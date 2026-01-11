Desarmaban una moto robada del Hospital San José y un llamado al 911 permitió la aprehensión de un menor

Un adolescente de 17 años fue aprehendido por estar desarmando una moto robada en inmediaciones del pabellón de Salud Mental del Hospital San José.

Un llamado al 911 permitió a la Policía recuperar una motocicleta robada del Hospital San José de Pergamino que estaba siendo desarmada en el barrio Belgrano, cerca del Arroyo Pergamino. El rodado pertenecía a una empleada del área de Salud Mental y un adolescente de 17 años fue aprehendido.

Un rápido aviso al sistema de emergencias 911 permitió a la Policía esclarecer un robo de motocicleta ocurrido en el Hospital San José de Pergamino, luego de que un vecino advirtiera que en inmediaciones del Arroyo Pergamino y la calle Niñas de Ayohuma, en el barrio Belgrano, estaban desarmando un rodado que sería robado.

El hecho original se registró durante la mañana del jueves 8 de enero, cuando una empleada del Hospital San José, que cumple funciones como enfermera en el pabellón de Salud Mental, fue alertada por personal de otro sector del predio sanitario sobre la presencia de dos sujetos que se estaban apoderando de una motocicleta.

La mujer, que se encontraba en horario laboral, se dirigió hasta el lugar donde había dejado estacionado su vehículo dentro del complejo ubicado en avenida Liniers e Italia, en el barrio Centenario, y constató que autores ignorados le habían sustraído una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, de color rojo.

Radicada la denuncia, tomó intervención la UFI y Juzgado Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso la actuación del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, el relevamiento de cámaras de seguridad del hospital y la recepción de declaraciones testimoniales del personal que dio la alerta inicial.

Horas más tarde, cerca de las 15:20, personal del GTO acudió a la zona ribereña del Arroyo Pergamino, tras el llamado de un transeúnte que informó que una motocicleta estaba siendo desarmada en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron el rodado semi desmantelado, cuyas características y número de cuadro coincidían con la moto robada horas antes en el hospital.

En el procedimiento, la Policía procedió a la aprehensión de un joven de 17 años, quien se encontraba en el lugar, y al secuestro de la motocicleta, que fue trasladada a la Comisaría Segunda para las actuaciones de rigor.

Con conocimiento de la UFI y Juzgado del Joven Nº 1, se avaló el procedimiento policial y se dispuso que el menor fuera alojado en un centro de contención, quedando imputado por los delitos de robo y encubrimiento.

La investigación continúa con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados, en el marco de una serie de robos de motos registrados en el predio del Hospital San José y zonas cercanas.