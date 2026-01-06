El flete vuelve a la carga: en el agro, cerró 2025 con subas por encima de la inflación

El transporte de cargas volvió a convertirse en una de las variables más incómodas para los márgenes del agro. En un año marcado por la recomposición de precios relativos y una actividad económica aún irregular, los costos de flete avanzaron con mayor velocidad que el índice general de precios y cerraron 2025 con un incremento acumulado del 37%.

El dato surge del Índice de Costos de Transporte (ICT) , que elabora mensualmente la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) . Solo en diciembre, el indicador registró una suba del 2,3%, confirmando una dinámica de aceleración que se afianzó durante la segunda mitad del año.

De este modo, el transporte terminó 2025 superando a la inflación minorista por al menos cinco puntos porcentuales, según estimaciones privadas, a la espera del dato oficial que difundirá el Indec a mediados de enero. Para las economías regionales y los productores alejados de los puertos, el impacto se siente con mayor crudeza.

Tras un primer semestre relativamente estable, con ajustes contenidos, el ICT comenzó a mostrar un ritmo más intenso a partir de julio. Ese mes marcó un salto del 4%, al que le siguieron aumentos del 3,5% en agosto, 2,9% en septiembre, 3,3% en octubre y 2,6% en noviembre.

En diciembre, aunque el incremento fue menor, volvió a quedar en evidencia que los costos no aflojan. El principal motor de esta tendencia fue, una vez más, el gasoil, que aumentó 4,4% en el último mes del año, luego del fuerte salto de noviembre.

El combustible, otra vez en el centro

El gasoil acumuló en 2025 una suba del 45%, con casi un tercio de ese aumento concentrado en los últimos seis meses. Esta dinámica consolidó una trayectoria ascendente que se inició a mediados de año y que tiene un impacto directo sobre la estructura de costos del transporte y, por arrastre, sobre toda la cadena agroindustrial.

Desde el sector remarcaron que, pese a esta aceleración, volvió a postergarse la actualización plena de los impuestos a los combustibles líquidos. El mecanismo de diferimiento, vigente desde mayo de 2024, ya supera los 12 meses y se extendería, al menos, hasta enero de 2026.

Salarios, mantenimiento e infraestructura

Además del combustible, otros rubros mostraron incrementos sostenidos. El ítem Personal (Conducción) subió 2,47% en diciembre, con la entrada en vigencia de un nuevo tramo del convenio colectivo, que prevé ajustes mensuales hasta febrero de 2026.

Este aumento también se reflejó en gastos asociados, como Reparaciones, que crecieron 1,76% en un contexto de marcado deterioro de la infraestructura vial, y Gastos Generales, con una suba del 2,13%. Los lubricantes, en tanto, avanzaron 3,5% en el último mes del año.

Entre los ajustes más moderados se ubicaron Seguros (1,04%), Material Rodante (0,35%) y Peajes (0,23%). No hubo variaciones en neumáticos ni patentes, mientras que el costo financiero volvió a mostrar una baja significativa, del 3,71%, explicada por la reducción de las tasas de interés.

Un escenario que sigue presionando

El balance que deja 2025 para el transporte de cargas es complejo. Si bien hubo una leve reactivación en algunos segmentos tras el parate de 2024, la actividad sigue lejos de mostrar un despegue generalizado. A esto se suma una estructura de costos en aceleración, una economía real que no termina de traccionar y una red vial cada vez más deteriorada.

Para el agro, que depende de manera crítica del flete para llevar su producción a los puertos y centros de consumo, el encarecimiento del transporte se consolida como un factor que vuelve a restar competitividad y obliga a recalcular números, justo cuando los márgenes ya vienen ajustados por otros frentes.