miércoles 13 de agosto de 2025
    • Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino realizaron mejoras y obras de mantenimiento en zona sur

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo importantes trabajos en la zona de avenida Pellegrini, un sector de crecimiento constante.

    Por Luciano Zuccarelli
    13 de agosto de 2025 - 15:05
    Desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino destacaron los trabajos realizados.

    En una acción coordinada y de gran envergadura, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP) desplegó esta semana un importante equipo de técnicos y operarios en la zona sur de la ciudad, específicamente sobre la avenida Pellegrini, entre la Ruta Nacional N°8 y el barrio Campos del Sur.

    Del operativo participaron los sectores de Redes, Subestaciones y Poda, trabajando de manera simultánea para optimizar la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más seguro y confiable. Entre las tareas realizadas, se reemplazaron postes de eucalipto por modernas columnas de hormigón, lo que aporta mayor estabilidad y durabilidad a las líneas de media tensión de 33 kV.

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino

    Además, se efectuó el despeje de ramas que interferían en las líneas de 13,2 kV, una labor clave para prevenir cortes por contacto con la vegetación, y se concretó el mantenimiento integral de dos subestaciones de gran porte, vitales para la distribución de energía en el sector.

    “Estos trabajos preventivos son fundamentales para mantener nuestras líneas en buen estado. Hace unos meses, un árbol de una propiedad privada de la zona cayó sobre una de nuestras líneas y provocó un perjuicio importante, especialmente para los vecinos que dependen de este tendido. Con estas acciones buscamos minimizar ese tipo de riesgos”, explicó el responsable del operativo.

    Objetivos de los trabajos

    Con este tipo de intervenciones planificadas, la CELP refuerza su compromiso de mantener una red sólida y preparada para afrontar las demandas de una ciudad en constante crecimiento.

