en el Parque Fotovoltaico Zárate

    Zárate: Zarcam acordó su participación en el Parque Fotovoltaico
    Vecinos de Costa Pobre denunciaron un grave conflicto generado tras la remoción de un tramo de la calle Traverso, único acceso directo al área donde se ubican sus viviendas.

    Ramallo: Fuerte queja vecinal por la remoción del único acceso en Costa Pobre

    El Puerto de San Pedro mantiene su ritmo operativo en el cierre del año con el arribo del buque Gullholmen Island, que carga cereales con destino al mercado brasileño.

    El Puerto de San Pedro embarca 30 mil toneladas de trigo y cebada rumbo a mercados internacionales

    Baradero ya es parte de la Red de Archivos de la provincia de Buenos Aires

    Baradero se suma a la Red de Archivos bonaerense y fortalece la preservación de su patrimonio histórico

    Ioma viene alertando sobre maniobras de estafas a través de falsas publicaciones en redes sociales.

    Un médico jubilado fue víctima de una estafa virtual tras un falso anuncio de IOMA en Facebook