miércoles 17 de diciembre de 2025
    • Diputados

    El oficialismo inició el debate del presupuesto, logró el quórum al límite y ganó una pulseada clave

    Con apoyo de bloques aliados, el Gobierno impuso que el proyecto se vote por capítulos y evitó discutir artículos sensibles como el financiamiento universitario

    17 de diciembre de 2025 - 16:19
    El desafío del bloque libertario

    El desafío del bloque libertario

    Manuel Cortina

    Con el respaldo de bloques aliados y tras una negociación contrarreloj, el oficialismo logró este mediodía iniciar en la Cámara de Diputados el debate del Presupuesto 2026, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno, y se impuso en una pulseada clave al conseguir que la iniciativa no se vote artículo por artículo.

    Desde muy joven Enrique Shaw tuvo el propósito de avanzar en el camino de la santidad. Su vida fue testimonio de virtudes cristianas.

    El empresario argentino Enrique Shaw a un paso de su beatificación
    El asueto alcanza exclusivamente al personal de la Administración Pública Nacional, es decir, a los organismos que dependen del Estado nacional.

    El Gobierno Nacional decretó dos asuetos para diciembre: cuándo serán y a quiénes alcanza

    El quorum

    El quórum se alcanzó en el límite gracias al acompañamiento de sectores aliados, entre ellos un grupo de Provincias Unidas, en una sesión que se anticipa extensa y cargada de tensión política. La mayoría de los diputados que habilitaron el debate responden a gobernadores dialoguistas, interesados —al igual que la Casa Rosada— en una rápida sanción de la ley.

    Los temas

    Además del Presupuesto, la Cámara discute otros dos dictámenes prioritarios para el Poder Ejecutivo: el proyecto de “inocencia fiscal”, que busca incentivar el uso de dólares no declarados, y una iniciativa que establece penas de prisión para los funcionarios que aprueben o ejecuten presupuestos con déficit fiscal, esta última duramente cuestionada por la oposición por su presunta inconstitucionalidad.

    Si bien Unión por la Patria, la izquierda y un sector de Provincias Unidas se negaron a dar quórum, el oficialismo consiguió abrir la sesión. El foco, sin embargo, estaba puesto en la votación en particular de los 83 artículos del proyecto, especialmente en aquellos considerados más conflictivos.

    Entre ellos se destaca el artículo 75, que propone derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, normas que ya fueron suspendidas por el Gobierno pese a haber sido ratificadas por ambas cámaras del Congreso. Para evitar ese debate puntual, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, propuso que la votación se realice por capítulos y no por artículo.

    La maniobra desató una fuerte reacción opositora. “Esto impide que los diputados se expresen sobre artículos clave”, advirtió Pablo Juliano (Provincias Unidas). Desde la izquierda, Myriam Bregman fue aún más dura: “El que vote por derogar las leyes de discapacidad y universidades que dé la cara. Basta de trampitas reglamentarias”. Germán Martínez, de Unión por la Patria, sumó críticas y reclamó una votación artículo por artículo “para no camuflar decisiones que perjudican a sectores sensibles”.

    Pese a los cuestionamientos, el oficialismo logró imponer su postura con 130 votos afirmativos, frente a 112 negativos y una abstención, asegurando así una ventaja decisiva para encaminar la aprobación del proyecto tanto en general como en particular.

    El oficialismo

    En el oficialismo descuentan que contarán con el respaldo del flamante interbloque Fuerza del Cambio —integrado por Pro y la UCR— y de bloques provinciales, a los que el Gobierno ofreció distintas concesiones. Entre ellas, la inclusión de una cláusula que promete girar a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación ordenados por la Corte Suprema, aunque los plazos y montos quedarán a criterio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

    El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre del próximo año. También prevé un aumento del 10,6% en las exportaciones, del 11% en las importaciones y un superávit primario del 1,5% del PBI.

    Desde la oposición ya anticiparon su rechazo. Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda cuestionan la sustentabilidad de las proyecciones macroeconómicas y presentaron propuestas alternativas que incluyen la continuidad del financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad, la recomposición jubilatoria y la actualización de asignaciones y bonos previsionales.

    Desde muy joven Enrique Shaw tuvo el propósito de avanzar en el camino de la santidad. Su vida fue testimonio de virtudes cristianas.

    El empresario argentino Enrique Shaw a un paso de su beatificación

