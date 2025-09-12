viernes 12 de septiembre de 2025
    • Un giro en la sanidad animal: el Gobierno reduce la vacunación antiaftosa desde 2026

    El Senasa aprobó cambios en el plan sanitario: habrá una sola aplicación anual para vaquillonas, novillos y toritos. La medida, que responde a un pedido de las entidades rurales, generará un ahorro estimado de 25 millones de dólares para los productores.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    12 de septiembre de 2025 - 09:09
    image
    Seguimos trabajando para bajar el costo de la producción en el campo”, destacó Caputo en su cuenta de X. Según detalló, los cambios permitirán una reducción de 16 millones de dosis y un ahorro total de 25 millones de dólares para la ganadería argentina.

    Los cambios en el plan de vacunación

    La Resolución N° 711/2025, que será publicada en el Boletín Oficial, establece que en la segunda campaña de vacunación de 2026 dejarán de inocularse vaquillonas, novillos, novillitos y toritos, categorías que ya poseen la inmunidad suficiente. Esta adecuación implicará una baja de 14 millones de dosis y un ahorro cercano a 22 millones de dólares.

    Por otra parte, los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña, debiendo vacunar solo en la segunda del año. Este cambio reducirá en casi 2 millones de dosis la aplicación de vacunas, con un beneficio económico adicional de 3 millones de dólares.

    image

    Impacto productivo y sanitario

    Además del ahorro directo, la modificación del plan traerá beneficios adicionales: menor estrés para los animales, reducción de pérdidas de peso, menos inconvenientes reproductivos, menor movimiento de hacienda y menores mermas en frigoríficos.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1966259752083795992&partner=&hide_thread=false

    El Senasa subrayó que la decisión no pone en riesgo la sanidad animal ni el comercio internacional. “Luego de la segunda vacuna, la inmunidad está garantizada por un año completo”, indicó el organismo. Asimismo, la medida se alinea con lo que ya implementan otros países de la región como Uruguay y Paraguay, que vacunan una vez al año.

    Un nuevo sistema digital

    Como parte del paquete de cambios, también se implementará un nuevo modelo de acta de vacunación dentro del Sistema de Gestión Sanitaria (SIGSA), que estará disponible a través de la aplicación SIGSA App. Esto permitirá agilizar y digitalizar los registros, simplificando los trámites para productores y veterinarios.

