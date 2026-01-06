martes 06 de enero de 2026
    • El flete vuelve a la carga: en el agro, cerró 2025 con subas por encima de la inflación

    Impulsados por el combustible y los costos laborales, los gastos de flete para mover la producción aumentaron 37% en el año y se consolidan como un factor que erosiona la rentabilidad agropecuaria.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    6 de enero de 2026 - 10:27
    El flete vuelve a ser variable de ajuste para el agro.

    El flete vuelve a ser variable de ajuste para el agro.

    El transporte de cargas volvió a convertirse en una de las variables más incómodas para los márgenes del agro. En un año marcado por la recomposición de precios relativos y una actividad económica aún irregular, los costos de flete avanzaron con mayor velocidad que el índice general de precios y cerraron 2025 con un incremento acumulado del 37%.

    El factor determinante detrás de esta dinámica en soja sigue siendo el escenario productivo en Sudamérica.

    La soja empieza 2026 bajo presión: el mercado pierde referencias y el clima manda
    RENATRE tendrá al frente a un hombre de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

    Renatre: la Sociedad Rural Argentina toma la posta en la presidencia

    El dato surge del Índice de Costos de Transporte (ICT), que elabora mensualmente la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Solo en diciembre, el indicador registró una suba del 2,3%, confirmando una dinámica de aceleración que se afianzó durante la segunda mitad del año.

    De este modo, el transporte terminó 2025 superando a la inflación minorista por al menos cinco puntos porcentuales, según estimaciones privadas, a la espera del dato oficial que difundirá el Indec a mediados de enero. Para las economías regionales y los productores alejados de los puertos, el impacto se siente con mayor crudeza.

    Una segunda mitad del año más exigente

    Tras un primer semestre relativamente estable, con ajustes contenidos, el ICT comenzó a mostrar un ritmo más intenso a partir de julio. Ese mes marcó un salto del 4%, al que le siguieron aumentos del 3,5% en agosto, 2,9% en septiembre, 3,3% en octubre y 2,6% en noviembre.

    En diciembre, aunque el incremento fue menor, volvió a quedar en evidencia que los costos no aflojan. El principal motor de esta tendencia fue, una vez más, el gasoil, que aumentó 4,4% en el último mes del año, luego del fuerte salto de noviembre.

    image

    El combustible, otra vez en el centro

    El gasoil acumuló en 2025 una suba del 45%, con casi un tercio de ese aumento concentrado en los últimos seis meses. Esta dinámica consolidó una trayectoria ascendente que se inició a mediados de año y que tiene un impacto directo sobre la estructura de costos del transporte y, por arrastre, sobre toda la cadena agroindustrial.

    Desde el sector remarcaron que, pese a esta aceleración, volvió a postergarse la actualización plena de los impuestos a los combustibles líquidos. El mecanismo de diferimiento, vigente desde mayo de 2024, ya supera los 12 meses y se extendería, al menos, hasta enero de 2026.

    Salarios, mantenimiento e infraestructura

    Además del combustible, otros rubros mostraron incrementos sostenidos. El ítem Personal (Conducción) subió 2,47% en diciembre, con la entrada en vigencia de un nuevo tramo del convenio colectivo, que prevé ajustes mensuales hasta febrero de 2026.

    Este aumento también se reflejó en gastos asociados, como Reparaciones, que crecieron 1,76% en un contexto de marcado deterioro de la infraestructura vial, y Gastos Generales, con una suba del 2,13%. Los lubricantes, en tanto, avanzaron 3,5% en el último mes del año.

    Entre los ajustes más moderados se ubicaron Seguros (1,04%), Material Rodante (0,35%) y Peajes (0,23%). No hubo variaciones en neumáticos ni patentes, mientras que el costo financiero volvió a mostrar una baja significativa, del 3,71%, explicada por la reducción de las tasas de interés.

    image

    Un escenario que sigue presionando

    El balance que deja 2025 para el transporte de cargas es complejo. Si bien hubo una leve reactivación en algunos segmentos tras el parate de 2024, la actividad sigue lejos de mostrar un despegue generalizado. A esto se suma una estructura de costos en aceleración, una economía real que no termina de traccionar y una red vial cada vez más deteriorada.

    Para el agro, que depende de manera crítica del flete para llevar su producción a los puertos y centros de consumo, el encarecimiento del transporte se consolida como un factor que vuelve a restar competitividad y obliga a recalcular números, justo cuando los márgenes ya vienen ajustados por otros frentes.

    La soja empieza 2026 bajo presión: el mercado pierde referencias y el clima manda

    Renatre: la Sociedad Rural Argentina toma la posta en la presidencia

    En maíz, el INTA Pergamino pone el foco en cómo cuidar las espigas

    Calor intenso para cerrar el año y lluvias desparejas para arrancar 2026: qué esperar en el campo

    Ventana al futuro: Crean una app que predice las etapas más sensibles del trigo

    En el mercado de harinas vegetales de Argentina, el girasol se lleva todas las miradas

    Las estafas virtuales continúan golpeando a los vecinos de San Nicolás, dejando pérdidas millonarias y preocupación entre la población.

    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos
    El futbolista ramallense Bautista Godoy se consagró campeón de la Coppa Italia Dilettanti de la región de Calabria junto al DB Rossoblù Città di Luzzi, que derrotó 2-1 a ASD Deliese en la final del certamen correspondiente a la categoría Eccellenza.

    El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

    Este martes, el grupo sampedrino Seis Octavos participará de la instancia final del Pre Cosquín en Córdoba. 

    Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Vitto Benvenutto en el estudio de La Opinión Play durante la entrevista en Fuera de Página. video

    Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"