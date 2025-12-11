Diseñar como la naturaleza: la nueva gran inspiración de la decoración y la arquitectura

La estética y la eficiencia son valores de la biomimética, el diseño inspirado en la naturaleza.

¿Y si el mejor diseñador fuera la naturaleza ? La biomimética nos invita a observar cómo funciona el mundo natural para crear espacios que respiran, se adaptan y nos hacen sentir mejor. “Más que una tendencia , la biomimética es una filosofía de diseño que aprende de la inteligencia natural para construir un futuro más sostenible”, afirma Constanza Delgado, arquitecta dedicada al diseño y bienestar.

La biomimética es tendencia porque buscamos espacios más sostenibles, eficientes y en armonía con el entorno. E inspira a pensar en soluciones inteligentes: cómo ventilar mejor, cómo aprovechar la luz, cómo ahorrar energía y cómo sentirnos más cómodos imitando estrategias que ya existen en el mundo natural.

Los espacios inspirados en la naturaleza no solo son más sostenibles, también nos hacen sentir mejor. La biomimética está vinculada a la y el diseño biofílico, que buscan reducir el estrés, mejorar la concentración y generar ambientes más amigables para vivir.

1. Ventilación y luz como en un bosque. En la naturaleza, los bosques filtran la luz creando sombras suaves y aire que circula. En interiores, esto se traduce en paneles calados, celosías o cortinas livianas que regulan la entrada de luz y favorecen la ventilación sin perder privacidad.

2. Texturas inspiradas en hojas. La textura no es solo estética: genera sensación táctil y confort visual. Muchos revestimientosactuales toman inspiración en patrones orgánicos, como las nervaduras de una hoja, para dar calidez y movimiento a paredes o muebles.

3. Control térmico como hacen las termitas. Las termitas crean estructuras que se autoregulan con corrientes de aire. En diseño interior, esto nos inspira a usar muros con microperforaciones o panelesque permiten el paso del aire, reduciendo la necesidad de aire acondicionado.

4. Muebles y objetos con formas orgánicas. Sillones con líneas curvas, lámparas que parecen flores, mesas que imitan la estructura de un tronco. Todo eso responde al deseo de acercarnos a lo natural. Estas formas suaves no solo son estéticas: transmiten calma y reducen la sensación de rigidez.

5. Colores que imitan la naturaleza. Tonos tierra, verdes apagados, beiges, azules profundos. Los colores naturales conectan con el bienestar, y eso también viene de observar la paleta del mundo orgánico.

Fuente: Para Ti.