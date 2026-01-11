domingo 11 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Desarmaban una moto robada del Hospital San José y un llamado al 911 permitió la aprehensión de un menor

    Un llamado al 911 alertó sobre una moto robada que era desarmada en la ribera del Arroyo Pergamino. El rodado había sido sustraído del Hospital San José.

    11 de enero de 2026 - 10:20
    Un adolescente de 17 años fue aprehendido por estar desarmando una moto robada en inmediaciones del pabellón de Salud Mental del Hospital San José.

    Un adolescente de 17 años fue aprehendido por estar desarmando una moto robada en inmediaciones del pabellón de Salud Mental del Hospital San José.

    LA OPINION

    Un llamado al 911 permitió a la Policía recuperar una motocicleta robada del Hospital San José de Pergamino que estaba siendo desarmada en el barrio Belgrano, cerca del Arroyo Pergamino. El rodado pertenecía a una empleada del área de Salud Mental y un adolescente de 17 años fue aprehendido.

    Lee además
    Los agentes integrantes de móviles de Patrulla Urbana se desplegaron para interceptar a los dos adolescentes sospechosos que fueron seguidos por los operadores del centro de monitoreo municipal.

    Interceptaron a dos ladrones, menores de edad, cuando intentaban robar una moto en pleno centro de Pergamino
    En un domicilio de Blas Parera al 1.200 secuestraron una gran cantidad de repuestos de motos obtenidos de motocicletas desmanteladas.

    Secuestran repuestos de motos y rodados desarmados en allanamientos por robos en el Hospital San José

    Un rápido aviso al sistema de emergencias 911 permitió a la Policía esclarecer un robo de motocicleta ocurrido en el Hospital San José de Pergamino, luego de que un vecino advirtiera que en inmediaciones del Arroyo Pergamino y la calle Niñas de Ayohuma, en el barrio Belgrano, estaban desarmando un rodado que sería robado.

    La robaron del pabellón de salud mental del hospital San José

    El hecho original se registró durante la mañana del jueves 8 de enero, cuando una empleada del Hospital San José, que cumple funciones como enfermera en el pabellón de Salud Mental, fue alertada por personal de otro sector del predio sanitario sobre la presencia de dos sujetos que se estaban apoderando de una motocicleta.

    La mujer, que se encontraba en horario laboral, se dirigió hasta el lugar donde había dejado estacionado su vehículo dentro del complejo ubicado en avenida Liniers e Italia, en el barrio Centenario, y constató que autores ignorados le habían sustraído una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, de color rojo.

    Radicada la denuncia, tomó intervención la UFI y Juzgado Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso la actuación del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, el relevamiento de cámaras de seguridad del hospital y la recepción de declaraciones testimoniales del personal que dio la alerta inicial.

    Horas más tarde, cerca de las 15:20, personal del GTO acudió a la zona ribereña del Arroyo Pergamino, tras el llamado de un transeúnte que informó que una motocicleta estaba siendo desarmada en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron el rodado semi desmantelado, cuyas características y número de cuadro coincidían con la moto robada horas antes en el hospital.

    En el procedimiento, la Policía procedió a la aprehensión de un joven de 17 años, quien se encontraba en el lugar, y al secuestro de la motocicleta, que fue trasladada a la Comisaría Segunda para las actuaciones de rigor.

    Con conocimiento de la UFI y Juzgado del Joven Nº 1, se avaló el procedimiento policial y se dispuso que el menor fuera alojado en un centro de contención, quedando imputado por los delitos de robo y encubrimiento.

    La investigación continúa con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados, en el marco de una serie de robos de motos registrados en el predio del Hospital San José y zonas cercanas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Interceptaron a dos ladrones, menores de edad, cuando intentaban robar una moto en pleno centro de Pergamino

    Secuestran repuestos de motos y rodados desarmados en allanamientos por robos en el Hospital San José

    Dos menores de 13 y 14 años estuvieron involucrados en el robo de una moto en el estacionamiento del Hospital

    Dos conductoras de motos resultaron lesionadas tras un choque en una esquina del barrio Acevedo

    La venta de motos registró una suba de 34% en el 2025

    Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible

    Hallaron semi desmantelada la moto robada del local de avenida Marcelino Ugarte

    Serían menores de edad los ladrones de una moto tras romper la vidriera del local en avenida Ugarte y Baradero

    Allanamientos por un robo en la Escuela Secundaria 14 terminaron con dos sospechosos aprehendidos

    Violento enfrentamiento entre jóvenes generó una concentración y tensión policial en el barrio Jorge Newbery

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los dos sospechosos fueron aprehendidos en los allanamientos de la Policía de la Comisaría Segunda.

    Allanamientos por un robo en la Escuela Secundaria 14 terminaron con dos sospechosos aprehendidos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Según los registros del Museo Scasso, durante 2025 se vieron afectadas unas 32.600 hectáreas del área PIECAS DP

    San Nicolás: En 2025 crecieron 70% los focos de incendios en el Delta del Paraná

    Domingo 11 de enero - Versión PDF

    Los agentes integrantes de móviles de Patrulla Urbana se desplegaron para interceptar a los dos adolescentes sospechosos que fueron seguidos por los operadores del centro de monitoreo municipal.

    Interceptaron a dos ladrones, menores de edad, cuando intentaban robar una moto en pleno centro de Pergamino

    El Municipio y un cirujano que además es sindicalista de Cicop atraviesan un conflicto relacionado con las vacaciones del profesional de la salud, que tomó licencia del 5 al 19 de enero sin la autorización correspondiente.

    Conflicto en Salud: el Municipio de San Pedro intimó a un cirujano por tomarse vacaciones sin aval oficial

    Los dos sospechosos fueron aprehendidos en los allanamientos de la Policía de la Comisaría Segunda.

    Allanamientos por un robo en la Escuela Secundaria 14 terminaron con dos sospechosos aprehendidos