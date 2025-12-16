El Gobierno Nacional decretó dos asuetos para diciembre: cuándo serán y a quiénes alcanza

El asueto alcanza exclusivamente al personal de la Administración Pública Nacional, es decir, a los organismos que dependen del Estado nacional.

El Gobierno Nacional decretó asueto administrativo para los empleados de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en la previa de Navidad y Año Nuevo . La decisión fue oficializada mediante el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El Gobierno acelera negociaciones en el Congreso para aprobar sus reformas: calendario al límite

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni , y busca facilitar los preparativos y los traslados familiares durante las fiestas de fin de año.

Según el texto oficial, las fechas del 24 y 31 de diciembre tienen un fuerte significado cultural, social y familiar para los argentinos, ya que suelen estar asociadas a reuniones y celebraciones con seres queridos.

En ese sentido, el Gobierno consideró “oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las festividades”, permitiendo que los trabajadores estatales cuenten con tiempo razonable para los preparativos, viajes y actividades propias de estas conmemoraciones.

Además, desde el Ejecutivo señalaron que la medida no implica ningún gasto adicional para el Estado y que tendrá un impacto positivo en el sector turístico, al favorecer los desplazamientos internos.

A quiénes alcanza el asueto del 24 y 31 de diciembre

El asueto alcanza exclusivamente al personal de la Administración Pública Nacional, es decir, a los organismos que dependen del Estado nacional.

Sin embargo, el decreto aclara que cada organismo deberá garantizar la continuidad de los servicios esenciales, especialmente en áreas sensibles.

A pesar del asueto administrativo, el Gobierno estableció que deberán funcionar con normalidad los servicios esenciales, entre ellos: Salud, Seguridad, Emergencias.

Cada dependencia será responsable de organizar guardias y esquemas de trabajo para asegurar la atención a la población.

Qué pasa con los bancos y entidades financieras

El decreto también especifica que la medida no incluye a los bancos ni a las entidades financieras. Por lo tanto, estas instituciones deberán trabajar con normalidad tanto el 24 como el 31 de diciembre. (Fuente: viapais.com.ar)