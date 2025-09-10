miércoles 10 de septiembre de 2025
    • Clubes de barrio

    El Gobierno nacional cambia condiciones para acceder a subsidios de luz y gas

    El Gobierno nacional estableció un plazo para que las instituciones revaliden su inscripción a la tarifa diferencial de los servicios energéticos.

    10 de septiembre de 2025 - 14:34
    Cambios en el tema tarifas de luz y gas para los clubes de barrio.

    El Gobierno nacional dispuso un nuevo procedimiento para que los clubes de barrio y de pueblo puedan mantener el beneficio de la tarifa diferencial en los servicios de luz y gas por redes en un contexto en que “la focalización es una herramienta clave para la asignación de la ayuda a quienes realmente la necesitan”.

    Lo hizo a través de la disposición 4/2025 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Allí se indica que se determinó la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que “permita trasladar a los usuarios los costos reales de la energía, promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”.

    Las medidas del Gobierno nacional

    Para el Ejecutivo “no resulta razonable otorgar ni mantener subsidios al consumo energético en aquellas entidades que, si bien tienen fines deportivos o recreativos, su situación financiera está sostenida por el aporte de socios con capacidad contributiva”.

    Cabe recordar que el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó a fines de junio que la reinscripción apunta a “sanear el esquema tarifario” y eliminar “privilegios indebidos” otorgados durante años a entidades que no cumplen con las condiciones del régimen.

    El funcionario dijo que las instituciones que accedían a subsidios deberán volver a revalidar esos beneficios, los cuales pueden ser denegados. Es decir, más allá de que cada institución valide su permanencia en el beneficio, el Gobierno aplicará criterios de inclusión y exclusión para garantizar que solo reciban el subsidio quienes realmente lo necesitan. Y puso como ejemplo un club de Ciudad de Buenos Aires, donde una entidad debía abonar 57 millones de pesos y solo desembolsó 34 millones, con un subsidio de 23 millones.

    La situación de los clubes de barrio

    Según los resultados de la reciente Encuesta Nacional de Clubes realizada por Táctica, laboratorio del deporte argentino, el 40% de los clubes de barrio de todo el país manifestó estar “peor” económicamente que en 2023, lo que da cuenta del fuerte impacto que la crisis económica golpea sobre estas instituciones.

    En este contexto, el 75% de los clubes chicos y medianos aumentó su cuota social por debajo de la inflación, a pesar de que, por ejemplo, el 95% registró incrementos en los servicios. Este dato es el que enciende la alarma de las autoridades de las instituciones.

    Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, actualmente hay 2.228 entidades incluidas en el régimen de beneficios sobre las facturas de energía. La Ley 27.098 establece como requisitos para acceder al beneficio contar con personería jurídica vigente y domicilio legal en la Argentina, acreditar al menos tres años de antigüedad desde su constitución formal y tener entre 50 y 2.000 asociados al momento de la inscripción.

    Temas
