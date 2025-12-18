La oposición le frenó la derogación de la ley de discapacidad y el financiamiento universitario

El Gobierno logró este martes la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, pero sufrió un revés político de alto impacto: la oposición rechazó un capítulo clave que buscaba derogar la ley de discapacidad y el financiamiento universitario , dejando el proyecto amputado en uno de sus ejes centrales.

En el debut de las sesiones extraordinarias, el oficialismo consiguió aprobar el proyecto en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, gracias al respaldo del interbloque Pro-UCR y de gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada. Sin embargo, el triunfo fue parcial: en la votación en particular, la Cámara rechazó el capítulo XI, una derrota que los propios libertarios calificaron como “grave”.

Ese capítulo concentraba una serie de derogaciones sensibles. Entre ellas, la eliminación de la ley de emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario, normas que el Gobierno ya había intentado dejar sin efecto pese a que ambas cámaras del Congreso rechazaron los vetos presidenciales. También incluía la ampliación del régimen de zonas frías, cambios en asignaciones familiares y la prórroga de la emergencia en salud pediátrica.

El rechazo se produjo tras una jornada de negociaciones frenéticas. A sabiendas de que el artículo 75 —el más polémico— podía caer, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, había impulsado una votación por capítulos para diluir el impacto. La estrategia no alcanzó. Al momento de votar, el capítulo XI fue rechazado por 123 votos contra 117, con dos abstenciones.

El oficialismo no logró retener el apoyo de diputados alineados con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), ni de un grupo de radicales que se negó a acompañar lo que consideraron una maniobra para derogar leyes “por la ventana”.

En un último intento por salvar el capítulo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, anunció modificaciones de último momento. Entre ellas, la incorporación de un artículo que habilitaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a girar a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación reclamados por Jorge Macri y avalados por la Corte Suprema. Esa cláusula fue colocada deliberadamente dentro del capítulo XI, junto con el financiamiento del Poder Judicial, en una jugada que la oposición leyó como un intento de condicionar futuras judicializaciones.

La reacción fue inmediata. “Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que no judicialice el capítulo. Son unos chantas”, lanzó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, durante el debate.

Con el ministro del Interior, Diego Santilli, instalado en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, las negociaciones se estiraron hasta la madrugada. Los bloques provinciales elevaron sus demandas: más obras públicas, Aportes del Tesoro Nacional y definiciones sobre deudas y organismos estratégicos como YMAD, en Catamarca. “Se están cotizando caro los aliados”, admitían en el entorno del Gobierno.

Pese al fracaso parcial, el Presupuesto 2026 avanzó al Senado con sus principales lineamientos macroeconómicos intactos. El texto proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1%, un dólar oficial a $1423 para diciembre de 2026 y un superávit primario del 1,5% del PBI. La oposición cuestionó la viabilidad de esas cifras y anticipó que no acompañará el proyecto en la Cámara alta.

Eventual veto presidencial

Incluso dentro del oficialismo comenzó a circular la hipótesis de un eventual veto presidencial al Presupuesto, ante la imposibilidad de avanzar con las derogaciones que Javier Milei considera centrales. El revés parlamentario dejó en evidencia los límites del armado político del Gobierno y anticipa un trámite complejo en el Senado.